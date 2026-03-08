Hoàng Dũng lần đầu công khai ảnh cưới, xác nhận đã kết hôn 6 năm mà không ai biết

Nhân ngày 8/3, ca, nhạc sĩ Hoàng Dũng khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải một bài viết dài chia sẻ về người phụ nữ đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm qua. Trong bài đăng, nam ca sĩ lần đầu gọi bạn gái bằng cách xưng hô đặc biệt là "vợ", đồng thời hé lộ câu chuyện tình yêu kéo dài 6 năm của cả hai.

Theo chia sẻ của Hoàng Dũng, anh và bạn gái Khánh Linh đã đưa ra quyết định gắn bó từ khoảng 6 năm trước, khi nam ca sĩ 25 tuổi. Thời điểm đó, Hoàng Dũng đang bắt đầu hành trình làm nhạc độc lập, còn Khánh Linh vẫn đang thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Nam ca sĩ kể lại một kỷ niệm đáng nhớ khi bạn gái từng tâm sự rằng công việc khiến cô cảm thấy mệt mỏi và thiếu sức sống. Lúc ấy, Hoàng Dũng đã nói với Khánh Linh: "Em nghỉ ở nhà đi anh nuôi".

Không lâu sau đó, Khánh Linh thực sự nghỉ việc và bắt đầu đồng hành cùng Hoàng Dũng trong hành trình riêng của cả hai. Ảnh cưới của cặp đôi cũng được giữ kín bưng đến hôm nay mới chính thức hé lộ.

Hoàng Dũng lần đầu công khai ảnh cưới, giấu kín đến mức không ai hay biết!

Trong bài viết, Hoàng Dũng tiết lộ Khánh Linh không chỉ là vợ mà còn là người đứng sau nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của anh. Chính Khánh Linh là người đặt tên cho album, và gom những bản demo mà anh từng bỏ quên thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

Toàn bộ chia sẻ của Hoàng Dũng:

Không giấu, mà là chọn lúc để kể. Vào một ngày mùa xuân 6 năm về trước, hai đứa mình đưa ra quyết định lớn nhất trong đời. Anh từng nghĩ chuyện chọn bạn đời với anh nằm ở một viễn cảnh tương lai xa lắm, ấy thế mà nó đến trước cả khi anh có album đầu tiên trong đời. Tất cả là tại em xuất hiện. Anh gặp em lúc anh 25 tuổi, lang thang ở Hà Nội. Lúc ấy, anh đã quen dần với việc sản xuất âm nhạc độc lập, em thì nhảy nhiều chỗ làm khác nhau. Anh vẫn nhớ cái ngày em nói với anh rằng công việc làm em thấy rất mệt mỏi và thiếu sức sống, anh đáp rằng: "Em nghỉ ở nhà đi anh nuôi". Và em nghỉ thật, chúng mình bắt đầu hành trình riêng của hai đứa từ lúc ấy. Anh không biết lúc anh nói thế em có tin là anh đang nghiêm túc không, nếu như em tin thì tốt vì anh nghiêm túc thật. Từ lúc ấy, cuộc sống lúc nào cũng có em. Có những ngày mình nằm dài chẳng làm gì cả, có những khi mình quay cuồng cùng những dự án liên miên. Chính em là người đặt tên cho album 25 và gom những demo mà anh vứt xó thành một đĩa nhạc. Chính em là người bảo anh sửa lại bài Nàng Thơ và phát hành dù anh đã tính vứt nó đi từ lâu rồi. EP Yên cũng làm cùng em, Xoay Tròn cũng thế. Chính em thắp giấc mơ làm concert cá nhân mà anh luôn coi là viển vông, như một phiếu bầu đắt giá cho mỗi quyết định mà anh còn băn khoăn vì hầu như em luôn ủng hộ anh trong mọi quyết định của sự nghiệp. Anh yêu cảm giác được ở cạnh em, một sự thoải mái và an toàn anh chưa từng thấy ở bất cứ ai trước đây. Anh cũng thấy anh dần "ngoan" và có trách nhiệm hơn nhiều, giống như một con ngựa được cầm dây cương bởi một người phù hợp. Ngày trước, anh luôn nghĩ tình yêu là một gia vị cuộc sống. Có thì đậm đà, không có thì đời hơi nhạt nhưng cũng chẳng sao. Ấy thế mà gặp em, tự dưng anh hiểu ra rằng tình yêu có sức mạnh to lớn thế nào, và hiểu được rằng tại sao con người chúng ta lại đuổi theo tình yêu qua hàng ngàn năm như thế. Anh hiểu rằng tình yêu không chỉ là cái nắm tay, nụ hôn hay lời hứa, mà còn là sự đồng điệu, tin tưởng, đồng hành và cam kết. Đồng điệu là khoảnh khắc hai đứa mình cùng bật cười thầm lúc nhìn một cái kem Tràng Tiền rơi xuống đất. Tin tưởng là nhiều đêm mình thức trắng để kể về tất cả những chuyện tốt xấu của nhau trong quá khứ. Đồng hành là khi em nói rằng em muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp (vì em thấy tự anh làm hơi chán). Cam kết là khi anh hình thành suy nghĩ rằng mình muốn ở cạnh con người này vài chục năm sau của cuộc đời, và phải là người này. Hôm nay là quốc tế phụ nữ, anh muốn khoe cho mọi người thấy người phụ nữ bên cạnh anh tuyệt vời như thế nào. Từ trước tới giờ anh cũng đâu có giấu nhỉ, chỉ là điều đẹp đẽ cần lúc thích hợp để nói ra thôi. Anh sẽ còn kể vài điều nữa cho mọi người, anh nói trước. Chúc mừng 8/3 nhé vợ của anh!

Khánh Linh chính là người đồng hành, có mặt trong rất nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hoàng Dũng

Cư dân mạng dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi Vbiz

Hoàng Dũng sinh năm 1995 tại Hà Nội, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ được nhiều khán giả yêu thích nhờ phong cách âm nhạc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Anh bắt đầu được chú ý sau khi giành ngôi Á quân chương trình The Voice Vietnam năm 2015. Sau cuộc thi, Hoàng Dũng từng bước xây dựng sự nghiệp với nhiều ca khúc do chính mình sáng tác như Nàng Thơ, Yếu Đuối, Đôi Mươi, Xoay Tròn… Trong đó, Nàng Thơ được xem là bản hit giúp tên tuổi của nam ca sĩ phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng âm nhạc.

Về chuyện tình cảm, Hoàng Dũng và bạn gái Khánh Linh đã quen nhau từ khoảng năm 2018. Trong suốt nhiều năm, cả hai giữ mối quan hệ khá kín tiếng và hiếm khi chia sẻ công khai trên mạng xã hội. Không chỉ là người yêu, Khánh Linh còn đồng hành cùng Hoàng Dũng trong công việc, đảm nhận vai trò trợ lý và quản lý riêng, hỗ trợ nam ca sĩ trong nhiều dự án âm nhạc.

Sau nhiều năm gắn bó, đến tháng 11/2023, Hoàng Dũng mới lần đầu công khai chuyện tình cảm với công chúng. Từ cột mốc này cả hai gắn bó như hình với bóng.

Hoàng Dũng cuối cùng cũng công khai "nàng thơ" của đời mình!