Hóa ra giữa "cải thảo lá xanh" và "cải thảo lá vàng" có sự khác biệt lớn như vậy, biết để chọn cho đúng!

Mùa thu là mùa thu hoạch và là thời điểm vàng để cải thảo được tung ra trên thị trường. Vào thời điểm này trong năm, tại các phiên chợ buổi sáng luôn nhộn nhịp những người bán rau mang đầy ắp cải thảo trên những chiếc xe tải lớn chờ bán. Vào mùa thu hoạch, nhiều người sẽ dễ dàng nhận thấy có 2 loại cải thảo phổ biến là "cải thảo lá xanh" và "cải thảo lá vàng". Nhìn bề ngoài chúng có vẻ giống nhau nhưng thực chất đó lại là 2 loại rất khác nhau. Do đó khi mua, chúng ta cần chú ý đến sự khác biệt của chúng để tránh mua nhầm.

Trước hết, về bề ngoài, lá "cải thảo lá xanh" có màu xanh đậm, còn lá "cải thảo lá vàng" có màu vàng nhạt. Ngoài ra, các phần cuống/bẹ của "cải thảo lá xanh" dày hơn, trong khi các cuống/bẹ của "cải thảo lá vàng" tương đối mỏng.

Thứ hai, về hương vị, "cải thảo lá xanh" có kết cấu giòn hơn, trong khi "cải thảo lá vàng" mềm hơn. Vì vậy, nếu bạn thích cải thảo có kết cấu giòn thì có thể chọn "cải thảo lá xanh", còn nếu thích loại rau cải thảo khi nấu mềm hơn thì có thể chọn "cải thảo lá vàng".

Cuối cùng, xét về giá trị dinh dưỡng, cả "cải thảo lá xanh" và "cải thảo lá vàng" đều giàu vitamin và khoáng chất, có lợi cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, "cải thảo lá xanh" có hàm lượng chất xơ cao hơn và phù hợp hơn với người cần bổ sung chất xơ. "Cải thảo lá vàng" có hàm lượng vitamin C cao hơn, phù hợp hơn với người cần bổ sung vitamin C. Do đó bạn cần biết để căn cứ vào nhu cầu của gia đình mà mua loại cải thảo phù hợp để chế biến món ăn.

Ngoài sự đa dạng, độ tươi của cải thảo cũng ảnh hưởng đến chất lượng dinh dưỡng của loại rau này. Vào mùa thu đông là mùa chính vụ của cải thảo nên chúng thường nhiều và tươi ngon hơn, giá cả cũng tương đối rẻ so với các mùa khác.

Ngoài việc chọn lựa chủng loại thì chúng ta cũng cần chú ý đến phương pháp bảo quản rau cải thảo. Vì lá và thân của cải thảo tương đối mỏng manh nên cần phải xử lý cẩn thận. Khi bảo quản chúng ta có thể đặt ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu cần bảo quản lâu dài, chúng ta có thể cho vào ngăn mát của tủ lạnh.

Tóm lại, mặc dù "cải thảo lá xanh" và "cải lá vàng" có bề ngoài giống nhau nhưng chúng có đặc điểm và công dụng khác nhau. Khi mua hàng, chúng ta cần lựa chọn loại phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của mình. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến độ tươi và cách bảo quản cải thảo để đảm bảo chất lượng và hương vị.

Cuối cùng, điều mà chúng tôi muốn nói rằng rau cải thảo là một loại rau bổ dưỡng, không chỉ phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau mà còn có tác dụng chăm sóc sức khỏe rất tốt. Vì vậy, chúng ta nên bổ sung thường xuyên cải thảo vào trong thực đơn hàng ngày, đặc biệt là trong mùa thu đông. Thời điểm chính vụ, rau nhiều sẽ không bị sử dụng các chất bảo quản, kích thích... Dù là món xào, súp hay salad, cải thảo đều là một lựa chọn tốt. Hãy cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon của mùa này nhé!