Meghan Markle sẽ không đồng hành cùng Hoàng tử Harry trong sự kiện quan trọng của Invictus Games diễn ra tại thành phố Birmingham vào ngày 10/7, theo xác nhận từ People.

Ban đầu, cô dự kiến sẽ tham dự sự kiện đánh dấu cột mốc còn một năm trước khi Invictus Games 2027 chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, kế hoạch đã thay đổi và Meghan không còn có tên trong danh sách khách mời.

Theo đó, Hoàng tử Harry sẽ một mình thực hiện hoạt động công khai tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) ở Birmingham. Tại đây, anh sẽ tham gia chuỗi hoạt động trình diễn cùng các vận động viên từng tranh tài ở những kỳ Invictus Games trước.

Nguồn tin cũng cho biết Meghan hiện không có kế hoạch xuất hiện trước công chúng trong suốt chuyến thăm Anh lần này của chồng.

Thông tin mới được đưa ra sau khi trước đó có xác nhận rằng Meghan cùng hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet sẽ không cùng Harry đến London vì những lo ngại liên quan đến vấn đề an ninh.

Tuy nhiên, khi đó người phát ngôn của Harry nhấn mạnh vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc Meghan và các con có tham gia phần còn lại của chuyến đi tại Anh hay không.

Dù Meghan sẽ không xuất hiện tại sự kiện ở Birmingham, các nguồn tin cho biết cô và hai con vẫn có thể đến Anh theo hình thức riêng tư trước khi chuyến công tác của Harry kết thúc.

Harry từ lâu mong muốn đưa Archie và Lilibet trở lại Anh lần đầu tiên kể từ năm 2022, để các con có cơ hội tìm hiểu về quê hương nơi anh lớn lên, đồng thời có thể dành thời gian bên Vua Charles III.

Tuy nhiên, sau khi được thông báo rằng gia đình chỉ được cảnh sát bảo vệ khi ở trong khuôn viên các cơ sở Hoàng gia, chứ không được hưởng chế độ bảo vệ tương tự tại những địa điểm khác trong chuyến đi, kế hoạch đã thay đổi và Harry quyết định đến London một mình.

Dù kế hoạch gia đình không diễn ra như dự tính, lịch trình của Harry vẫn tập trung vào các hoạt động thiện nguyện và Invictus Games.

Ngày 9/7, anh đã tới thăm tổ chức từ thiện WellChild, nơi anh là người bảo trợ trong nhiều năm qua. Tại đây, Harry chia sẻ một câu chuyện đáng yêu về con trai Archie, tiết lộ cậu bé "mê LEGO" và đã trở thành một "kiến trúc sư lắp ghép cừ khôi".

Sự kiện tại Birmingham diễn ra ngày 10/7 sẽ chính thức khởi động chiến dịch đếm ngược một năm tới Invictus Games 2027. Chương trình sẽ giới thiệu cả những môn thể thao thích ứng quen thuộc lẫn các nội dung thi đấu mới trước khi đại hội quốc tế dành cho các cựu quân nhân bị thương và người phục vụ trong lực lượng vũ trang chính thức diễn ra vào tháng 7 năm sau.

*Theo People