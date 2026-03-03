Chỉ mất hơn 2 tiếng để "quét sạch" toàn bộ hạng vé đứng, Concert Xoay Tròn của Hoàng Dũng tại TP.HCM (28/3) đang chứng minh sức nóng không phải dạng vừa. Thế nhưng, thay vì "bê nguyên xi" công thức an toàn từ đêm diễn ở Hà Nội cuối năm 2025, Hoàng Dũng vừa có một nước đi cực kỳ tính toán: Thay mới hoàn toàn dàn nghệ sĩ khách mời. Bốn cái tên vừa được hé lộ đang khiến các diễn đàn âm nhạc bàn tán sôi nổi, không chỉ vì độ hot mà còn vì những ẩn số đi kèm.

Chiếm trọn spotlight trong dàn lineup lần này chắc chắn là GREY D. Sau một thời gian dài im ắng và vắng bóng hoàn toàn khỏi đường đua Vpop, việc nam ca sĩ trẻ bất ngờ gật đầu xuất hiện tại Xoay Tròn khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Chính Hoàng Dũng cũng nửa đùa nửa thật thừa nhận bản thân đã phải ra sức "lôi kéo" nhân vật này. Đều sở hữu "vũ khí" là những bản tình ca dễ gây nghiện, việc hai nam ca sĩ đứng chung sân khấu được dự đoán sẽ tạo ra những bản mashup đánh trúng tâm lý khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, chiêu bài gây tò mò nhất của ê-kíp chính là việc úp mở về một nhân vật "Secret" (Bí mật).

Trùm cuối này là ai mà phải giấu kỹ đến phút chót? Hiện tại, trên các hội nhóm săn vé, danh tính của khách mời này đang được đưa ra mổ xẻ với hàng loạt giả thuyết, vô tình tạo nên một hiệu ứng truyền thông tự nhiên cực tốt cho đêm nhạc trước giờ G.

Một "bảo chứng" khác cho đêm diễn là Rhymastic. Nếu ai từng theo dõi album Xoay Tròn, chắc chắn sẽ nhớ cú bắt tay chấn động của cả hai trong track Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua hồi cuối năm ngoái. Bản hit từng khuấy đảo mạng xã hội này đang được fan săn lùng và kỳ vọng sẽ có một sân khấu live "đã tai" ngay tại TP.HCM.

Mảnh ghép cuối cùng trong dàn khách mời công khai là Minh Tốc & Lam. Việc mời bộ đôi Indie đứng sau các track viral như Phép Màu hay Bầu Trời Mới cho thấy Hoàng Dũng không muốn đóng khung trong Pop/Ballad quen thuộc. Đây là cách pha trộn giữa mainstream và indie cực kỳ khôn ngoan để làm mới bữa tiệc âm nhạc.

Không chỉ tập trung vào lineup, những yếu tố râu ria cũng được ê-kíp tinh chỉnh hợp lý. Nhờ lợi thế không gian tại TP.HCM, giá vé đã được điều chỉnh "mềm" hơn đôi chút so với đầu cầu Hà Nội, mở rộng cửa cho nhiều khán giả tiếp cận. Bù lại, nam ca sĩ cam kết sẽ làm mới setlist với những ca khúc chưa từng hát live, kết hợp cùng công nghệ âm thanh vòm L-ISA để giữ vững chất lượng show diễn.

Rõ ràng, với việc liên tục tung ra những thông tin đắt giá về dàn lineup, ê-kíp Hoàng Dũng không chỉ đang bán vé, mà còn đang biết cách tạo ra một câu chuyện hấp dẫn để công chúng buộc phải nhắc về concert của mình.