Tối 14/3, concert "Bản ghi nhớ" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) không chỉ là màn tái hợp sau gần ba thập kỷ của nhóm Quả Dưa Hấu, mà còn là dịp để khán giả cùng nhìn lại một giai đoạn chuyển mình của nhạc trẻ Việt Nam những năm cuối thập niên 1990.

Đêm nhạc được xây dựng như một cuốn nhật ký âm nhạc, chia làm ba chương rõ rệt: từ những ngày đầu gây dựng tên tuổi, hành trình solo của từng thành viên đến sự hội tụ ở hiện tại. Với sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Hồ Hoài Anh, chương trình cố gắng cân bằng giữa yếu tố hoài niệm và sự đổi mới trong âm nhạc.

Chuyến tàu ký ức thập niên 1990

Ngay từ tiết mục mở màn, Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa xuất hiện với phong thái lịch lãm, hòa giọng trong Unstoppable – một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý lại nằm ở những bản hit cũ như Mặt trời dịu êm, Mưa hay Trái tim không ngủ yên.

Dưới bàn tay phối khí của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, những giai điệu quen thuộc vốn từng vang lên khắp các ký túc xá và băng cassette xưa đã được khoác lên lớp áo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần gốc.

Trong phần giao lưu, các thành viên không giấu được sự xúc động khi nhắc về cố nhạc sĩ Ngọc Châu – người đầu tiên đỡ đầu cho nhóm. Tú Dưa chia sẻ, nhạc sĩ Ngọc Châu là người dìu dắt anh và Tuấn Hưng từ những bước đi đầu tiên, giúp họ trưởng thành trên con đường nghệ thuật. Những kỷ niệm về thời hoàng kim, khi khán giả nam xếp hàng xin chữ ký và để kiểu tóc giống Bằng Kiều, được nam ca sĩ kể lại với sự hóm hỉnh, tạo nên không khí gần gũi cho khán phòng.

Những hành trình riêng biệt

Chương hai của đêm diễn tập trung vào sự nghiệp cá nhân của mỗi thành viên sau khi Quả Dưa Hấu tan rã vào năm 2000. Đây cũng là phần xuất hiện của các khách mời nữ gắn liền với sự nghiệp của họ.

Tú Dưa gây chú ý khi chia sẻ về nguồn cảm hứng của ca khúc Giữ lại hạnh phúc. Anh thừa nhận bài hát là nỗi niềm đau đáu sau khi cuộc hôn nhân với cựu vận động viên Thúy Hiền kết thúc – thời điểm anh thực sự hiểu về giá trị của sự gìn giữ và mất mát.

Trong khi đó, Tuấn Hưng xuất hiện bên cạnh Lệ Quyên, tái hiện bản hit Hãy trả lời em. Lệ Quyên cũng dành thời gian nhắc về kỷ niệm 23 năm trước với cựu thành viên Tường Văn người đã sản xuất album đầu tay Giấc mơ có thật, cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.

Mảnh ghép cuối cùng, Bằng Kiều đưa khán giả trở lại không gian lãng mạn quen thuộc khi song ca cùng Minh Tuyết. Sự ăn ý của cặp đôi trong Tình bơ vơ hay nét sôi động của Minh Tuyết với Đã không yêu thì thôi là những điểm nhấn giải trí rõ nét trong chương trình.

"Bản ghi nhớ" và diện mạo mới

Phần cuối chương trình là sự bùng nổ khi cả ba thành viên cùng trở lại với các bản phối mới. Màn cover Get Down (Backstreet Boys) gợi nhắc kỷ niệm thời đi hát với vốn tiếng Anh bập bõm, phải phiên âm ra tiếng Việt để học thuộc lòng. Tiếp đó là những sáng tác đầu tay của Bằng Kiều như Chỉ còn mưa rơi và Hè muộn, giúp khán giả hình dung rõ hơn về tư duy âm nhạc của nhóm từ những ngày đầu.

Đêm nhạc khép lại với Cảm ơn âm nhạc và Hoa cỏ mùa xuân. Sau 28 năm, sự tái hợp của Quả Dưa Hấu không chỉ đơn thuần là việc đứng chung sân khấu.

"Bản ghi nhớ" giống như một trạm dừng chân để những người nghệ sĩ ở độ tuổi trung niên nhìn lại quãng đường đã qua. Những giai điệu cũ vang lên không chỉ để hoài niệm, mà còn cho thấy sức sống của một thế hệ âm nhạc từng là biểu tượng của giới trẻ Việt Nam một thời.