Hoảng hồn nhan sắc thật của Han So Hee bị phơi bày dưới “ống kính hủy diệt” Getty Images

Getty Images - dịch vụ cung cấp hình ảnh trực tuyến lớn nhất thế giới - từ lâu đã trở thành "cơn ác mộng" đối với nhiều ngôi sao mỗi khi dự sự kiện. Những bức ảnh do đơn vị này tung ra đều ít qua chỉnh sửa, thật đến từng lỗ chân lông, khiến nhiều nghệ sĩ bị bóc trần nhan sắc. Và Han So Hee mới đây đã trở thành "nạn nhân" tiếp theo của "ống kính hung thần" Getty Images.

Vào tối 27/1, nhan sắc Han So Hee tại tuần lễ thời trang Paris cách đây ít ngày bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Dưới ống kính chân thực của Getty Images, gương mặt nữ diễn viên trông cứng đơ và dừ hơn những hình ảnh thường thấy, và đây được cho là hậu quả từ việc đánh phấn quá dày. Chưa dừng lại ở đó, trong hình ảnh zoom cận, Han So Hee còn gây bàn tán với gương mặt loang lổ phấn và lộ vết sẹo lõm.

Gương mặt Han So Hee bị nhận xét là trông đơ cứng do lỗi đánh phấn quá dày. Bên cạnh đó, kiểu tóc của nữ diễn viên Thế Giới Hôn Nhân tại sự kiện mới đây cũng không được đánh giá cao

Nhiều khán giả nhận xét rằng, Han So Hee trông khác lạ, dừ hơn hẳn so với hình ảnh thường thấy. Dưới ống kinh "hung thần", nhan sắc nữ diễn viên bỗng bị dìm thê thảm

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen tỏ ra ngỡ ngàng trước diện mạo mới của Han So Hee: "Đây có phải là Han So Hee mà tôi biết?", "Ai đã biến cô ấy trở thành 1 người khác như vậy?"...

Ở hình ảnh zoom cận, nữ diễn viên để lộ gương mặt loang lổ phấn, da sần sùi và vết sẹo lõm dưới "ống kính hủy diệt" Getty Images

Đây không phải lần đầu tiên Han So Hee bị dìm thê thảm tại sự kiện lớn vì cách trang điểm. Còn nhớ hồi tháng 3 năm ngoái, diện mạo Han So Hee đã trở thành chủ đề gây tranh cãi sau khi cô tham dự sự kiện do hãng trang sức xa xỉ Boucheron tổ chức tại Pháp. Trong khi fan khen ngợi Han So Hee vẫn "slay" và cuốn hút thì nhiều khán giả lại nhận xét rằng, nữ diễn viên trông khác lạ, dữ dằn với phong cách trang điểm mới.