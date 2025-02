Đến hẹn lại lên, Đức Phúc lại tung một sản phẩm âm nhạc ở dịp Valentine. Lần này, Đức Phúc không còn hợp tác với Khắc Hưng cho cả dây chuyền sản xuất nhạc, từ sáng tác đến phối khí và hậu kỳ âm thanh. Thay vào đó, Đức Phúc bắt tay với Kai Đinh, một "hit maker" của Vpop. Kewtiie - producer đứng sau thành công của Hieuthuhai - giữ vai trò phối khí cho Chăm em một đời.

Đức Phúc rời xa Khắc Hưng, nghĩa là đã dũng cảm bứt khỏi vùng an toàn. Trước đó, Khắc Hưng đứng sau phần lớn bản hit của Đức Phúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Yêu được không và I Do, giúp nam ca sĩ khẳng định vị thế giọng ca chuyên trị "nhạc cưới" dịp Valentine.

Lần này, âm nhạc của Đức Phúc đã thoát khỏi sự nhàm chán pop ballad. Nam ca sĩ đầu tư rất mạnh phần hình ảnh, đưa một loạt tên tuổi lớn góp mặt trong MV. Sau một ngày phát hành, bước khởi động của MV Chăm em một đời khá tích cực, nhanh chóng vào top 3 âm nhạc thịnh hành ở nền tảng YouTube.

Lê Tuấn Khang xuất hiện, là điểm nhấn trong MV của Đức Phúc.

Ca khúc tẻ nhạt

Từ game show Anh trai say hi, khán giả đã thấy một Đức Phúc bứt phá, khi nam ca sĩ bắt buộc ứng biến đa dạng âm nhạc như các đồng nghiệp. Dấu mốc tham gia game show có thể đã làm Đức Phúc thay đổi định hướng sự nghiệp, dần chuyển biến sang những màu nhạc mới, trẻ trung để bắt kịp thị trường.

Chăm em một đời là ca khúc chủ đạo Rn'B và pha trộn nhiều chất liệu, tạo ra màu sắc âm nhạc rất khác so với những gì khán giả đã quen ở Đức Phúc. Kai Đinh là nhạc sĩ viết rất mát tay ở Rn'B. Producer Kewtiie, với những kiểm chứng từ Hieuthuhai và loạt bản hit trong Anh trai say hi, chính là lựa chọn sáng để sản xuất âm nhạc cho Chăm em một đời.

Ca khúc khởi đầu với phần verse khá bắt tai. Song, từ đoạn tiền điệp khúc, đến điệp khúc, giai điệu trôi ngang. Điều mà người nghe chờ đợi với một ca khúc kiểu này sẽ là một đoạn hook tiếp nối bắt tai, đẩy cao trào, hoặc dành riêng một phần cho drop để đẩy hẳn tiết tấu. Song, giai điệu của hook tiếp tục trôi ngang và đến đây, sự tẻ nhạt của sản phẩm hiện rõ.

Không ít khán giả cho biết cảm xúc của họ sau những lần đầu nghe Chăm em một đời là sự trôi tụt. Phần phối khí của Kewtiie không bổ trợ quá nhiều để cứu giai điệu. Giọng hát của Đức Phúc trong ca khúc cho thấy sự gò bó và khó khăn nhất định khi solo trọn vẹn ở một sản phẩm Rn'B, với tiết tấu nhanh và lướt hơn hẳn so với ballad.

MV lộn xộn, nhồi nhét quảng cáo đến thô thiển

Sự xuất hiện của hot Tiktoker là yếu tố quan trọng nhất giúp MV Chăm em một đời thu hút chú ý của khán giả từ trước khi sản phẩm ra mắt. Bên cạnh đó, ê-kíp Đức Phúc đẩy truyền thông bằng câu chuyện "bê cả showbiz " vào MV, bao gồm Trấn Thành, hoa hậu Thanh Thủy và dàn nghệ sĩ hot của Anh trai say hi.

MV Chăm em một đời được xây dựng theo kịch bản đầy tham vọng. Ống kính máy quay biến chuyển thành góc quay thứ nhất, đưa người xem đi qua 3 câu chuyện tình yêu theo cách khác nhau. Đầu tiên là chuyện tình của cô gái và thần, lấy cảm hứng từ một bộ phim Hàn Quốc. Tiếp đó là tình yêu của một "Tổng tài", vẫn lấy cảm hứng từ phim.

Lê Tuấn Khang vào vai shipper, kể chuyện tình mộc mạc của "anh shipper". Sau cùng, MV dẫn đến cái kết bùng nổ là màn cầu hôn giữa Đức Phúc và hoa hậu Thanh Thủy, được phụ họa vũ đạo bởi dàn Anh trai say hi. Kết MV, Trấn Thành và các "anh trai" xuất hiện, từng người một tạo dáng trái tim, gửi gắm khán giả nhân dịp Valentine.

MV Chăm em một đời có mức đầu tư lớn, quy tụ dàn cameo và bối cảnh hoành tráng. Nỗ lực của ê-kíp về việc thay đổi góc nhìn, chuyển cảnh liên tục là điểm đáng khen. Song, với một MV dài 4 phút, việc Đức Phúc cố lồng ghép quá nhiều thứ lại thành nhồi nhét. MV "vay mượn" chất liệu từ nhiều nơi, có nhiều cú "twist", sẽ khiến nhiều khán giả khó hiểu khi xem.

Không ít khán giả khó chịu khi MV nhồi nhét đến mức thô thiển yếu tố quảng cáo. Từng phân đoạn quan trọng nhất ở MV, như "tổng tài" Đờ Mờ Hờ, set của Lê Tuấn Khang và cảnh cầu hôn Thanh Thủy đều làm nền để yếu tố nhãn hàng xuất hiện.

MV Chăm em một đời như một chai rượu có bề ngoài bắt mắt, màu sắc bóng bẩy, nhưng chất rượu bên trong lại nhạt thếch. Từ yếu tố cốt lõi là âm nhạc, ca khúc pha trộn quá nhiều và cho ra "hương vị" lộn xộn. Phần hình ảnh có sự hoành tráng, hùng hậu lực lượng nhưng câu chuyện truyền tải lại không có nhiều điểm nhấn.

Những năm qua, Đức Phúc là một trong những nghệ sĩ làm rất tốt về MV. Thông qua loạt ca khúc tình yêu, Đức Phúc đã kể nhiều câu chuyện hấp dẫn nhưng làm mãi cũng đến lối mòn. MV Chăm em một đời cho thấy nỗ lực làm mới của Đức Phúc, huy động rất nhiều nguồn lực.

Với tên tuổi của Đức Phúc cùng sự bổ trợ của vệ tinh xung quanh, MV Chăm em một đời dễ dàng thành công ở bước khởi đầu. Ca khúc có thành hit hay không sẽ phụ thuộc vào tính nghe lại. Năm ngoái, Đức Phúc thất bại ở sản phẩm Lên chùa cầu duyên, vì bản nhạc theo màu sắc latin (reggae/moombahton) không thuyết phục được khán giả.

Liệu Chăm em một đời có đi vào vết xe đổ của Đi chùa cầu duyên?