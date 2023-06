Hoang tàn "tổ hợp siêu lâu đài dát vàng" của đại gia "Đường bia" ở Quảng Nam

Nằm ở vị trí "đất vàng" ngay mặt tiền tuyến đường Lạc Long Quân – Khúc Thừa Dụ, dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) trong một thời gian từng được quảng cáo một cách rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.



Dự án được giới thiệu là một trong những siêu phẩm bất động sản của Tập đoàn Hòa Bình do ông Nguyễn Hữu Đường (biệt danh Đường "bia") là Tổng giám đốc, kiêm người sáng lập.

Dự án nằm ở vị trí "đất vàng" ven biển An Bàng - Hội An

Cụ thể, Hội An Golden Sea nằm trên bãi biển An Bàng hoang sơ, có diện tích gần 70.000 m2, chỉ cách phố cổ Hội An nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới tầm 5 km.

Theo giới thiệu của Tập đoàn Hòa Bình, Hội An Golden Sea nổi bật trong thiết kế tổng mặt bằng là khu căn hộ du lịch cao cấp, khu trung tâm thương mại tổng hợp và khu biệt thự. Khu căn hộ du lịch thương mại tổng hợp nằm ở phía trước của dự án, tiếp cận trực tiếp từ đường Lạc Long Quân. Tổ hợp kiến trúc hướng ra biển của căn hộ du lịch cao cấp và khu nhà nghỉ thấp tầng gợi nét sóng nối tiếp hướng ra biển, các không gian hoạt động - cảnh quan bên trong căn hộ du lịch cao cấp là những nét kiến trúc tinh tế, khỏe khoắn.

Ông Nguyễn Hữu Đường được biết đến như người đầu tiên thành lập công ty tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội, vì vậy ông có biệt danh là Đường "bia". Sau này, ông lấn sân sang lĩnh vực bất động sản với nhiều dự án lớn như: Hòa Bình Green City, Hòa Bình Green Apartment, Khu phức hợp Hòa Bình Green Đà Nẵng... Vừa qua, ông Đường "bia" rao bán khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ở Hà Nội với giá khởi điểm 250 triệu USD.

Đặc biệt nhất tại dự án là 8 siêu căn hộ dát vàng dưới đáy biển. "Khách hàng có thể nằm ngắm cá tôm tung tăng bơi lội dưới đáy san hô rực rỡ, xa xa là các mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển với khung cảnh chỉ có như trong phim khoa học viễn tưởng" – chủ đầu tư dự án giới thiệu với những lời hoa mĩ.

Đáng chú ý, ông Đường "bia" phát biểu rằng tòa lâu đài của dự án được xây dựng theo phong cách tân cổ điển có diện tích sử dụng 554 m2, với điểm đặc biệt là mái được lợp bằng ngói phủ bạch kim và phủ vàng 24K. Toàn bộ nội thất các căn hộ siêu sang dưới đáy biển và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà từ giường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh phòng tắm, dao thìa nĩa, đồ đạc bàn ăn… đều được dát vàng lóng lánh.

Phối cảnh dự án Hội An Golden Sea Ảnh: Internet

Dù được giới thiệu một cách hào nhoáng như vậy nhưng trên thực tế, công trình trên được triển khai thi công dang dở thì bỏ không nhiều năm qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đến thời điểm này, dự án đã xây dựng cơ bản hoàn thiện khu tiền sảnh, nhà đón tiếp nhưng bỏ hoang một thời gian dài nên nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng đang triển khai xây dựng dang dở phần thô của 2 tòa nhà và một "tòa lâu đài" ở sát bãi biển. Bên cạnh đó, một vài trụ dầm bê tông cũng đang làm dang dở, trơ ra những khung sắt đâm chọc lên trời. Tại công trình hiện nay chỉ có bảo vệ trông coi, hơn 2 năm trở lại đây không triển khai xây dựng.

Clip: Hội An Golden Sea được quảng cáo rầm rộ nhưng hiện dừng thi công sau thời gian xây dựng dở dang

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết dự án khu nghỉ dưỡng Hội An Golden Sea của Tập đoàn Hòa Bình dừng thi công kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đến nay. Nguyên nhân do chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Hiện nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đang thanh tra dự án này, trường hợp dự án có vi phạm, chủ đầu tư không triển khai sẽ xem xét đề xuất thu hồi.

Một số hình ảnh dự án do Báo Người Lao Động ghi lại:

Cổng dự án được xây dựng phần thô, hiện được lấy tôn rào lại

Khu tiền sảnh, nhà đón tiếp được xây dựng cơ bản hoàn thiện nhưng bị bỏ hoang nhiều năm qua

Một số hạng mục có dấu hiệu xuống cấp

Mô hình dự án trưng bày trong tủ kính bụi bám đầy

2 tòa nhà được xây dựng phần thô, bị bỏ dở trong thời gian dài

Chủ đầu tư thuê bảo vệ trông coi dự án

Tòa nhà được giới thiệu là "lâu đài dát vàng" nằm sát bờ biển

Bên trong dự án một số trụ dầm bê tông được làm dang dở

Dự bán không xây dựng tạo cảm giác nhếch nhác đối với người đi ngang qua