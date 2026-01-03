Cặp đôi nổi tiếng đầu năm 2026 đã chia tay, đàng trai lộ ảnh nóng với hot girl, đàng gái cũng không kém cạnh

Sáng 3/1, cả showbiz Trung Quốc hỗn loạn khi hot girl iamroosie (tên thật Tư Hiểu Địch, còn được netizen gọi là Hồng Tỷ) livestream phơi bày đời sống tình ái của hàng chục sao nam hàng đầu. Theo Tư Hiểu Địch, trong 10 năm qua, cô phát sinh chuyện tình ái với Lộc Hàm, Đàn Kiện Thứ, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Khuất Sở Tiêu, Trương Nhất Sơn, Trương Viễn, Lý Vân Địch, Lý Vấn Hàn, Tần Tiêu Hiền, Phạm Thừa Thừa... Gây sốc hơn cả là Tư Hiểu Địch đã tung ảnh giường chiếu của cô và Lộc Hàm lên MXH. Lộc Hàm sau đó đã lên tiếng bác bỏ, nhưng truyền thông Trung Quốc chỉ ra từ quần áo, hình xăm đến nội thất trong ảnh của Tư Hiểu Địch đều trùng khớp với ảnh Lộc Hàm khoe trước đó. Do đó, bước đầu có thể loại trừ bức ảnh nóng đang gây chấn động được Tư Hiểu Địch tạo ra bằng AI.

Từ đó tờ QQ cho rằng Lộc Hàm nhiều khả năng đã qua lại với hot girl tai tiếng Tư Hiểu Địch. Cùng thời điểm, Quan Hiểu Đồng - người được biết đến là bạn gái lâu năm của Lộc Hàm - cũng được cho biết đã kết thúc mối quan hệ tình cảm kéo dài 7 năm với "đỉnh lưu" này. "Em gái quốc dân" cũng đã có bạn trai mới. Cô đang hẹn hò với "mỹ nam hot 6000 độ" của Cbiz Vương An Vũ. Cặp diễn viên nảy sinh tình cảm sau khi cùng đóng chính trong bộ phim Tiểu Hạng Nhân Gia.

Lộc Hàm vừa bị hot girl Tư Hiểu Địch tung ảnh giường chiếu gây chấn động Cbiz. Ảnh: Weibo.

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra hình ảnh Tư Hiểu Địch đăng và ảnh Lộc Hàm từng đăng trước đây trùng khớp từ quần áo, hình xăm đến nội thất. Ảnh: Xiaohongshu, Weibo.

Cuộc tình 7 năm của Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã "toang". Mỹ nhân có đôi chân dài triệu đô Cbiz được cho biết đang hẹn hò Vương An Vũ. Ảnh: Weibo.

Thông tin Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm tan vỡ đã râm ran từ tháng 12/2024. Lý do là vì cả hai "có những kế hoạch và định hướng tương lai khác nhau", dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Thời điểm chia tay là lúc Lộc Hàm tổ chức concert ở Bắc Kinh, còn Quan Hiểu Đồng hoàn thành quay bộ phim mới. Kể từ tháng 10/2024, họ đã không còn xuất hiện bên nhau.

Đến tháng 9/2025, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm đã tan vỡ của con gái mình. Mặc cho bằng chứng rạn nứt vô cùng rõ ràng, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm vẫn giữ im lặng.

Cặp đôi không xuất hiện bên nhau từ tháng 10/2024. Cách đây không lâu, bố Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái đã chia tay với Lộc Hàm. Ảnh: Sohu.

Vương An Vũ sinh năm 1998. Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai, nam tính. Vương An Vũ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2018 và gây chú ý với tác phẩm Mộng Hồi Đại Thanh. Sau đó, nam diễn viên từng bước chinh phục khán giả qua các phim như Hai Mươi Bất Hoắc; Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời; Cùng Em Bay Lượn Theo Gió... Năm 2024, độ hot và chỉ số điểm truyền thông của Vương An Vũ tăng đến 6000% sau khi vai diễn Lâm Đống Khiết của anh trong siêu phẩm Tiểu Hạng Nhân Gia gây sốt. Anh hiện được công chúng yêu mến gọi là "bạn trai quốc dân".

Vương An Vũ đang là mỹ nam màn ảnh hot nhất hiện tại, khiến mọi chị em phải si mê ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò vào tháng 10/2017. Cả 2 nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong phim Điềm Mật Bạo Kích. Dòng status thông báo hẹn hò của mỹ nam hàng đầu gây ra 1 cơn địa chấn cho showbiz Hoa ngữ.

Mối tình giữa sao nam đang nổi và diễn viên trẻ được xếp hàng tứ tiểu hoa đán thế hệ mới khiến người hâm mộ phải quan tâm. Top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo đều liên quan đến nam ca sĩ sinh năm 1990 và bạn gái Quan Hiểu Đồng. Theo tờ Sina, vào thời điểm đó, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo và các trang tìm kiếm đã bị tắc nghẽn trong vài giờ vì lượt truy cập, tìm kiếm thông tin gia tăng đột biến. Trong đó, bài thông báo hẹn hò của Lộc Hàm có hơn 6 triệu lượt like và xấp xỉ 100 triệu lượt bình luận.

Chuyện tình của Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ảnh: Sina.

