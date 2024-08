Thời điểm hiện tại, "Hoàng hậu Woo" đang là một trong những bộ phim Hàn nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả. Tác phẩm này có sự tham gia của dàn diễn viên cực kỳ đỉnh với vai nữ chính thuộc về Jeon Jong Seo.

Trong phim, cô vào vai Hoàng hậu Woo Hee. Phu quân của cô, Go Nam Moo, là một bậc quân vương đáng kính. Anh ta vừa tài giỏi, có tấm lòng nhân ái và là chỗ dựa cho Woo Hee. Thế nhưng, cái chết không báo trước của Go Nam Moo làm dấy lên một cuộc chiến quyền lực khốc liệt, nơi có những kẻ mang dã tâm lớn với ngai vàng. Bị đặt vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, liệu Woo Hee sẽ phải làm gì để bảo vệ sự bình an cho bộ tộc và đất nước?

"Hoàng hậu Woo" là một tác phẩm đáng mong chờ của Jeon Jong Seo

Với nội dung như vậy, không khó để thấy Woo Hee là một người phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ, đa mưu túc trí và phải mang khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Không phải ai cũng có thể diễn ra khí chất như vậy, nhưng từ loạt ảnh mới được tung ra, có vẻ như Jeon Jong Seo đã làm rất tốt.

Jeon Jong Seo trong poster phim "Hoàng hậu Woo"

Thực tế, khán giả có lý do để mong chờ màn thể hiện của Jeon Jong Seo với vai nữ chính đầy sức nặng trong phim "Hoàng hậu Woo". Bởi lẽ, đẳng cấp diễn xuất của cô là điều không cần bàn cãi. Mỹ nhân sinh năm 1994 từng lên ngôi Ảnh hậu Baeksang nhờ tác phẩm kinh dị - giật gân "Cuộc gọi" đóng cùng Park Shin Hye.

Bộ phim "Hoàng hậu Woo" do Jeon Jong Seo đóng chính dự kiến chiếu ngày 29/8 trên TVING.