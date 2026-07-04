Theo cập nhật mới nhất của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào vào lúc 5h ngày 4/7, bão số 1 trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vị trí khoảng 19.8 độ Vĩ Bắc; 108.6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 100km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200km về phía Đông Nam. sức gió cấp 8-9 giật cấp 11, di chuyển hướng Tây Bắc tốc độ 15km/h.

Dự báo do ảnh của bão số 1 (bão Maysak), từ sáng 4-5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi mưa trên 500mm, mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Nguy cơ lớn nhất của bão số 1 là mưa rất lớn

Chiều qua 3/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai công tác ứng phó với bão số 1 (Maysak).

Thông tin tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: “Hiện bão vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh nhất. Điều kiện môi trường hiện nay vẫn thuận lợi nên bão còn khả năng mạnh thêm, có thể đạt cấp 9 trong thời gian tới”.

Về hướng di chuyển, ông Khiêm cho biết dự báo cường độ của bão giữa các trung tâm dự báo lớn trên thế giới tương đối thống nhất, song quỹ đạo vẫn còn có sự phân tán do phụ thuộc vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới.

Hiện xác suất trên 70% cho thấy áp cao cận nhiệt đới sẽ rút chậm, khiến bão có xu hướng đi chếch về phía tây. Kịch bản có khả năng cao nhất là bão di chuyển qua khu vực giữa phía bắc Quảng Ninh và khu vực phía nam Trung Quốc trước khi ảnh hưởng đến đất liền.

Đáng lưu ý, nguy cơ lớn nhất của bão số 1 là mưa rất lớn. Từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bộ từ 150-250mm. Đặc biệt, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Hải Phòng có khả năng ghi nhận lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ trên 500mm.

“Khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa trong những ngày qua, đất ở nhiều nơi đã bão hòa nước. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa với cường suất rất lớn, đặc biệt trong khoảng chiều 4/7 đến sáng 5/7, khi có nơi lượng mưa trong 12 giờ có thể đạt 200-300mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương miền núi sẽ ở mức cao đến rất cao, cần đặc biệt lưu ý”, ông Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, dù kịch bản có khả năng cao nhất là bão đi theo hướng tây, vẫn có khả năng bão lệch về phía đông nếu áp cao cận nhiệt đới rút nhanh hơn dự báo. Khi đó, mưa gió trên đất liền có thể giảm nhưng biển vẫn rất nguy hiểm. Hoàn lưu bão rộng cũng có thể gây dông, lốc, gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ, cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thông tin, đến chiều 3/7, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 56.200 phương tiện với gần 250.000 người đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh bão, di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Đến chiều cùng ngày, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên đã ban hành lệnh cấm biển.

Dù không phải cơn bão mạnh, hoàn lưu bão có thể gây dông, lốc rất nguy hiểm

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, bão số 1 là cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm 2026, dự kiến ảnh hưởng đến nước ta đúng vào dịp cuối tuần. Dù cường độ không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

Theo đó, Thứ trưởng lưu ý ba đặc điểm cần đặc biệt quan tâm. Thứ nhất, đây là cơn bão đầu mùa nên rất dễ phát sinh tâm lý chủ quan do cường độ không lớn và hướng đi chủ yếu về phía Quảng Ninh - Quảng Tây (Trung Quốc).

Thứ hai, bão ảnh hưởng đúng vào thời điểm cuối tuần, tại khu vực có hoạt động du lịch biển sôi động, vì vậy các địa phương phải đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn cho khách du lịch, quản lý chặt tàu du lịch và duy trì nghiêm lệnh cấm biển.

Thứ ba, dù không phải cơn bão mạnh, hoàn lưu bão có thể gây dông, lốc rất nguy hiểm trên vùng biển và ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cũng như một số tỉnh miền Trung, trong khi loại hình thiên tai này rất khó dự báo nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Do đó, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi sát diễn biến bão, liên tục cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền các cấp và người dân. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cần sẵn sàng cử các đoàn công tác xuống địa bàn trọng điểm để rà soát phương án ứng phó. Các lực lượng biên phòng, công an, quân đội và các bộ, ngành cần duy trì trực ban nghiêm túc, sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Các địa phương cần khẩn trương rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Đặc biệt lưu ý khu vực Bắc Quảng Ninh, Móng Cái, Lạng Sơn và Cao Bằng, là nơi được dự báo có mưa lớn sau bão trong khi đất đã bão hòa nước.