Hoàng Thùy tuyên bố sẽ "dạy cho Lê Thu Trang một bài học"

Mạng xã hội tối 13/8 "dậy sóng" sau khi tập 3 của The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 khép lại. Đặc biệt, thái độ căng thẳng giữa Lê Thu Trang và Hoàng Thùy gây bàn tán xôn xao. Theo đó, hai Supporter này đã trở mặt sau khi Lê Thu Trang bất ngờ loại thí sinh Bảo Ân của đội Hoàng Thùy. "Trang đã mất đi một thí sinh ở vòng trước, và Trang không muốn mình là đội duy nhất chỉ có 1 thí sinh. Trong cuộc chơi này, người duy nhất Lê Thu Trang coi là đối thủ là chị Hoàng Thùy. Cho nên Trang sẽ loại thí sinh của chị Thùy", Supporter sinh năm 1997 đưa ra lý do.

Quyết định của Lê Thu Trang khiến tất cả giám khảo và Supporter khác bất ngờ. Trước đó, mọi người đều đinh ninh cô sẽ loại thí sinh của team Hương Ly. Ở vòng trước, Hương Ly đã cho thí sinh của Lê Thu Trang ra về và chính Thu Trang cũng tuyên bố sẽ "trả thù" Hương Ly ở tập sau. Trước lựa chọn không ngờ tới của Lê Thu Trang và việc mất đi 1 thí sinh mạnh, Hoàng Thùy không giấu được sự ngạc nhiên: "Trang phán một câu xanh rờn Hoàng Thùy là đối thủ của Lê Thu Trang. Thật sự lúc đó mình thấy hơi… xàm". Hoàng Thùy đánh giá Lê Thu Trang có màn loại người thiếu công bằng: "Trang loại Bảo Ân vì bạn ấy thuộc team Thùy. Điều này khiến Thùy cảm thấy buồn và bất công cho thí sinh".

Màn loại người gây bất ngờ, tranh cãi của Lê Thu Trang

Ở tập 3 The Next Gentleman, Lê Thu Trang là người nắm trong tay "số phận" của dàn thí sinh

Sau khi suy nghĩ, Lê Thu Trang lựa chọn loại thí sinh Bảo Ân của đội Hoàng Thùy với lý do đàn chị là đối thủ của cô

Lựa chọn của Lê Thu Trang khiến Hoàng Thùy "lặng người" và không giấu nổi sự bức xúc với quyết định thiếu công bằng của đàn em

Thế nhưng, drama của Hoàng Thùy với Lê Thu Trang vẫn chưa kết thúc sau khi Bảo Ân ra về. Cuối chương trình, Hoàng Thùy không ngần ngại chỉ trích Lê Thu Trang có màn loại người kém đẹp: "Thật ra từ nãy đến giờ Thùy có nhiều suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ đầu tiên của Thùy là không phải đến đây để chiến thắng một cách bất chấp. Nhưng sau câu nói của Trang thì Thùy thấy sự đánh giá tình hình của mình hơi lệch lạc một chút xíu. Trang nói xem Thùy là đối thủ và loại thí sinh Thùy, đó như một cái tát vào mặt Thùy".

Hoàng Thùy ấm ức nói thêm: " Các phần thử thách Thùy cũng đã nhắc rất nhiều cho team Thu Trang và Thùy không nghĩ rằng Trang nghĩ Thùy là đối thủ. Nếu Trang nhận xét thí sinh của Thùy không làm tốt trong tập này, hoặc đánh giá cả quá trình tất cả thí sinh rõ ràng và đưa ra quyết định ban đầu thì Thùy hoàn toàn không có lời gì để nói cả".

Trước lời trách móc của đàn chị, quán quân The New Mentor đáp trả và cho biết bản thân đã loại đúng người: "Chị Thùy nên nhìn lại các thí sinh, tất cả đều cố gắng và các bạn đều có yes, ngoại trừ Ân. Trang đã vì nghĩa chung mà quên thù riêng. Tuy nhiên, ở thử thách lần này, mình không thể chối bỏ được Xuân Thắng đã nhận được rất nhiều sự đồng tình từ Giám khảo và Ân phải dừng lại vì không có yes nào, lại còn phạm luật".

Không chấp nhận lời giải thích của Lê Thu Trang, Hoàng Thùy "xù lông" to tiếng khẳng định: "Nếu em nói Ân không làm tốt chị chấp nhận vì chị đã là người mắng Ân ở trên set". Hoàng Thùy cũng không ngần ngại khẳng định đàn em đang cố tình gây hấn với cô trong chương trình: "Lê Thu Trang đang rất là khao khát drama, và có thể là Trang đã đạt được mục đích".

Cuối chương trình, Hoàng Thùy khẳng định cô sẽ không nể nang bất kỳ ai trong những vòng thi tiếp theo của The Next Gentleman: "Thật sự nếu cuộc thi này công bằng, Thùy vẫn mong là nó công bằng ở tất cả tập sắp tới. Tập này là cái tát thẳng vào mặt Thùy. Và chắc chắn Hoàng Thùy sắp tới đây sẽ không còn là Hoàng Thùy của ngày hôm nay. Cái này mình không nói trước được, nhưng nếu Thùy thắng ở tập tiếp theo, chắc chắn Thùy sẽ dạy cho Trang một bài học".

Hoàng Thùy to tiếng chất vấn Lê Thu Trang sau khi Bảo Ân ra về

Khép lại tranh cãi, Hoàng Thùy tuyên bố sẽ "dạy cho Lê Thu Trang một bài học" nếu cô chiến thắng thử thách ở tập sau

The Next Gentleman 2024 thay đổi format mới toanh khi có sự góp mặt của dàn Supporter gồm 6 gương mặt có tiếng trong làng mẫu. Ngoài ra, luật chơi còn trở nên hấp dẫn khi các giám khảo cũng sẽ có quyền chọn hoặc cứu thí sinh. Với thí sinh được giám khảo chọn sẽ được sát nhập vào team Luân phiên.

Mỗi tập phát sóng The Next Gentleman 2024 sẽ có 4 Supporter tham gia dự thi, 2 Supporter còn lại sẽ ngồi dự khán và các thí sinh của team sẽ cùng luân phiên chia đều cho 4 team tham dự. Kết thúc thử thách, Supporter chiến thắng được chọn 1 trong 3 Supporter tham gia ghi hình tập tiếp theo, 2 Supporter còn lại mất lượt tham gia và thay thế bằng những người còn lại.

Khi giành chiến thắng ở thử thách phụ, quý ông sẽ được 20 triệu đồng, đội thắng sẽ có 50 triệu đồng. Supporter giữ được thí sinh đến Chung kết sẽ nhận được 100 triệu đồng, trong khi đó số lượng thành viên chung cuộc giữa team Cố định và Luân phiên bên nào cao hơn sẽ giành được 300 triệu đồng. Đặc biệt, Quán quân The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 sẽ nhận được giải thưởng lên đến 400 triệu đồng.