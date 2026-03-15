Sau khi bất ngờ công khai đã kết hôn với bạn gái Khánh Linh suốt 6 năm, ca sĩ – nhạc sĩ Hoàng Dũng tiếp tục chia sẻ niềm hạnh phúc cá nhân bằng âm nhạc khi phát hành ca khúc Lý Giải. Đây là bài hát đặc biệt từng được anh trình bày trong chính đám cưới của mình.

Ngày 14/3, Hoàng Dũng chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Lý Giải. Nam ca sĩ gọi đây là “super special single” một đĩa đơn đặc biệt, bởi ca khúc từng được anh thể hiện trong lễ cưới với bà xã Khánh Linh. MV đi kèm cũng hé lộ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, lãng mạn của cặp đôi trong một buổi tiệc cưới thân mật với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và nhiều nghệ sĩ thân thiết.

Trước đó, vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hoàng Dũng khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải ảnh cưới và xác nhận đã kết hôn với Khánh Linh được 6 năm. Nam ca sĩ cho biết cả hai lựa chọn công bố tin vui vào thời điểm này khi cảm thấy mọi thứ đã đủ chín muồi.

“Chúng tôi đã có một khoảng thời gian đủ lâu bên nhau. Đây là lúc cả hai cảm thấy đồng điệu và sẵn sàng đối mặt với công chúng. Điều kiện sống của chúng tôi cũng đủ tốt để tổ chức một đám cưới thân mật cho gia đình và bạn bè. Với tôi, đây là thời điểm ‘thiên thời, địa lợi, nhân hòa’ để chia sẻ niềm hạnh phúc của mình”, Hoàng Dũng bày tỏ.

Lý Giải được Hoàng Dũng sáng tác như một món quà kỷ niệm dành riêng cho đám cưới của anh và Khánh Linh. Tuy nhiên, theo nam ca sĩ, tựa đề ca khúc lại mang ý nghĩa khá đặc biệt, bởi anh nhận ra bản thân không thể “lý giải” được chuyện tình cảm của mình.

“Chuyện tình cảm của chúng tôi có lẽ hơi đặc biệt vì không theo một kế hoạch ‘truyền thống’ như những cặp đôi khác. Cuối cùng tôi nghĩ tình cảm giống như một món quà trời ban, việc của mình là tận hưởng và trân trọng những gì đang có, thay vì cố gắng tìm cách lý giải nó”, anh chia sẻ.

Ca khúc mở đầu bằng câu hát: “Một viên kem chạm đất. Bốn mắt tìm thấy nhau. Cứ như là vạn vật hấp dẫn hai ta. Mọi chuyện bắt đầu.” Đây cũng chính là kỷ niệm trong lần đầu Hoàng Dũng và Khánh Linh gặp nhau. Theo lời nam ca sĩ, trong buổi đi chơi cùng bạn bè, anh vô tình bật cười khi thấy một cây kem rơi xuống đất, và ngay khoảnh khắc đó anh nhận ra Khánh Linh cũng đang nhìn và cười giống mình. Khoảnh khắc “chemistry” bất ngờ ấy đã khiến anh quyết định tìm hiểu cô gái này.

Trong MV Lý Giải, Hoàng Dũng và Khánh Linh xuất hiện trong hình ảnh cô dâu – chú rể giữa không gian đám cưới ấm cúng, nơi cả hai cùng đọc lời thề nguyện và chia sẻ về hành trình tình yêu trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Buổi tiệc còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hứa Kim Tuyền, Orange, Kai Đinh, GREY D…

Việc phát hành Lý Giải cũng diễn ra ngay trước thềm Concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng tại TP.HCM vào ngày 28/3. Nam ca sĩ đã lần lượt công bố các khách mời gồm Rhymastic, GREY D và bộ đôi Minh Tốc & Lam, đồng thời úp mở sẽ còn một nghệ sĩ bí mật xuất hiện trong đêm diễn.

Sau khi ra mắt ca khúc mới, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự háo hức khi chờ đợi được nghe Hoàng Dũng trình diễn trực tiếp Lý Giải trên sân khấu concert sắp tới. Hiện sản phẩm đã được phát hành trên kênh YouTube của Hoàng Dũng cùng các nền tảng nhạc số.