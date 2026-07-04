Hoàn lưu bão số 1 sắp áp sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng gây mưa rất to

Sáng sớm nay, bão số 1 Maysak đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ.

Lúc 9h ngày 4/7, vị trí tâm bão cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 40km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 145km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ; cấp 6, giật cấp 8 ở Cô Tô.

Ảnh vệ tinh cơ bão số 1 Maysak. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, khoảng 4-5 giờ tới, hoàn lưu bão số 1 sẽ áp sát đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ khoảng trưa nay trở đi, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng nay, Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa, từ chiều và đêm nay mưa to đến rất to.

Nhận định chi tiết đợt mưa lớn ở miền Bắc, cơ quan khí tượng cho hay, từ sáng 4/7 đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa lên đến 200-300mm, cục bộ trên 500mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, ngày và đêm 4/7, từ Nghệ An đến Quảng Trị mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15 - 30mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Từ đêm 5/7, mưa lớn ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.