Hóa ra chúng ta đã sai về hạnh phúc: Tại sao năm nay bạn nên ngừng việc cố gắng "sửa chữa" chính mình?

Chúng ta thường bước vào năm mới với một tâm thế giống nhau: Lập ra một danh sách dài những điều cần thay đổi. Tập gym nhiều hơn, ăn uống lành mạnh hơn, đọc nhiều sách hơn, và cai nghiện điện thoại. Chúng ta tự ám thị rằng bản thân mình "đang có vấn đề" và cần phải được "sửa chữa" thì mới xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng giữa guồng quay hối hả của năm 2026, tờ The Guardian đã đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác, một "cú tát" nhẹ nhàng nhưng đầy tỉnh thức: Hạnh phúc không nằm ở đích đến của sự hoàn hảo, mà nằm ngay ở khoảnh khắc bạn dám quên đi chiếc điện thoại để đắm chìm vào những điều bình dị nhất.

Có một cái bẫy tâm lý mà phụ nữ chúng ta rất dễ mắc phải, đó là suy nghĩ: "Đợi mình giảm được 3kg nữa mình sẽ vui", "Đợi công việc ổn định hơn mình sẽ đi du lịch", hay "Đợi mình bớt nóng tính thì gia đình mới êm ấm". Chuyên gia tâm lý Bruce Tift gọi đây là cái cớ hoàn hảo để trì hoãn cuộc sống. Khi chúng ta tin rằng bản thân đang "hỏng hóc" và cần phải "sửa chữa", chúng ta vô tình cho phép mình không cần phải sống trọn vẹn ngay lúc này.

Năm 2026 rồi, hãy thay đổi tư duy ấy. Bạn không cần phải là một người mẹ hoàn hảo, một cô vợ đảm đang không tì vết hay một nhân viên xuất sắc toàn năng mới được quyền hạnh phúc. Việc cứ mải miết đi tìm những mảnh ghép để "vá" lại bản thân chỉ biến mỗi ngày của bạn thành một cuộc chiến nội tâm mệt mỏi. Thay vì tự dằn vặt, hãy thử chấp nhận rằng: Có thể bạn chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả, vấn đề duy nhất là bạn cứ nghĩ mình đang có vấn đề mà thôi.





Cai điện thoại bằng... niềm vui, không phải bằng kỷ luật

Chúng ta đều biết mình đang dành quá nhiều thời gian để lướt mạng xã hội vô thức (doomscrolling). Chúng ta cài app giới hạn thời gian, khóa màn hình, chuyển điện thoại sang chế độ đen trắng... nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tại sao những "kỷ luật sắt" này thường thất bại?

Bởi vì bản năng con người không thích bị cấm đoán. Bí quyết của năm 2026 đơn giản và "dễ thở" hơn nhiều: Hãy tìm những việc thú vị đến mức bạn... quên mất là mình có điện thoại.

Nhớ lại xem, lần cuối cùng bạn quên bẵng chiếc smartphone là khi nào? Có phải là lúc bạn đang mải mê tám chuyện với cô bạn thân lâu năm? Là khi bạn lấm lem đất cát trồng lại bụi hoa hồng ngoài ban công? Hay là lúc bạn đang ngân nga theo một điệu nhạc cũ kỹ?

Thay vì gồng mình cai nghiện thế giới ảo, hãy lấp đầy thế giới thực của bạn bằng những trải nghiệm "gây nghiện" lành mạnh. Một cuốn sách hay cuốn hút đến mức bạn không muốn buông xuống, một buổi nấu ăn bày bừa tung tóe nhưng đầy tiếng cười... Chính những lúc bạn đắm chìm hoàn toàn vào thực tại (flow state), chiếc điện thoại sẽ tự động trở nên thừa thãi. Đó mới là sự "cai nghiện" bền vững nhất.





Hạnh phúc là những điều "vô bổ" nhưng lấp lánh

Trong một thế giới đề cao sự năng suất, chúng ta thường cảm thấy tội lỗi khi làm những việc không ra tiền hoặc không tạo ra kết quả cụ thể. Nhưng bí mật hạnh phúc của năm 2026 lại nằm chính ở những điều tưởng như "vô bổ" ấy.

Hãy dành thời gian cho nghệ thuật, cho việc viết lách vẩn vơ, cho việc ngồi thừ ra ngắm mây bay, hay nối lại liên lạc với những người bạn cũ đã lâu không gặp. Đừng làm vì mục đích gì cả. Đừng vẽ tranh để đăng Facebook kiếm like, hãy vẽ vì màu sắc làm bạn thấy vui. Đừng gặp bạn bè để bàn chuyện làm ăn, hãy gặp để được cười nói rôm rả về những chuyện ngày xưa.

Cuộc sống không phải là một danh sách các đầu việc (to-do list) cần gạch bỏ. Cuộc sống là tập hợp của những khoảnh khắc mà bạn thấy mình đang thực sự "sống". Năm nay, hãy thử sống lười biếng một chút, bớt khắt khe với bản thân một chút. Đừng cố gắng "tối ưu hóa" mọi giây phút trong ngày. Hãy để cho tâm trí được lang thang.

Hạnh phúc năm 2026 không đắt đỏ, không xa vời và chắc chắn không đòi hỏi bạn phải nỗ lực đến kiệt sức. Nó đơn giản là việc bạn dám buông xuống áp lực phải trở nên hoàn hảo, dám tắt màn hình để nhìn vào mắt người thương, và dám dành thời gian cho những niềm vui nhỏ bé, riêng tư.

Mọi thứ đơn giản hơn bạn nghĩ. Đừng chờ đợi nữa, hãy hạnh phúc ngay khi bạn còn đang dang dở, còn đang vụng về. Bởi vì bạn của hiện tại đã là một phiên bản rất đáng để yêu thương rồi.