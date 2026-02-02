Thời gian qua, Viên Gia Mẫn - Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009 - gây chấn động cả Cbiz khi công khai rao bán những bức ảnh nóng bỏng của mình trên MXH. Nàng hậu từng cho biết mỗi tháng cô có thể kiếm được 62.800 HKD/tháng (hơn 212 triệu đồng) chỉ nhờ việc bán ảnh sexy. Tuy nhiên, cách kiếm tiền gây sốc này của Viên Gia Mẫn không kéo dài được lâu, thậm chí khiến cô bị hoen ố hình ảnh và nhận vô số lời chê bai rẻ tiền, tự hạ thấp danh dự.

Do không có việc làm trong ngành giải trí và số tiền kiếm được từ việc bán ảnh mát mẻ 18+ ngày càng giảm sút, Viên Gia Mẫn gần đây đã nhận lời đi hát ở các quán bar bình dân tại Trung Quốc đại lục. Trong các video được đăng tải trên MXH, Viên Gia Mẫn ăn mặc gợi cảm, cố gắng tương tác với mọi người để khuấy đảo không khí nhưng màn biểu diễn của cô không được mấy ai hưởng ứng. Tình cảnh ê chề, thê thảm hiện tại của Viên Gia Mẫn bị đàm tiếu khắp MXH Weibo. Nhiều người cho rằng người đẹp này đang trả giá cho việc bản thân có những chiêu trò gây sốc và đời tư thị phi.

Hình ảnh Viên Gia Mẫn đi hát quán bar bình dân kiếm sống lan truyền khắp MXH. Ảnh: Sina, Xiaohongshu.

Trước đó, Viên Gia Mẫn thẳng thắn cho biết cô chấp nhận vứt bỏ thể diện đi bán những bức ảnh táo bạo của mình vì cần có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, Viên Gia Mẫn khẳng định những hình ảnh sexy của cô có chừng mực, không phải ảnh khỏa thân quá đà để lộ vùng nhạy cảm mà chỉ là ảnh khoe dáng với bikini. Người có nhu cầu xem sẽ truy cập vào đường link liên kết được Viên Gia Mẫn chia sẻ và phải trả 1 khoản phí nhất định. Mức độ táo bạo của Viên Gia Mẫn sẽ tăng lên theo số tiền phí người dùng bỏ ra. Theo tờ On, Viên Gia Mẫn là cô gái đạt danh hiệu sắc đẹp đầu tiên trong lịch sử nhan sắc xứ Hương Cảng đi bán ảnh nóng của mình để kiếm tiền.

Thời gian gần đây, Viên Gia Mẫn gây tranh cãi khi liên tục rao bán các bức ảnh nóng bỏng của mình tràn lan trên MXH. Ảnh: HK01.

Sự nghiệp và danh tiếng của Viên Gia Mẫn tan tành sau lùm xùm tình ái với cha con đại gia Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh vào năm 2022. Khi đó, cô đã đăng đàn tố cáo cha con tỷ phú ngành bất động sản, thể thao điện tử Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh là "kẻ đểu cáng, ích kỷ và tính cách có vấn đề". Nữ diễn viên khẳng định mối quan hệ với gia đình họ Chung là "cơn ác mộng kinh khủng", khi họ luôn có những yêu cầu kỳ quặc đối với cô.

Theo tờ On tìm hiểu, thiếu gia Chung Bồi Sanh hẹn hò Viên Gia Mẫn vào giữa năm 2021. Trong thời gian qua lại, doanh nhân trẻ hỗ trợ tài chính, trả tiền thuê nhà và chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Viên Gia Mẫn sau khi nghe cô tâm sự về cuộc sống khó khăn, vắng job trong giới giải trí. Đến đầu năm 2022, Chung Bồi Sanh phải lòng nữ diễn viên Diệp Thiến Văn và đòi chia tay Viên Gia Mẫn. Bị bạn trai "cắm sừng", đột ngột mất đi nguồn trợ cấp tài chính khiến Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 tức giận, quyết định tung hê mặt trái của cha con nhà họ Chung.

Sau lùm xùm tình ái rùm beng showbiz, Viên Gia Mẫn bỏ xứ đi, chuyển sang Anh sinh sống. Tuy nhiên, người đẹp không thể bám trụ ở trời Âu vì chi phi sinh hoạt quá đắt đỏ. Gần đây, cô tay trắng trở về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc). Do thất nghiệp, Viên Gia Mẫn đã sử dụng lợi thế hình thể, nhan sắc nóng bỏng trời phú để kiếm tiền theo cách tai tiếng nhất.

Viên Gia Mẫn từng tố cáo cha - con tỷ phú nhà đất Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh có hành vi không đàng hoàng, ép cô phải làm chuyện quái đản. Ảnh: On.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Lives of Omission, Prison Flowers, Sát Phá Lang 2...

Nguồn: On, HK01, Sohu