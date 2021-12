Hoàng Phương (The Debut) khuấy động làng nhạc Việt những ngày cuối năm bằng album cover các ca khúc Giáng sinh bất hủ

Nhiều khán giả ưu ái gọi chàng ca sĩ Hà Thành này là "Michael Bubble phiên bản Việt", vốn bởi phong thái biểu diễn đĩnh đạc, giọng hát và cách "cảm" bài hát rất riêng, và đặc biệt là niềm yêu thích nhạc Jazz mãnh liệt.

Là ca sĩ đầu tiên trẻ đầu tiên được Music Producer Đoàn Minh Vũ "đỡ đầu" trong hai năm vừa qua, với dự án âm nhạc "Đề Bút", Hoàng Phương nhận được khá nhiều sự quan tâm khen ngợi của giới chuyên môn, báo chí cũng như khán giả nhiều thế hệ.

Tiếp nối những thành công của E.P "Christmas - Hoàng Phương & Friends" năm 2019 cùng Mỹ Anh và Guitarist Hoàng Tùng, chàng ca sĩ sinh năm 1992 tiếp tục quay trở lại với những giai điệu Giáng sinh, cùng 4 bài hát được làm mới lại hoàn toàn, bao gồm: White Christmas, Mashup Blue Christmas & Santa Baby, Have Yourself A Merry Little Christmas, Silent Night - những nhạc phẩm bất hủ vô cùng vốn đã nằm lòng khán giả.

Khoác lên mình tấm áo mới với những bản phối hiện đại hơn với Contemporary Jazz, Blue, Country và Acoustic, Hoàng Phương tiếp tục chứng tỏ thế mạnh về giọng hát và định hướng rõ ràng trong hình ảnh của mình - một "gentleman" lịch lãm và trưởng thành hơn, với nhiều hơn những cảm xúc và tâm sự cùng khán giả, mang lại một không gian Giáng sinh hoàn toàn khác biệt so với những giai điệu tươi vui thường thấy ở những dịp lễ cuối năm này.

Hoàng Phương chia sẻ, mình đã rất tâm đắc và quyết định "mở màn" phiên bản Deluxe Edition năm nay với hai ca khúc vốn đã tốn nhiều thời gian và công sức nhất của cả ekip: Have Yourself A Merry Little Christmas và Mashup: Blue Santa & Santa Baby.

"Have Yourself A Merry Little Christmas" được đánh giá là một trong 3 bài hát Giáng sinh nổi tiếng nhất tại Mỹ, với sức sống mãnh liệt suốt 80 năm qua. Bài hát vốn được viết với ca từ và giai điệu sầu buồn, nhưng qua thời gian đã được chỉnh sửa lại để truyền tải một thông điệp tích cực hơn, rằng dù bạn là ai, ở hoàn cảnh nào, thì cũng hãy tận hưởng, hãy an lòng mỗi khi ngôi sao trên đỉnh cây thông được thắp sáng, cũng chính như hãy để tinh thần của Giáng sinh "thắp sáng" chính bạn.

Ở phiên bản "Hoàng Phương", ca khúc này được Music Producer Đoàn Minh Vũ và guitarist Hoàng Tùng phối mới lại theo hơi hướng Contemporary Jazz với mong muốn vừa giữ lại được những cái hay của dòng nhạc Jazz cổ điển và đưa tới gần hơn với khán giả, nhưng vẫn mang trong mình một hơi thở mới mẻ của Pop đương đại.

Hoàng Phương và Guiarist Hoàng Tùng trong ca khúc Have Yourself A Merry Little Christmas

Với bản "Mashup: Blue Christmas & Santa Baby", Hoàng Phương tiếp tục tạo ra một bất ngờ lớn trong chuỗi E.P với việc dẫn dắt khán giả tới với một câu chuyện với đủ mở bài, thân bài và cái kết rất "mở".

Bài hát được mở đầu bởi những thầm thì, những tâm sự về nỗi buồn và sự cô đơn về một câu chuyện tình đã qua và để lại những hoài tiếc cùng những u uất ngay trong đêm lễ hội vốn chỉ khiến người ta nghĩ tới những cặp đôi hò hẹn. Tuy vậy, chính trong những sầu thảm đó, và cả trong hơi men say, người ta lại có thể cho mình cơ hội được "điên" và "ngông" hơn vẻ ngoài thường ngày, để tạm thời thoát đi hiện tại và mơ mộng về những niềm vui mới, những tình yêu mới sẽ đến vào sớm mai.

Bài hát được hoàn chỉnh bởi một cú oneshot liền mạch, không khiến người xem rơi vào cảm giác theo dõi một bộ phim dài, mà dường như chỉ nhấn mạnh vào sự chuyển biến trong tâm trạng của một người cô đơn trong đêm Giáng sinh, hứa hẹn sẽ gây được nhiều sự đồng cảm cho các khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hoàng Phương và bạn diễn trong Mashup Blue Christmas & Santa Baby

Bài hát Silent Night khép lại chuỗi nhạc với khúc thánh ca kinh điển nhằm tôn vinh đêm thánh, tôn vinh những khoảnh khắc tĩnh mịch và yên bình của Giáng sinh. Sau những rộn ràng của âm thanh và ánh sáng thường thấy, tất cả sẽ khép lại bởi những an yên của một giấc ngủ ngon, của giây phút chờ đợi món quà được lật mở, và khép lại những ồn ào và bộn bề của cả một năm vốn đã rất dài.

Như hình ảnh trong MV, khi hành trình dài vừa qua đã có thể tạm ngưng lại, chúng ta có thể tự thưởng cho mình một không gian thật thư thái, nới lỏng khuy áo, trả mình về với thứ âm nhạc thật nhẹ nhàng và thu lại trong một giấc ngủ thật sâu và ấm áp.

Ca khúc Silent Night vừa ra mắt tối qua (23/12/21)

Sự hòa quyện giữa concept hình ảnh trong 4 bài hát mới, do đạo diễn Trần Nam Anh cùng ekip 5CORES Production House thực hiện tại The Haflington - một quán bar có không gian rất châu Âu, mang cảm hứng của những viện bảo tàng cổ kính tại Anh Quốc - cùng màu sắc âm nhạc đa dạng với Contemporary Jazz, Blue, Country và Acoustic dễ mang tới cho khán giả một Giáng sinh không giống định nghĩa thường được vẽ ra cho nó, nhưng vẫn rất ấm áp và rất đẹp.

Hoàng Phương chia sẻ: "Âm nhạc với Phương như một món quà vô giá. Cũng như Harry Potter, cậu ấy mang sứ mệnh từ khi sinh ra đã là "The Chosen One", nên dù ở đâu, làm gì, nhóc Harry rồi cũng sẽ phải đến với Hogwarts để chinh phục giới pháp thuật; thì với Hoàng Phương, cũng thật may mắn khi đã luôn có thể tràn đầy nhiệt huyết bước tiếp trên hành trình âm nhạc của mình sau The Debut cùng những người bạn thật tuyệt vời mà có lẽ đã không có duyên để gặp gỡ nếu không kiên định theo đuổi niềm đam mê ca hát đến bây giờ."

Và với việc đầu tư cho một chuỗi sản phẩm chỉn chu dành riêng cho Giáng sinh - vốn không phải là lựa chọn của phần đông thị trường, cùng những thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ, Hoàng Phương một lần nữa khẳng định lại đam mê và sự nghiêm túc của mình dành cho âm nhạc.

Đây hứa hẹn không chỉ là món quà mà chàng ca sĩ Hà Thành dành cho những khán giả trung thành đã theo dõi mình trong suốt chặng đường vừa qua, mà cũng là một bước tiến trong việc đưa tên tuổi Hoàng Phương tới gần hơn với công chúng, theo một cách rất riêng và khác biệt .