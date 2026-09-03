Không cần một buổi lễ xa hoa hay những bộ trang phục cầu kỳ, Hoàng hậu Rania vẫn thu hút mọi ánh nhìn trong dịp sinh nhật lần thứ 56 nhờ phong cách thời trang thanh lịch cùng diện mạo mới được nhiều người khen ngợi. Hình ảnh được chia sẻ nhân ngày đặc biệt nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Hoàng gia trên khắp thế giới, khi vị Hoàng hậu nổi tiếng về gu thời trang tiếp tục chứng minh sức hút của mình ở tuổi ngoài 50.

Trong bộ ảnh mới được công bố nhân sinh nhật, Hoàng hậu Rania xuất hiện với phong cách tối giản nhưng sang trọng. Điểm nhấn của tổng thể là chiếc thắt lưng da màu nâu của Bottega Veneta, món phụ kiện bà từng sử dụng trước đó nhưng vẫn được phối theo cách mới, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và tinh tế.

Thay vì lựa chọn trang sức nổi bật hay những gam màu rực rỡ, Hoàng hậu Jordan tiếp tục trung thành với phong cách thanh lịch đặc trưng đã làm nên dấu ấn của mình suốt nhiều năm qua. Sự kết hợp giữa trang phục có đường cắt may gọn gàng cùng phụ kiện cao cấp giúp bà toát lên hình ảnh sang trọng nhưng không phô trương.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là diện mạo ngày càng trẻ trung của Hoàng hậu Rania. Ở tuổi 56, bà vẫn giữ được vóc dáng cân đối, thần thái rạng rỡ và phong cách thời trang luôn bắt kịp xu hướng. Trên các diễn đàn Hoàng gia, không ít người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc "lão hóa ngược" của bà, đồng thời nhận xét Hoàng hậu Rania vẫn là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng nhất trong các Hoàng gia hiện nay.

Suốt hơn hai thập kỷ đảm nhiệm vai trò Hoàng hậu Jordan, Rania không chỉ được biết đến với các hoạt động vì giáo dục, quyền phụ nữ và trẻ em mà còn nhiều lần xuất hiện trong danh sách những phụ nữ mặc đẹp nhất thế giới. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, bà đều nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ khả năng kết hợp hài hòa giữa các thương hiệu xa xỉ với những thiết kế mang bản sắc Trung Đông.

Bên cạnh vai trò Hoàng hậu, Rania hiện cũng tận hưởng niềm vui của một người mẹ và người bà. Sau khi Thái tử Hussein kết hôn với Công nương Rajwa và chào đón con gái đầu lòng, bà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, giúp hình ảnh của Hoàng gia Jordan trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Bước sang tuổi 56, Hoàng hậu Rania vẫn duy trì lịch trình hoạt động dày đặc, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng về phong cách sống, thời trang và các hoạt động cộng đồng. Diện mạo mới trong dịp sinh nhật năm nay một lần nữa cho thấy vì sao bà luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và thời trang nổi bật nhất của các Hoàng gia trên thế giới.

Theo Royal Fashion Daily.