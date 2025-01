Từ diễn viên được yêu mến, Han So Hee thành "nữ hoàng thị phi" sau mối tình ồn ào với Ryu Jun Yeol. Đây là chuyện tình công khai đầu tiên của Han So Hee, nhưng khiến danh tiếng, sự nghiệp của cô bị ảnh hưởng tiêu cực.

Đến nay, nữ diễn viên bất ngờ công khai thể hiện tình cảm với 1 sao nam khác, và người đó là D.O. (EXO). Mới đây mỹ nhân họ Han đã gửi xe cafe và đồ ăn nhẹ đến phim trường The Manipulated của D.O.. Chiếc xe này không chỉ phục vụ cafe, mà còn dán rất nhiều meme vui nhộn của thành viên EXO. Trên trang cá nhân, D.O. cũng gửi lời cảm ơn đến Han So Hee. Điều này không khỏi làm dấy lên nghi vấn giữa Han So Hee và D.O. có mối quan hệ thân thiết đặc biệt.

Han So Hee bất ngờ gửi xe cafe ủng hộ D.O.

Chiếc xe này còn dán nhiều hình meme hài hước của D.O.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, chuyện đồng nghiệp thân thiết ủng hộ nhau như thế này không hiếm. Trên thực tế, 2 ngôi sao là bạn bè thân thiết lâu năm. Tình bạn của họ bắt đầu từ năm 2018 khi cùng đóng phim Lang Quân 100 Ngày.

Vì cùng độ tuổi nên Han So Hee và D.O. nhanh chóng trở nên thân thiết. Cũng do là bạn bè lâu năm và thoải mái với nhau nên Han So Hee cũng không ngại dán nhiều meme "dìm hàng" hài hước trên xe cafe gửi D.O.. Trước đây, nữ diễn viên cũng công khai gửi lời chúc mừng sinh nhật D.O. trên Instagram.

Han So Hee - D.O. trở thành bạn bè khi đóng chung phim Lang Quân 100 Ngày

2 ngôi sao cùng sinh năm 1993

