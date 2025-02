Hoàn cảnh đáng thương của bé trai 4 tuổi bị bại não, mù cả 2 mắt

Nồi cháo hôm nay chị Lý Thị Xuân (28 tuổi, trú thôn Phú Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, TP Huế) nấu loãng nhưng con trai bị bại não Trần Duy Đức (4 tuổi) cũng không thể ăn, đút vào thìa nào là trào ngược ra ngoài. Chị đành xay nhuyễn cháo, đổ vào xi-lanh rồi từ từ bơm qua ống dẫn truyền vào dạ dày cho con.

Chị Xuân bên 2 đứa con thơ, bệnh tật.

Đức ăn xong được người mẹ đặt nằm bên cạnh em gái Trần Lý Nhã Uyên (6 tháng tuổi) đang khóc ngặt ngẽo vì khát sữa. Đã 2 ngày nay không còn tiền mua sữa, cũng chẳng biết vay mượn đâu, chị Xuân đành xay cháo cho con gái ăn qua bữa.

"4 năm qua kể từ ngày sinh con đầu lòng mắc bệnh bại não, mù cả 2 mắt, tôi ngày 2 buổi túc trực bên con, ôm con nằm viện. Sinh đứa thứ 2 thì mất sữa, phải uống hoàn toàn sữa ngoài, vất vả nhân đôi. Nợ tiền bỉm sữa mấy cửa hàng lên đến hàng chục triệu vẫn chưa có trả. Giờ đến cả tiềm bỉm sữa tôi cũng không thể lo cho 2 đứa con nữa rồi", chị Xuân nghẹn lời.

Bé Đức (4 tuổi) bị bại não, mù cả 2 mắt, chân tay khi thẳng đuột, khi co cứng.

4 năm trước, chưa kịp vui mừng vì đón chào đứa con đầu lòng thì vợ chồng chị Xuân đã sống trong lo lắng khi thấy đầu con to bất thường, đôi mắt đục ngầu. Bé Đức được kết luận bị bại não, đôi mắt mù vĩnh viễn do đục thuỷ tinh thể. Những cơn sốt cao kéo dài, các cơ co cứng khiến đứa trẻ phải nhập viện điều trị triền miên.

Bệnh tật khiến bé Đức nằm viện triền miên vì sốt, viêm phổi nặng.

4 tuổi, bé Đức chỉ nặng 7kg, cơ thể khô gầy, chân tay lúc thẳng đuột, lúc co quắp. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt đục ngầu, trợn ngược. Căn bệnh quái ác hành hạ khiến đứa trẻ chỉ nằm một chỗ, không biết nói, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

6 tháng trước, chị Xuân sinh thêm bé Nhã Uyên. Sức khoẻ yếu, ăn uống không đủ chất lại chăm sóc 2 đứa con, suy nghĩ nhiều, áp lực tiền bạc khiến chị Xuân bị mất sữa. Vừa 3 tháng tuổi, bé Uyên đã phải uống hoàn toàn sữa ngoài.

Nhiều năm qua, cuộc sống của chị Xuân chỉ xoay quanh đứa con bệnh tật.

"Chỉ tính riêng tiền bỉm sữa hàng tháng cho 2 đứa con cũng hết 4 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền thuốc thang ngoài bảo hiểm cho bé Đức, chi phí sinh hoạt cho cả gia đình.

Suốt 4 năm qua, để có tiền lo cho con, vợ chồng tôi đã vay mượn hơn 170 triệu đồng rồi. Giờ con cái thế này nào dám nghĩ đến tương lai, chỉ mong con có sữa uống, bỉm mặc qua ngày mà khó khăn quá", chị Xuân thở dài.

Em gái của Đức vừa 6 tháng tuổi phải uống hoàn toàn sữa ngoài, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.

Ông Phùng Quốc Nhật- Trưởng thôn Phú Môn, xã Lộc An, chia sẻ, vợ chồng chị Xuân đều xuất thân trong những gia đình thuần nông, không có việc làm ổn định, lại sinh con mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Kinh tế trông chờ vào số tiền trợ cấp 1 triệu đồng/tháng của cháu Đức và tiền công ít ỏi, bấp bênh từ nghề thợ nề của anh Trần Duy Vững (32 tuổi, bố cháu Đức). Thế nhưng, làm được đồng nào thì chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình, thuốc thang, bỉm sữa cho con hết ngày đó, thâm trước hụt sau.

"Hiện vợ chồng chị Xuân vẫn chưa có đất đai, nhà cửa, sống chung với mẹ chồng trong căn nhà cấp 4 cũ. Tiền thuốc thang cho cháu Đức cũng như bỉm sữa hàng tháng cho 2 cháu nhỏ trở thành áp lực, gánh nặng cho vợ chồng trẻ. Hoàn cảnh của cháu Đức đang rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân", ông Nhật chia sẻ.

Nhà nghèo, không lo nổi bỉm, sữa cho 2 đứa con, chị Xuân cầu xin sự giúp đỡ.

Rời nhà bé Đức, ngước nhìn lại vẫn thấy chị Xuân ngồi đó, cơ thể gầy gò, lam lũ, khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ ngồi ôm 2 đứa con, thở dài khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước.

"Làm cha làm mẹ ai cũng mong sinh con khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Vậy mà con tôi, ngay cả cơ hội nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cha mẹ cũng không có, còn gì xót xa hơn. Giờ điều an ủi duy nhất cho con là sống bên cạnh cha mẹ, được ăn no, mặc ấm. Vậy mà vợ chồng tôi quá nghèo, không thể lo tốt cho con, để con phải thiệt thòi đủ thứ. Thương con mà bất lực", chị Xuân thở dài.