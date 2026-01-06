Chiếc "cần câu" thay vì "con cá" - quyết định thay đổi cuộc đời cô gái trẻ vùng cao Sâu Chua

6 năm kinh nghiệm với nghề làm đẹp, là chủ một spa, chị Nguyễn Bích Ngọc trước đây từng được nhiều người biết đến thông qua dự án "Phun xăm miễn phí cho chị em vùng cao". Dự án đầy tính nhân văn đã trao tặng nụ cười, sự tự tin cho hàng chục phụ nữ khó khăn ở những thôn bản xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai.

Quay lại mảnh đất này sau hơn một năm, giữa cái lạnh cắt da của Sâu Chua (Sa Pa), câu chuyện về hành trình thiện nguyện của chị Nguyễn Bích Ngọc không chỉ dừng lại ở những manh áo ấm hay bao gạo nghĩa tình. Chị mang theo tâm tư của một người đi gieo hy vọng.

Sự gần gũi, chân thành là thứ gắn kết những tấm lòng thiện nguyện với bà con vùng cao

Trăn trở trước ánh mắt buồn của người trẻ vùng cao

Sâu Chua những ngày cuối năm, sương mù dày đặc bao phủ lấy những nếp nhà nằm chênh vênh bên sườn núi. Đến thăm một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đây, chị Nguyễn Bích Ngọc không khỏi chạnh lòng. Cái nghèo ở đây không chỉ hiện hữu qua vách nhà lùa gió, qua bữa cơm đạm bạc, mà còn qua sự bế tắc về tương lai của những người trẻ.

Chị Ngọc gặp gỡ và lắng nghe tâm tư của cô gái trẻ, về những hoài bão dở dang vì cái nghèo

Trong ngôi nhà ấy, chị gặp một bạn trẻ (em) đang ở độ tuổi thanh xuân nhưng lại quẩn quanh nơi góc núi vì thiếu điều kiện. Ánh mắt em sáng, nhưng đượm buồn – nỗi buồn của một người muốn vươn lên nhưng đôi chân bị ghì lại bởi gánh nặng mưu sinh.

Đã không ít lần tới các điểm vùng cao hỗ trợ đồng bào khó khăn, chị Ngọc hiểu một bao gạo có thể giúp gia đình em no bụng 1 tuần, chiếc áo ấm có thể che chở cả mùa đông - nhưng điều khiến chị trăn trở, là những thứ đó không thể giúp em thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

Thứ em cần hơn là một chiếc "cần câu", chứ không phải "con cá".

Chiếc "cần câu" mang tới hi vọng

Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cô gái, chị Ngọc quyết định tài trợ toàn bộ chi phí để em có thể học nghề làm đẹp, một nghề rất có tiềm năng. Sau khi học xong, có nghề trong tay, em sẽ có thể tự tin đứng trên đôi chân của mình. Một chiếc "cần câu" đích thực có thể giúp thay đổi cuộc sống.

Với nhiều người, một khóa học nghề có lẽ không có gì lớn lao, nhưng với một cô gái trẻ vùng cao Sâu Chua, đây chính là cánh cửa để em bước ra thế giới rộng lớn hơn, là cơ hội đến với tương lai tươi sáng hơn cho bản thân cũng như gia đình.

Giây phút hai chị em nắm tay nhau nói về kế hoạch đi học là khoảnh khắc xúc động nhất trong chuyến lần này, chị Ngọc tâm sự.

Niềm vui của cả người cho và người nhận

Rời Sâu Chua khi sương đã bắt đầu xuống thấp, hành trang của chị Ngọc mang về nhẹ tênh vì đã trao đi hết thảy, nhưng trong lòng lại đầy ắp niềm vui. Câu chuyện giản dị từ chuyến đi của chị Ngọc truyền cảm hứng cho nhiều người về một tư duy mới trong công tác thiện nguyện, giúp đỡ không nên chỉ dừng ở việc ban phát những phần quà, mà hãy kiến tạo cơ hội nếu có thể.

Một cán bộ xã Trịnh Tường đi cùng đoàn xúc động cho biết: "Địa hình ở đây chia cắt, nhiều hộ dân sống rải rác. Sự quan tâm thực tế, đi sâu đi sát vào từng hoàn cảnh như đoàn của chị Ngọc là rất quý. Bà con không chỉ được giúp đỡ về vật chất mà còn được động viên tinh thần, để bà con thấy mình không bị bỏ lại phía sau".

Niềm vui của những người "vác tù và hàng tổng" trên cung đường đất đỏ Trịnh Tường

Mùa xuân này, ở Sâu Chua, có một giấc mơ đã được đánh thức. Và người ta tin rằng, từ hạt mầm tử tế mà chị Ngọc gieo xuống hôm nay, ngày mai sẽ có một cây đời xanh tươi vươn lên mạnh mẽ giữa đại ngàn.