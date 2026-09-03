Trong một gia đình nổi tiếng với những quy tắc, nghi thức và sự chuẩn mực như Hoàng gia Anh, Hoàng tử Louis dường như luôn mang đến một nguồn năng lượng rất khác. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện chính thức, cậu bé đều vô tình trở thành tâm điểm bởi những biểu cảm ngộ nghĩnh, những cử chỉ hồn nhiên và sự tinh nghịch đúng với lứa tuổi. Chính điều đó khiến Louis ngày càng được công chúng yêu mến, thậm chí nhiều người còn ví cậu là "nhân vật chiếm trọn spotlight" mỗi khi cả gia đình cùng xuất hiện.





Không ít khoảnh khắc của Louis đã trở thành "meme" lan truyền khắp mạng xã hội. Từ những lần che tai vì tiếng máy bay tại lễ kỷ niệm Platinum Jubilee của Nữ hoàng Elizabeth II, những màn nhăn mặt, lè lưỡi, tạo đủ kiểu biểu cảm trên ban công Cung điện Buckingham cho đến các cử chỉ đáng yêu khi tham dự Trooping the Colour, cậu út nhà William luôn khiến người xem không thể nhịn cười.

Điều thú vị là những biểu cảm ấy không hề gượng gạo hay được tạo ra để thu hút sự chú ý. Louis đơn giản chỉ phản ứng theo đúng cảm xúc của một cậu bé. Chính sự hồn nhiên ấy lại trở thành điểm khác biệt giữa không khí trang nghiêm của các sự kiện Hoàng gia, giúp những buổi lễ vốn nhiều nghi thức trở nên gần gũi và ấm áp hơn.





Nhiều chuyên gia về Hoàng gia cũng từng nhận xét rằng William và Kate dường như không quá khắt khe khi các con bộc lộ cá tính ở nơi công cộng. Thay vì cố gắng biến Louis thành một "phiên bản hoàn hảo", vợ chồng Thân vương và Vương phi xứ Wales thường nhẹ nhàng nhắc nhở con khi cần thiết, đồng thời để cậu bé được là chính mình trong giới hạn phù hợp. Chính cách nuôi dạy này khiến Louis ngày càng tự tin và thoải mái trước công chúng.

Bên cạnh hai anh chị George và Charlotte điềm đạm hơn, Louis giống như "gia vị" đặc biệt của gia đình xứ Wales. Mỗi lần cậu bé xuất hiện, người hâm mộ đều háo hức chờ xem hôm nay Louis sẽ mang đến biểu cảm đáng yêu nào. Không ít bức ảnh của cậu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội chỉ vài phút sau khi được đăng tải.

Thậm chí, nhiều người hâm mộ còn hài hước bình luận rằng Louis dường như được sinh ra để đứng trên sân khấu. Mỗi cái nhăn mặt, mỗi ánh mắt hay mỗi động tác tay của cậu đều giống như một "tiểu phẩm" ngắn đầy tự nhiên. Có ý kiến còn đùa rằng nếu không phải là thành viên Hoàng gia, Louis hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên hài hoặc nghệ sĩ biểu diễn trong tương lai.

Dĩ nhiên, đó chỉ là những lời bình luận vui từ người hâm mộ. Với vị trí là con trai út của Thân vương William và Vương phi Kate, Hoàng tử Louis vẫn sẽ lớn lên cùng những trách nhiệm của một thành viên Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, sự hồn nhiên và những khoảnh khắc "tấu hài" của cậu bé đang góp phần mang đến hình ảnh gần gũi hơn cho Hoàng gia, đồng thời nhắc mọi người rằng phía sau những nghi thức trang trọng vẫn là một gia đình với những đứa trẻ vô tư, đáng yêu như bao gia đình khác.