Cận cảnh biệt thự triệu đô giữa Hà Nội của ông chủ chuỗi cầm đồ F88: Được ví như khách sạn 6 sao với nội thất siêu sang

Ngày 6/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp cùng Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp đang tiến hành khám xét trụ sở của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (đặt trên tầng 7 và 8 của một tòa nhà nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp).

Việc lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà nói trên nhằm phục vụ công tác khám xét chi nhánh Công ty CP kinh doanh F88 (công ty F88) để điều tra các hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản.

Được biết, hiện trụ sở Công ty tài chính F88 đang hoạt động tại 2 tầng của tòa nhà trên với sức chứa hàng trăm nhân viên. Công ty F88 đã thuê tòa nhà để phục vụ hoạt động kinh doanh từ đầu năm 2022.

Công ty tài chính F88 có trụ sở chính trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội, do CEO Phùng Anh Tuấn thành lập từ năm 2013, cho vay bằng hình thức thế chấp ô tô, xe máy, điện thoại, laptop...

Hiện, Phùng Anh Tuấn là CEO của F88

Theo tìm hiểu, CEO Phùng Anh Tuấn sinh năm 1984 tại Phú Thọ, thường được mọi người gọi với biệt danh Tuấn Pat. Trước khi thành lập F88, ông Phùng Anh Tuấn từng làm giám đốc một công ty an ninh mạng.

Trước đó, cuối năm 2021 trên trang Facebook cá nhân, ông Phùng Anh Tuấn đã chia sẻ những hình ảnh về một căn biệt thự sang chảnh. Biệt thự Thạch Thảo thuộc quần thể Vinhomes Green Bay Mễ Trì, Hà Nội, có diện tích sử dụng 700 m2. Các biệt thự đơn lập trong khu đô thị này có giá từ 36 tỷ đồng tới 124 tỷ đồng.

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại.

Căn biệt thự với tổng diện tích 700 m2 gây ấn tượng với nhiều người nhờ lớp đá ốp cẩm thạch, đồ nội thất sang chảnh đến từ một trong những thương hiệu nội thất hàng đầu thế giới.

Không gian kiến trúc được ốp lát toàn bộ từ đá cẩm thạch cao cấp

Biệt thự được ví như khách sạn 6 sao, thiết kế theo phong cách đương đại, tối giản nhưng có điểm nhấn xa xỉ và tinh tế. Kèm theo đó là hàng loạt phòng chức năng cao cấp như bể bơi, phòng relax, nhà bếp, phòng khách và nơi nghỉ ngơi,... của căn biệt thự này cũng khiến nhiều người choáng ngợp.

Bể bơi thiết kế dưới tầng hầm, rộng ngút ngàn.

Không gian kiến trúc được ốp lát toàn bộ từ đá cẩm thạch cao cấp gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Điểm đặc biệt của căn biệt thự chính là bể bơi "cực đại" được đặt dưới tầng hầm. Và phòng relax được thiết kế hướng nhìn ra bể bơi.