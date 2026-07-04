Bão số 1 Maysak đi vào vịnh Bắc Bộ, chiều nay tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh
Bão số 1 Maysak đã đi vào vịnh Bắc Bộ và còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km, dự báo chiều nay, vị trí tâm bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (3/7), bão số 1 Maysak đã đi vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ. Ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Lúc 6h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 80km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.
Đến 16h cùng ngày, bão số 1 trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, duy trì cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng được xác định ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu); vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
Lúc 4h ngày 5/7, bão số 1 Maysak trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc, tốc độ 10-15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Khoảng 4h ngày 6/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành một vùng áp thấp.
Bão số 1 tác động lên khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Nguy cơ gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 2- 4m, biển động rất mạnh .
Khu vực đất liền ven biển chịu tác động của bão gồm ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Từ trưa chiều 4/7, các khu vực này có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 2-3m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.
Ngoài ra, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ, lượng mưa dao động 200-300mm, cục bộ trên 500mm.
Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.