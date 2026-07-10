Là người kế vị ngai vàng Tây Ban Nha, Công chúa Leonor đã bắt đầu thực hiện các bài phát biểu chính thức từ khi mới 13 tuổi. Vì vậy, không ai phù hợp hơn cô để có mặt động viên em gái Infanta Sofia trong dấu mốc Hoàng gia quan trọng đầu tiên của mình.

Ngày 8/7, Infanta Sofia đã có bài phát biểu chính thức đầu tiên với tư cách thành viên Hoàng gia. Nhân dịp này, Công chúa Leonor bất ngờ xuất hiện tại thành phố Zaragoza cùng cha mẹ là Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia, thể hiện sự ủng hộ dành cho em gái.

Với vai trò Chủ tịch danh dự của Quỹ phi lợi nhuận Ibercaja Foundation, Infanta Sofia phát biểu tại Tu viện Nuestra Señora de Cogullada. Cả gia đình Hoàng gia xuất hiện đồng điệu trong những bộ suit quần thanh lịch, tạo nên hình ảnh gắn kết.

Theo Royal Fashion Police trên Instagram, Công chúa Leonor lựa chọn một bộ trang phục màu xanh thuộc dòng Easy Wear của chuỗi bách hóa Tây Ban Nha El Corte Inglés. Bộ đồ gồm áo gilet vải lanh thắt eo có giá khoảng 45 USD (hơn 1,1 triệu đồng) và quần ống rộng đồng màu trị giá 41 USD (khoảng 1 triệu đồng), nâng tổng giá trị cả bộ lên khoảng 86 USD (hơn 2,2 triệu đồng).

Leonor buộc tóc thành bím gọn gàng, kết hợp cùng khuyên tai bạc, dây chuyền Tiffany & Co. Elsa Peretti Open Heart và một chiếc clutch kẻ sọc mới của thương hiệu Tây Ban Nha Abbacino.

Điểm thú vị trong diện mạo của cô là đôi giày espadrille màu xanh của Alhamas. Đây chính là đôi giày mà Infanta Sofia từng mang khi đi xem bộ phim Barbie vào năm 2023, cho thấy hai chị em thường xuyên chia sẻ trang phục và phụ kiện.

Trong khi đó, Infanta Sofia chọn phong cách cổ điển với bộ suit quần màu trắng của thương hiệu Woman Unlimited, cũng được phân phối tại El Corte Inglés. Cô phối áo blazer và quần vải lanh ống rộng cùng đôi giày slingback màu đen của Magrit.

Giống chị gái, Sofia cũng tạo kiểu tóc tết. Cô buộc nửa đầu với một bím tóc lớn kéo dài sang một bên, mang đến vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn thanh lịch, phù hợp với sự kiện Hoàng gia đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình thực hiện nhiệm vụ công chúng của mình.

*Theo marieclaire