Thời gian qua, Viên Gia Mẫn - Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009 - gây chấn động cả Cbiz khi công khai rao bán những bức ảnh nóng bỏng của mình trên MXH. Người có nhu cầu xem sẽ truy cập vào đường link liên kết được Viên Gia Mẫn chia sẻ và phải trả 1 khoản phí nhất định. Mức độ táo bạo của Viên Gia Mẫn sẽ tăng lên theo số tiền phí người dùng bỏ ra. Việc bán ảnh mát mẻ 18+ của Viên Gia Mẫn bị công chúng phê phán và chỉ trích dữ dội. Cô bị chê bai rẻ tiền, tự hạ thấp hình ảnh và làm hoen ố danh tiếng của mình. Không chỉ vậy, hành động của người đẹp còn làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Viên Gia Mẫn là cô gái đạt danh hiệu sắc đẹp đầu tiên trong lịch sử nhan sắc xứ Hương Cảng đi bán ảnh nóng của mình để kiếm tiền.

Xuất hiện trên show truyền hình mới đây của kênh Viu TV, Viên Gia Mẫn cho biết cô đã nhận vô số tin nhắn chỉ trích, gièm pha của cư dân mạng về việc bán những bức ảnh gợi cảm. Tuy nhiên, Viên Gia Mẫn khẳng định những hình ảnh sexy của cô có chừng mực, không phải ảnh khỏa thân quá đà để lộ vùng nhạy cảm mà chỉ là ảnh khoe dáng với bikini. Nàng hậu cho biết mỗi tháng cô có thể kiếm được 62.800 HKD/tháng (hơn 212 triệu đồng) chỉ nhờ việc bán ảnh sexy. Theo Viên Gia Mẫn, với cô đây là nguồn thu nhập không hề tệ trong giai đoạn công việc ở ngành giải trí giảm mạnh.

Viên Gia Mẫn chẳng ngại công bố thu nhập nhờ việc bán ảnh nóng bỏng. Cô cho biết mỗi tháng kiếm được hơn 200 triệu đồng. Ảnh: HK01.

Hoa hậu khẳng định cô chỉ bán hình ảnh khoe dáng với bikini, không phải các khoảnh khắc khỏa thân nhạy cảm. Ảnh: HK01.

Trước đó, người đẹp này cũng chẳng che giấu việc cô vứt bỏ thể diện đi bán những bức ảnh táo bạo của mình vì cần có tiền trang trải cuộc sống. Sau lùm xùm tình ái với cha con đại gia Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh, người đẹp bị ghẻ lạnh trong showbiz. Cô sau đó bỏ xứ đi, chuyển sang Anh sinh sống. Tuy nhiên, người đẹp không thể bám trụ ở trời Âu vì chi phi sinh hoạt quá đắt đỏ. Gần đây, cô tay trắng trở về quê nhà Hong Kong (Trung Quốc). Do không có việc làm, Viên Gia Mẫn đã sử dụng lợi thế hình thể, nhan sắc nóng bỏng trời phú để kiếm tiền theo cách tai tiếng nhất.

Bất chấp những chỉ trích của dư luận, Viên Gia Mẫn vẫn chọn kiếm tiền theo cách đầy tai tiếng. Ảnh: HK01.

Năm 2022, Viên Gia Mẫn từng đánh mất thiện cảm trong mắt công chúng khi dính scandal tình ái rùm beng showbiz. Cô đã đăng đàn tố cáo cha con tỷ phú ngành bất động sản, thể thao điện tử Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh là "kẻ đểu cáng, ích kỷ và tính cách có vấn đề". Nữ diễn viên khẳng định mối quan hệ với gia đình họ Chung là "cơn ác mộng kinh khủng", khi họ luôn có những yêu cầu kỳ quặc đối với cô.

Theo tờ On tìm hiểu, thiếu gia Chung Bồi Sanh hẹn hò Viên Gia Mẫn vào giữa năm 2021. Trong thời gian qua lại, doanh nhân trẻ hỗ trợ tài chính, trả tiền thuê nhà và chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng cho Viên Gia Mẫn sau khi nghe cô tâm sự về cuộc sống khó khăn, vắng job trong giới giải trí. Đến đầu năm 2022, Chung Bồi Sanh phải lòng nữ diễn viên Diệp Thiến Văn và đòi chia tay Viên Gia Mẫn. Bị bạn trai "cắm sừng", đột ngột mất đi nguồn trợ cấp tài chính khiến Hoa hậu ảnh Hong Kong 2009 tức giận, quyết định tung hê mặt trái của cha con nhà họ Chung.

Trước tố cáo của Viên Gia Mẫn về việc cha con anh có hành vi không đứng đắn, Chung Bồi Sanh phủ nhận. Anh cho biết đã hết lòng hết dạ với Hoa hậu Ảnh 2009. Họ đổ vỡ vì tính cách và quan niệm sống khác biệt. Tuy nhiên, sau khi đường ai nấy đi, Viên Gia Mẫn vẫn nhắn tin quấy rối, vòi tiền anh. Khi không được đáp ứng yêu cầu vật chất, cô lên mạng bịa chuyện, bôi nhọ danh tiếng của cha con anh. Trước màn đáp trả của tình cũ, Viên Gia Mẫn không phản hồi và tuyên bố sang châu Âu chữa lành.

Viên Gia Mẫn từng tố cáo cha - con tỷ phú nhà đất Chung Nhân Vỹ và Chung Bồi Sanh có hành vi không đàng hoàng, ép cô phải làm chuyện quái đản. Ảnh: On.

Viên Gia Mẫn sinh năm 1984, nổi lên sau khi đạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2009. Cô từng tham gia các phim như Từ Vegas đến Macau, Lives of Omission, Prison Flowers, Sát Phá Lang 2... Sau nhiều lùm xùm đời tư, Viên Gia Mẫn hiện bị xem là người đẹp hết thời, không còn được các nhà sản xuất trọng dụng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Nguồn: HK01, On