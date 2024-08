Hoàng Thuỳ bị công ty Hoàn Vũ quay lưng?

Mới đây, dàn người đẹp đình đám trong showbiz Việt đã quy tụ trong show diễn thời trang nổi tiếng. Loạt chân dài trong gia đình Hoàn Vũ cũng xuất hiện là Lệ Hằng, Ngọc Châu, Thủy Tiên, H'Hen Niê...

Trên TikTok của cuộc thi Miss Cosmo Vietnam sau đó cũng đăng tải đoạn video có sự xuất hiện của các người đẹp trong show diễn: "Gia đình Hoàn vũ kết màn tại Fashion Show". Tuy nhiên, cư dân mạng lại bày tỏ sự thắc mắc khi phía công ty này lại công khai cắt bỏ hình ảnh của Hoàng Thùy dù cô cũng có mặt ở trên sân khấu, diễn ở trong show thời trang này.

Netizen còn chỉ ra trong clip có sự xuất hiện của 3 người đẹp là Hương Ly, Tâm Như, Minh Tú dù không có danh hiệu ở cuộc thi do công ty này tổ chức nhưng vẫn được góp mặt. Tuy nhiên, Hoàng Thùy dù từng đạt giải Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng cũng bị thẳng tay loại ra khỏi khung hình. Hành động này của Uni Media khiến netizen rộ tin Hoàng Thùy bị quay lưng.

Miss Cosmo Vietnam chia sẻ clip dàn người đẹp xuất hiện trong show diễn thời trang

Netizen soi ra chi tiết Hoàng Thùy bị cắt bỏ ở trong khung hình này

Trong khi đó, dù Hương Ly, Tâm Như, Minh Tú không có mối liên hệ nào với tổ chức này nhưng vẫn được xuất hiện với nội dung "Gia đình Hoàn vũ"

Hoàng Thùy và Uni Media trước đó đã có nhiều năm làm việc với nhau. Cô từng đồng hành trong khá nhiều các chương trình của công ty này

Hoàng Thùy được nhiều khán giả biết đến khi đạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2011. Năm 2017, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành được ngôi vị Á hậu 1, người đẹp sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2019 và ghi tên vào Top 20 chung cuộc.

Có nguồn tin cho biết Hoàng Thuỳ "cơm không lành canh không ngọt" với nhà Hoàn Vũ từ lúc đi thi Miss Universe, dẫn tới không có sự hỗ trợ đồng hành của đơn vị này như các đại diện khác. Tuy nhiên lí do sâu xa thì chưa được hé lộ.

Hoàng Thùy từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2017

Giữa tháng 7 vừa qua, Hoàng Thùy trở thành tâm điểm bàn tán với câu chuyện "chị chị em em - Hoàng Chè truyện" của mình. Theo đó, cô liên tục úp mở nhiều phần về chuyện bị đẩy ra khỏi ghế giám khảo tại một cuộc thi. Sau khi Dược sĩ Tiến và Hương Giang trực tiếp lên tiếng phản pháo thì Hoàng Thùy cũng gọi tên cả 2 trong bài post của mình. Người đẹp quê Thanh Hóa còn tung tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" và bóng gió về nhân vật trùm cuối trong drama này.

Cho đến tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 . Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Hoàng Thùy là nhân vật tâm điểm drama của Vbiz khi lên tiếng tố nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024 và siêu mẫu Thanh Hằng chèn ép mình

Ngày 21/7, đại diện truyền thông của Thanh Hằng xác nhận với truyền thông thông tin Sở Thông tin & Truyền thông TPHCM (Sở TT&TT TPHCM) và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (công an quận Bình Thạnh) đã tiếp nhận văn bản tố cáo Á hậu Hoàng Thùy. Trong đơn, Thanh Hằng trình bày lý do gửi văn bản đến cơ quan chức năng có thẩm quyền là "đề nghị xử lý thông tin đăng trên Facebook Hoàng Thùy" và "giải quyết, xử lý cá nhân, nhóm đối tượng có hành vi cung cấp và phát tán thông tin sai lệch".

Về phía Hoàng Thùy, cô không tiếp tục đả động đến ồn ào, vẫn làm việc và livestream cập nhật đến khán giả. Tuy nhiên, trên Facebook cá nhân, Hoàng Thùy vẫn giữ nguyên các bài đăng trong chuỗi drama "chị chị em em".