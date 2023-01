“Hoàng tử phim boylove” Thái Lan bị tố bạo lực học đường, chuyên bắt nạt bạn tự kỷ

Mới đây, loạt trang báo lớn của Thái Lan đã đồng loạt đưa tin về vụ việc tố cáo nam nghệ sĩ nổi tiếng với dòng phim boylove đã từng bạo lực học đường. 1 cư dân mạng bất ngờ lên tiếng tố cáo nam thần này.

Ngay lập tức, tin tức này đã gây xôn xao khắp mạng xã hội xứ chùa vàng và được dân tình bàn tán không ngừng. Đặc biệt, sau khi đào sâu vụ việc, cư dân mạng đồng loạt cho rằng nhân vật chính ở đây không ai khác chính là Ohm Pawat - hoàng tử dòng phim boylove của Thái Lan.

Một tài khoản trên Twitter đã lên tiếng tố cáo Ohm Pawat từng liên quan đến vụ việc bạo lực học đường ở trường học

Theo đó, dòng tố cáo của tài khoản trên có nội dung như sau: "Khi nào thì bạn cũ của tôi mới được đòi lại công bằng vì từng bị bắt nạt. Tôi đã đợi từ rất lâu rồi. Anh ta thích trêu chọc bạn bè của mình từ thời tiểu học đến trung học mà chưa biết hối lỗi. Mà anh ta còn chọn bắt nạt những người bạn mắc chứng tự kỷ vì họ không có khả năng chống trả. Tôi không quan tâm liệu đến giờ anh ta đã thay đổi hay chưa nhưng bản chất xấu thì dù như thế nào vẫn xấu thôi".

Sau đó, người này còn đưa ra gợi ý về nhân vật được nói đến: "Tôi gợi ý một chút, anh ta học trường dành cho nam sinh. Anh ta từng xin lỗi người này, người kia nhưng chưa một lần xin lỗi những nạn nhân mà anh ta đã bạo lực học đường. Nếu tiết lộ nhiều hơn chắc mọi người phải giúp tôi thuê luật sư đó. Cảnh tượng anh ta hất nước vào mặt bạn học giữa căng tin tôi vẫn còn nhớ đến tận ngày hôm nay. Thế nhưng người hâm mộ của anh ta vẫn nói anh ta là một đứa trẻ tốt, thấy bạn khát nước nên hất nước sang ấy à?".

Ngay sau khi vụ việc nổ ra, hashtag “#OhmPawat ra mặt giải thích đi” đã xuất hiện trên khắp các mạng xã hội Thái Lan và mới đây, "hoàng tử dòng phim boylove" đã chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Ohm Pawat đăng tâm thư xin lỗi các nạn nhân sau khi bị tố bạo lục học đường

Theo đó, Ohm Pawat đã thừa nhận việc mình từng bắt nạt bạn học trong quá khứ là thật và còn gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân: "Đối với câu chuyện đang lan truyền trên mạng xã hội, tôi thành thực xin lỗi vì đã lên tiếng giải thích quá muộn, bởi đây là câu chuyện có liên quan đến nhiều người khác nữa. Tại đây, tôi xin phép giải thích vụ việc.

Tôi thừa nhận rằng khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi rất nghịch ngợm. Nhiều khi đó là một trò đùa của trẻ con mà không hề cố ý gây ra chuyện xấu. Sự việc xảy ra ở trường trung học cơ sở khi tôi và các bạn của mình chơi khăm một người bạn. Và ngay lúc đó, tôi và bạn bè của tôi đã bị giáo viên phạt bằng gậy và phải gọi phụ huynh đến nữa. Tôi đã xin lỗi cậu ấy và bố mẹ của cậu ấy nữa vì những lỗi lầm của mình. Sự việc đó là một bài học đắt giá cho tôi và khiến tôi phải cố gắng hoàn thiện mình hơn.

Tôi cảm thấy rất tiếc nếu những gì xảy ra trong quá khứ khi tôi còn là một đứa trẻ vẫn để lại vết sẹo trong tim cho người bạn đó cho đến bây giờ. Tôi thực sự xin lỗi từ tận đáy lòng. Đối với chuyện đã xảy ra, tôi sẽ hối lỗi trong suốt phần đời còn lại của mình và không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tôi cũng xin lỗi tất cả những ai đã bị ảnh hưởng bởi những trò đùa thời thơ ấu của tôi".

Tuy Ohm Pawat đã lên tiếng giải thích xin lỗi nhưng vụ việc trên vẫn đang gây xôn xao trên mạng xã hội xứ chùa vàng

Ohm Pawat sinh ngày 22/3/2000. Anh chàng được mệnh danh là "hoàng tử dòng phim boylove Thái Lan" sau khi tham gia loạt dự án đình đám như Make It Right, Haunted , War of High School, Siam 13 Hours, Bangkok Ghost Stories: Rescuer, Beauty Boy...