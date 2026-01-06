Ánh mắt cầu cứu của bé gái 7 tuổi bị mù lòa, mắc bệnh hiểm nghèo

Mắt trái bé Diễm bị mù vĩnh viễn vì đục thủy tinh thể, mắt phải cận 5.5 độ

Sau một tuần ngồi ngóng chờ ngoài phòng cấp cứu, chị Võ Thị Hương Lan (36 tuổi, trú khu phố Trường Xuân Đông, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) như trút được một phần gánh nặng khi nghe bác sĩ thông báo con gái Huỳnh Trúc Diễm (7 tuổi) đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần phục hồi. Chị bật khóc vì vui mừng, khuôn mặt ánh lên niềm hy vọng.

Bé Diễm bị bệnh ung thư mô mềm hiếm gặp

Vợ chồng chị Lan có 3 con nhỏ. Bé Diễm là con thứ 2 trong gia đình và cũng là đứa chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh nhất khi sinh ra bị dị tật lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Diễm chào đời bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến 7 tháng tuổi, bé ra nắng thì nhắm mắt trái lại. Thấy con có biểu hiện bất thường, chị Lan đưa đi khám thì kết luận bị đục thủy tinh thể, chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không chút hy vọng.

Chị Lan chăm sóc con gái bất hạnh.

2 năm trước, mắt trái của Diễm bị mù vĩnh viễn, mắt phải cận 5.5 độ khiến sinh hoạt trở nên khó khăn. Tuy đôi mắt khiếm khuyết nhưng Diễm rất thích đi học. Thương con, vợ chồng chị Lan cũng xin nhà trường tạo điều kiện cho con học hoà nhập. Thế nhưng, đang học lớp 1 thì bệnh tật lại bủa vây.

"Tháng 3 năm ngoái, con than đau bụng, ăn vào là nôn ói, mệt mỏi. Vợ chồng tôi đưa đi khám thì được kết luận bị Sarcoma. Tôi bất lực ôm con khóc khi bác sĩ cho biết, đây là một loại ung thư mô mềm hiếm gặp.

Tính đến nay, con đã trải qua một ca phẫu thuật tách bỏ khối u ở bụng, vào 11 vòng hóa chất và 28 mũi xạ trị. Sức khỏe của con ngày càng yếu, cơ thể héo hon", chị Lan chia sẻ.

Gần một năm kể từ nằm viện, mẹ con chị Lan mới về nhà được 1 lần khoảng 10 ngày. Bệnh viện xa nhà hàng trăm km, cuộc sống của 2 mẹ con phụ thuộc vào những suất cơm, cháo từ thiện. Những lúc Diễm nhớ nhà, chị Lan chỉ biết động viên con cố gắng ăn uống để có sức khoẻ, sớm trở về.

Bé Diễm đã trải qua một ca phẫu thuật, 28 tia xạ và 11 vòng hóa chất

Bà Nguyễn Thị Kim Quít –Trưởng Khu phố Trường Xuân Đông (phường Hoài Nhơn Bắc) cho biết, chị Lan ở nhà nội trợ, chăm sóc 3 con nhỏ. Kinh tế gia đình trông chờ vào một mình người chồng là anh Huỳnh Huy Phán (36 tuổi). Anh Phán làm nghề đánh cá thuê trên biển, cả tháng mới về 1 lần.

Nghề đánh cá phụ thuộc nhiều vào thời tiết, may rủi, có tháng thu về 15 - 20 triệu đồng nhưng cũng có đợt chỉ vài ba triệu. Số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống gia đình một cách tằn tiện. Từ ngày bé Diễm mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chị Lan đã vay gần 100 triệu đồng để chạy chữa cho con.

"Hiện vợ chồng chị Lan chưa có đất đai, nhà cửa, cả 5 thành viên trong gia đình đang sống chung với bố mẹ chồng. Từ ngày cháu Diễm mắc bệnh hiểm nghèo cuộc sống càng thêm khó khăn.

Thời gian điều trị của cháu Diễm còn rất dài, chi phí tốn kém, trở thành gánh nặng cho gia đình. Phía địa phương, bà con hàng xóm cũng hỗ trợ, giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Sự sống của bé Diễm lúc này đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm", bà Quít chia sẻ.

Chị Lan khẩn cầu sự sống cho con gái bất hạnh

Chị Lan ôm con nằm viện. Anh Phán đi biển dài ngày, 2 con nhỏ ở nhà nhờ ông bà nội chăm sóc. Sau những chuyến đi biển, anh Phán vẫn tranh thủ bắt xe khách lên viện thăm và động viên con gái. Những lần được gặp bố ngắn ngủi, Diễm rất vui, muốn được về cùng bố.

7 tuổi, bé Diễm chỉ nặng 17kg, cơ thể gầy gò, da xanh xao. Diễm nằm trên giường, vén chiếc áo lên cao để lộ hàng chục vết sẹo khâu vá sau ca phẫu thuật ổ bụng. Đôi mắt mờ đục hướng về phía xa xăm chia sẻ về ước mơ của mình.

"Cháu muốn khỏi bệnh để bớt đau đớn, để về tiếp tục đi học và để đôi mắt được nhìn thấy mọi người rõ hơn. Cháu nhớ nhà lắm. Đã lâu lắm rồi cháu chưa được về nhà", Diễm rưng rưng.