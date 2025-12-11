Chung tay cưu mang thiếu nữ khù khờ, không có bố, mồ côi mẹ

Tâm bên bàn thờ người mẹ xấu số

Những tháng cuối năm se lạnh, căn nhà tình thương của em Nguyễn Thị Tâm (17 tuổi), học sinh lớp 9B, trường THCS Xuân Tường (Nghệ An) thêm cô quạnh bởi thiếu vắng bóng dáng người mẹ. Tâm ngồi lặng trước hiên nhà, khuôn mặt khù khờ hướng về phía xa xăm.

Anh Nguyễn Đình Trì (51 tuổi, cậu ruột của Tâm, trú xóm Tràng Thọ, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) đau lòng chia sẻ: "Cháu Tâm không có bố, mẹ khù khờ. Bất hạnh hơn khi Tâm cũng bị chậm phát triển trí tuệ. Vợ chồng tôi cưu mang 2 mẹ con cháu từ hàng chục năm nay.

Rồi chị gái tôi đột ngột qua đời, chỉ còn lại một mình cháu Tâm thui thủi. Dù đã 17 tuổi nhưng cháu Tâm không biết làm gì, nói trước quên sau, cám cảnh vô cùng".

Tâm bị chậm phát triển trí tuệ, không có bố, mẹ qua đời

Chị Nguyễn Thị Nhâm (sinh năm 1972, mẹ của Tâm) vốn khù khờ lại sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Cha mẹ mất sớm, chị theo người thân vào Đắk Lắk ở đợ, ai thuê gì làm nấy để tự nuôi sống bản thân.

17 năm trước, chị Nhâm trở về quê với bụng bầu vượt mặt. Gia đình gặng hỏi nhiều lần nhưng chẳng thể biết bố đứa trẻ là ai. Hy vọng đứa trẻ chào đời khỏe mạnh để sau này chị Nhâm có chỗ tự tinh thần. Nào ngờ, càng lớn Tâm càng biểu hiện khù khờ giống mẹ.

Tháng 3/2025 chị Nhâm đột ngột qua đời sau một cơn tai biến, chỉ còn lại một mình Tâm. Hàng ngày em đi học hoà nhập tại trường, tới bữa thì qua ăn cơm nhờ nhà cậu. Những lúc rảnh rỗi, vợ chồng anh Trì cũng cố gắng chỉ dạy cho Tâm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo để em biết tự lập nhưng bày trước quên sau.

Tâm bên căn nhà tình thương được nhà nước và anh em họ hàng, bà con thôn xóm góp công, góp của xây tặng

Kinh tế gia đình anh Trì trông chờ vào mấy sào ruộng, vừa chăm lo con cái học hành, vừa cưu mang mẹ con Tâm suốt hàng chục năm nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để có tiền trang trải cuộc sống gia đình, nuôi hai mẹ con chị gái khù khờ, vợ chồng anh Trì phải bươn chải nắng mưa, ai thuê gì làm nấy nhưng cũng chẳng khấm khá gì.

"Thấu hiểu hoàn cảnh của mẹ con cháu Tâm, ngoài gia đình thì chính quyền địa phương, hàng xóm cũng giúp đỡ rất nhiều. Cháu Tâm hiện cũng được hưởng trợ cấp 750.000 đồng/tháng. Hàng năm cháu vẫn được nhóm mẹ đỡ đầu mua cặp sách, quần áo mới để học hành nên vợ chồng tôi cũng bớt được phần nào gánh nặng.

Chặng đường phía trước của cháu còn dài mà tương lai mịt mù quá. Tôi không biết phải làm sao để cháu bớt khổ", anh Trì thở dài.

Anh Trì (cậu ruột Tâm)- người cưu mang mẹ con tâm suốt hàng chục năm qua

Ông Nguyễn Trọng Lịch - Trưởng xóm Tràng Thọ, xã Xuân Lâm chia sẻ, chị Nhâm không chồng, có được một đứa con thì khù khờ giống mẹ. Hai mẹ con sống dựa vào gia đình cậu ruột là anh Trì cùng tình thương của họ hàng, bà con thôn xóm.

"Năm ngoái nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, anh em họ hàng, bà con thôn xóm góp công, góp của xây cho căn nhà tình thương trên đất anh Trì cho. Thế nhưng, nhà ở chưa được bao lâu thì chị Nhâm qua đời đột ngột.

Không cha, mồ côi mẹ lại khù khờ khiến cuộc sống cháu Tâm gặp nhiều khó khăn. Dù đã 17 tuổi nhưng cháu chẳng biết làm gì, nên rất cần sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái", ông Lịch chia sẻ.