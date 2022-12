Showbiz Thái Lan 2022: Loạt cặp đôi “phim giả tình thật” có kết thúc viên mãn, một đôi bạn thân “cập bến” thành công ngay cuối năm

Bên cạnh những bê bối ồn ào của một số nghệ sĩ danh tiếng thì 2022 còn được công nhận là năm hỷ với làng giải trí thế giới nói chung. Trong đó, ngoài làng giải trí Hàn Quốc tràn ngập tin vui đám cưới thì showbiz Thái Lan cũng đón nhiều tin hỷ chẳng kém.

Cùng nhìn lại một năm tràn ngập tin vui tới từ các cặp đôi "phim giả tình thật" đình đám nhất làng giải trí Thái Lan nhé.

Kimmy Kimberley - Mark Prin

Người hâm mộ showbiz Thái Lan chắc chắn không thể quên màn cầu hôn bất ngờ của cặp đôi Kimmy Kimberley - Mark Prin tại trời Tây vào tháng 4 năm nay. Khoảnh khắc nam tài tử Mark Prin quỳ gối cầu hôn không chỉ khiến Kimmy Kimberley hạnh phúc ngỡ ngàng mà còn khiến người hâm mộ vui mừng không thôi.

Cả hai đã bên nhau 9 năm

Đây được xem là khoảnh khắc đẹp nhất làng giải trí Thái Lan trong năm 2022. Cặp đôi gặp nhau trên phim trường vào năm 2010. Sau này khi có nhiều dự án phim chung với nhau, cả hai mới bắt đầu phát triển tình cảm.

Trong năm 2023, cả hai sẽ cử hành hôn lễ

Tới nay cả hai đã ở bên nhau được 9 năm. Theo Kimmy Kimberley, cô cùng vị hôn phu đã lên kế hoạch cho hôn lễ vào năm 2023. Đám cưới sẽ được tổ chức ở hai địa điểm, một trong số đó là tại Bangkok. Về phần váy cưới, Kimmy Kimberley cho biết cô sẽ diện 3 - 4 chiếc váy ở cả hai buổi hôn lễ. Như vậy là trong năm 2023, công chúng sẽ được chứng kiến hôn lễ của cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Thái.

Yaya Urassaya - Nadech Kugimiya

Giống như Kimmy Kimberley và Mark Prin, cặp đôi Nadech - Yaya cũng nên duyên từ cùng một serie phim vào năm 2010.

Tới nay, cả hai đã có quãng thời gian 13 năm bên nhau. Nadech Kugimiya được công nhận là nam tài tử lãng mạn nhất nhì showbiz Thái khi thường dành tặng bạn gái những món quà vô cùng lãng mạn.

Cả hai đã ở bên nhau 13 năm

Vào dịp lễ Tình nhân mỗi năm, Yaya Urassaya đều được bạn trai tổ chức những bữa tiệc vô cùng bất ngờ. Thậm chí có lần nam tài tử còn chi tiền để chạy hình ảnh của cả hai trên màn hình LED "siêu bự" ở Central World tại Bangkok.

Cặp đôi chuẩn bị tiếp bước đôi bạn thân Kimmy Kimberley

Trong một chương trình truyền hình gần đây, Nadech cho biết, bản thân đang chuẩn cho ngày trọng đại cùng bạn gái: "Tôi cũng mong ngày đó sẽ đến thật sớm. Tôi có hỏi cô ấy về việc kết hôn. Đúng là như vậy, cô ấy là người duy nhất tôi muốn cùng xây dựng tổ ấm". Nhiều người hy vọng, ngay sau đám cưới của cặp Kimmy Kimberley - Mark Prin, công chúng sẽ được chứng kiến hôn lễ từ Nadech - Yaya.

Pattie Ungsumalynn - Dan Worrawech

Nếu như những tháng đầu năm 2022, công chúng được chứng kiến màn cầu hôn của cặp Kimmy Kimberley thì cuối năm, người hâm mộ thích thú trước hôn lễ từ cặp đôi 13 năm mỹ nhân "Tuổi nổi loạn" Pattie Ungsumalynn cùng tài tử Dan Worrawech. Sau 13 năm bên nhau, cả hai đã về chung 1 nhà bằng một đám cưới cực kỳ đơn giản.

Cả hai đã có 13 năm bên nhau

Hôn lễ của cặp đôi được tiến hành tại một ngôi chùa ở Bangkok với sự có mặt của người thân và bạn bè thân thiết. Cặp đôi cho biết, họ không tổ chức hôn lễ hoành tráng vì muốn dành dụm tiền lo cho con cái sau này.

Đám cưới đơn giản của cặp đôi mỹ nhân "Tuổi nổi loạn"

Dan Worrawech và Pattie Ungsumalynn bắt đầu hẹn hò từ năm 2009. Tình yêu đơn giản nhưng lại vô cùng bền vững của cả hai chính là điều mà công chúng rất ngưỡng mộ. Đây cũng là điều giúp đám cưới của cặp đôi tạo được "viral".

Baifern Pimchanok - Nine Naphat

Cuối năm 2022 có lẽ chính là thời khắc của cặp đôi "Yêu Nhầm Bạn Thân" Nine Naphat - Baifern Pimchanok khi cả hai chính thức công khai hẹn hò sau 4 năm chỉ làm bạn.

Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat đã dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình dành cho Baifern Pimchanok trước ống kính truyền thông. Câu nói "tôi thích cô ấy" của Nine Naphat đã trở nên "viral" trên khắp các diễn đàn mạng. Độ nổi tiếng của cặp đôi càng được khẳng định sau khi Baifern Pimchanok lộ diện trước truyền thông trong một sự kiện vào chiều tối ngày 3/12.

Nine tuyên bố chuyện tỏ tình với Baifern

Tại đây, Baifern Pimchanok đã không giấu được sự hạnh phúc khi chia sẻ việc mở lòng với Nine Naphat. Sau đó, cặp đôi đã bị bắt gặp đi hẹn hò riêng mà không hề có quản lý bên cạnh. Khi đi hẹn hò, Nine Naphat được khen ga lăng và cực kỳ chăm sóc bạn gái.

Nine và Baifern bị bắt gặp hẹn hò sau khi công bố chuyện tình cảm.

Khi được hỏi về buổi hẹn hò đầu tiên với Baifern Pimchanok, Nine Naphat ngại ngùng cho biết, đây là điểu nhỏ bé mà anh thấy đa số các cặp đôi khác thường làm. Bản thân nam diễn viên cũng không muốn bỏ lỡ việc cùng bạn gái làm những điều đơn giản như: Đi ăn, đi chơi, chụp hình... Về phần cảm xúc, Nine Naphat cho biết, anh cảm thấy rất vui và cực kỳ hạnh phúc. Đối với câu trả lời từ Baifern Pimchanok về màn tỏ tình, Nine Naphat cho biết, anh muốn giữ điều này như một kỷ niệm của riêng mình.

Push Puttichai – Jooy Warutaya Nilakhuha

Push Puttichai và Jooy Warutaya gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia một bộ phim vào năm 2014. Sau đó, cả hai nhanh chóng thừa nhận chuyện hẹn hò. Cặp đôi có khoảng thời gian 4 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà vào năm 2018 bằng một đám cưới hoành tráng. Sau 4 năm chung sống, cuộc hôn nhân của Push Puttichai đã có cái kết đẹp khi bà xã anh mang thai con trai đầu lòng.

Tới nay cặp đôi đã có hơn 8 năm bên nhau

Vào ngày 24/11, cặp đôi đã chào đón sự ra đời của cậu con trai đầu lòng vô cùng kháu khỉnh. Sau khi nhóc tì chào đời, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cực dễ thương bên con trai. Những khoảnh khắc này nhận được sự yêu thích từ công chúng và cả các đồng nghiệp trong ngành.