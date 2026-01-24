Hoàn cảnh éo le của sản phụ có con sơ sinh nguy kịch vì bệnh hiểm nghèo

Mới sinh con được 12 ngày, chưa kịp hồi sức sau vượt cạn, chị Nguyễn Thị Khuyên (45 tuổi, trú xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An) đã phải ngày đêm túc trực ngoài hành lang Khoa Hồi sức tích cực Sơ sinh – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, lo lắng cho sự sống mong manh của con gái vừa chào đời.



Chị Khuyên ngồi gục đầu trước phòng hồi sức, dáng người khô gầy, khuôn mặt bơ phờ, đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày thiếu ngủ, ánh nhìn của chị luôn hướng vào phía trong phòng bệnh – nơi con gái chị, bé Nguyễn Thị Thanh Nhàn (12 ngày tuổi), đang nằm điều trị trong tình trạng nguy kịch. Chỉ một tiếng động nhẹ phát ra từ phòng bệnh cũng đủ khiến người mẹ từng trải qua nỗi đau mất con vì bệnh hiểm nghèo giật mình, hốt hoảng.

"Từ khi con sinh ra, tôi chưa một lần được bế con vào lòng. Giờ con nằm thoi thóp trong phòng bệnh, người gắn đầy thiết bị y tế. Tôi biết làm sao để cứu con đây? Mất đi một đứa con tôi đã đau đớn lắm rồi…", chị Khuyên nghẹn ngào.

12 ngày trước, khi có dấu hiệu chuyển dạ, chị Khuyên được đưa đến bệnh viện chờ sinh. Bé gái chào đời nặng chỉ 2,1kg, sức khỏe yếu và được chuyển ngay vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Chỉ hai ngày sau sinh, con có biểu hiện nôn ói liên tục nên được chuyển xuống bệnh viện tỉnh cấp cứu. Bác sĩ cho biết con bị nhiễm trùng đường ruột nặng. Từ đó đến nay, sự sống của con hoàn toàn phụ thuộc vào máy thở. Vì con nằm phòng chăm sóc đặc biệt nên mỗi ngày tôi chỉ được vào thăm con một lần khoảng 15 phút, còn lại là ngồi ngoài hành lang chờ đợi, ngóng trông", chị Khuyên chia sẻ.

Dù sức khỏe còn rất yếu sau sinh, nhưng khi biết tin con lâm bệnh nặng, chị Khuyên vẫn gắng gượng theo chồng xuống bệnh viện để được ở bên con. Không có tiền thuê phòng trọ, hai vợ chồng trải chiếc chiếu mỏng nằm tạm ngoài hành lang bệnh viện giữa mùa đông giá rét. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt đều trông chờ vào sự vay mượn, giúp đỡ của người thân.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng xóm Sơn Hải, xã Nghĩa Lộc cho biết, vợ chồng chị Khuyên có 5 người con, cháu nhỏ nhất mới sinh được 12 ngày. Gia đình chị mới thoát nghèo được khoảng 2 năm nay. Trước đó, người con thứ hai là cháu Nguyễn Đức Trọng (SN 2008) mắc bệnh ung thư máu, phải điều trị suốt 10 năm tại các bệnh viện ở Hà Nội, chi phí tốn kém khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần, kiệt quệ.

"Vợ chồng chị Khuyên không có việc làm ổn định, cũng không có ruộng đất. Hằng ngày ai thuê gì làm nấy như phụ hồ, trồng, chặt keo thuê, cấy lúa… để kiếm sống. Từ ngày cháu Trọng mắc bệnh, anh Nguyễn Văn Quy (46 tuổi, chồng chị Khuyên) phải đưa con ra Hà Nội điều trị triền miên, không thể lao động kiếm thu nhập. Cháu Trọng mất cách đây 3 năm thì nay đứa con vừa chào đời lại mắc bệnh hiểm nghèo, khiến cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn", ông Dũng cho hay.

Trong những ngày túc trực tại bệnh viện, dù con chưa một lần được bú sữa mẹ, chị Khuyên vẫn cố gắng vắt sữa, cấp đông để gửi tặng những em bé thiếu sữa khác. Ngồi lặng lẽ bên hành lang, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt phờ phạc của người mẹ nghèo khi nghĩ đến sự sống mong manh của con.

"Tôi đã mất một đứa con rồi. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì nữa, tôi không biết phải sống sao…", chị Khuyên đau đớn nói.

Hiện tại, toàn bộ sinh hoạt của gia đình chị Khuyên đều phụ thuộc vào khoản tiền vay mượn từ họ hàng, bà con lối xóm. Hoàn cảnh éo le của gia đình rất cần sự chung tay, giúp đỡ của cộng đồng để cháu bé có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, giành giật sự sống.