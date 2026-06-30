33 tuổi đã mua 3 căn hộ nhờ sống tối giản: Người phụ nữ ở trong căn hộ 48m², chỉ giữ 21 bộ quần áo để sớm đạt tự do tài chính

Trong những năm gần đây, "sống tối giản" không còn đơn thuần là một xu hướng trang trí nhà cửa. Với nhiều người trẻ, đây còn là một chiến lược quản lý tài chính dài hạn, giúp giảm áp lực chi tiêu và tích lũy tài sản nhanh hơn.

Rosy là một ví dụ như vậy.

Ngay từ năm 18 tuổi, khi mới bắt đầu đi làm, cô đã đặt mục tiêu mua được nhà tại Tokyo. Thay vì chạy theo những món đồ thời thượng hay lối sống tiêu dùng phổ biến, cô chủ động cắt giảm gần như toàn bộ những khoản chi mà mình cho là không cần thiết.

Chi tiêu ít nhưng không mua đồ rẻ

Điều thú vị là Rosy không phải người "hà tiện" theo nghĩa thông thường.

Cô không mua sắm nhiều, nhưng mỗi khi quyết định mua một món đồ nào đó, cô sẽ chọn sản phẩm chất lượng để sử dụng trong thời gian dài.

Tủ quần áo của Rosy chỉ có đúng 21 món. Cô áp dụng nguyên tắc rất nghiêm ngặt: muốn mua món mới thì phải bỏ đi một món cũ. Nhờ vậy, số lượng đồ dùng luôn được kiểm soát và không bao giờ chất đầy nhà.

Trong ăn uống, Rosy cũng giữ lối sống rất tiết chế. Những bữa ăn thường chỉ gồm bánh mì nướng, mì udon, rau củ hoặc các món đơn giản. Cô cho rằng càng ít tiêu dùng không cần thiết thì càng rút ngắn được thời gian tích lũy tài sản để đạt tự do tài chính.

Căn hộ 48m² gần như không có đồ thừa

Bước vào căn hộ của Rosy, điều gây ấn tượng đầu tiên là sự rộng rãi dù diện tích chỉ khoảng 48m².

Không gian phòng khách chỉ gồm một chiếc sofa, bàn trà nhỏ và kệ TV. Cô không đặt bàn ăn, cũng không bố trí thêm những món nội thất ít sử dụng. Nhờ vậy, toàn bộ căn nhà luôn thông thoáng và tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Tông màu trắng kết hợp với sàn gỗ sáng màu càng khiến căn hộ có cảm giác rộng hơn thực tế.

Phòng ngủ không có giường

Một trong những chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là Rosy không sử dụng giường ngủ.

Trong quá trình cải tạo nhà, cô tháo bỏ bức tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, thay bằng một tấm rèm trắng. Ban ngày, rèm được kéo gọn để mở rộng không gian.

Đến tối, cô chỉ lấy nệm và chăn được cất sẵn trong hệ tủ âm tường rồi trải xuống sàn để ngủ. Sáng hôm sau, mọi thứ lại được cất gọn.

Nhờ cách bố trí này, một căn hộ nhỏ vẫn có thể đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau mà không tạo cảm giác chật chội.

Mọi món đồ đều có vị trí riêng

Toàn bộ hệ tủ lưu trữ trong nhà đều được thiết kế theo đúng nhu cầu sử dụng.

Bên trong là các thanh treo, hộp đựng và kệ chia ngăn giúp từng món đồ đều có vị trí cố định. Khi kéo rèm che lại, toàn bộ vật dụng cá nhân gần như "biến mất", trả lại vẻ gọn gàng cho căn hộ.

Đây cũng là lý do việc dọn dẹp của Rosy diễn ra rất nhanh. Ít đồ hơn đồng nghĩa với ít bụi bẩn hơn và ít thời gian vệ sinh hơn.

Theo cô, thời gian tiết kiệm được mỗi ngày được dùng để đọc sách, học thêm kỹ năng mới hoặc làm việc, thay vì liên tục sắp xếp đồ đạc.

Căn bếp nhỏ nhưng đầy đủ

Nhà bếp của Rosy có diện tích khiêm tốn nhưng được bố trí rất khoa học.

Cô giữ lại phần vách ngăn giữa khu vực nấu ăn và máy hút mùi, đồng thời xây thêm một bức tường lửng quanh bồn rửa để vừa nấu ăn vừa có thể nhìn thấy TV ở phòng khách.

Tất cả dụng cụ bếp đều phục vụ cho một người nên số lượng rất ít. Nồi, chảo, bát, đĩa và dao kéo đều được cất gọn trong các ngăn kéo phía dưới tủ bếp.

Đối diện là một phòng kho nhỏ, nơi lưu trữ ngũ cốc, thực phẩm khô và các vật dụng ít sử dụng. Mọi thứ đều được phân loại rõ ràng nên rất dễ tìm kiếm.

Lối vào và phòng tắm đều hướng đến sự tối giản

Ngay từ cửa ra vào, Rosy đã muốn tạo cảm giác sạch sẽ.

Khu vực sảnh được lát gạch lục giác màu xám đen kết hợp với sàn gỗ. Ngoài tủ giày, gương và dép đi trong nhà, gần như không có bất kỳ món đồ nào khác.

Theo cô, lối vào chính là "bộ mặt" của ngôi nhà. Một không gian sạch sẽ ngay từ khi bước vào sẽ giúp tâm trạng trở nên dễ chịu hơn sau mỗi ngày làm việc.

Trong phòng tắm, do diện tích không lớn nên bồn rửa, máy giặt và bồn cầu được bố trí chung một khu vực, còn phòng tắm đứng được tách riêng phía trong.

Gam màu trắng chủ đạo cùng cửa sổ nhỏ lấy sáng giúp không gian luôn thông thoáng và sạch sẽ.

Tối giản không phải để sống khổ

Không ít người cho rằng việc chỉ sở hữu vài chục món đồ hay từ bỏ nhiều tiện nghi đồng nghĩa với việc tự làm cuộc sống trở nên thiếu thốn.

Tuy nhiên, với Rosy, tối giản không phải là ép bản thân sống kham khổ mà là chỉ giữ lại những thứ thực sự phục vụ cuộc sống.

Việc cắt giảm đồ đạc giúp cô tiết kiệm tiền, giảm thời gian dọn dẹp, hạn chế những quyết định mua sắm bốc đồng và tập trung nhiều hơn vào các mục tiêu dài hạn.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi lối sống này, Rosy đã sở hữu ba căn hộ trước tuổi 33. Hiện cô cho thuê hai căn, còn căn hộ 48m² là nơi cô sinh sống hằng ngày. Nguồn thu ổn định từ bất động sản giúp cô không còn quá áp lực về công việc và có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn cách sống mà mình mong muốn.

Có thể không phải ai cũng phù hợp với cách sống tối giản ở mức cực đoan như Rosy, nhưng câu chuyện của cô cho thấy một điều đáng suy ngẫm: đôi khi, con đường tiến tới tự do tài chính không chỉ nằm ở việc kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn ở việc biết mình thực sự cần bao nhiêu để cảm thấy đủ.