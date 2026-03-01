Thông tin Hoa hậu Thanh Thủy đang hẹn hò nhạc sĩ, ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Trịnh Thăng Bình hiện đang trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Bên cạnh câu chuyện hẹn hò nhiều thú vị, nhan sắc của mỹ nhân lần nữa khiến chúng ta không thể ngừng nhìn ngắm. Làn da căng mọng collagen, vóc dáng đẹp miễn chê của Thanh Thủy thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều người băn khoăn, không biết cô ăn gì mà đẹp vậy?

Không cần những thực đơn cầu kỳ hay chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Hoa hậu Thanh Thủy lại khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ món ăn đơn giản mà cô đặc biệt yêu thích. Ít ai ngờ rằng chính món ăn quen thuộc này lại giúp nàng hậu vừa giữ được vóc dáng mảnh mai, vừa nuôi dưỡng làn da mịn màng nhờ khả năng hỗ trợ tăng sinh collagen tự nhiên.

Món ăn "ruột" giàu collagen của Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy từng chia sẻ trên kênh Tiktok cá nhân, một trong những món cô mê mẩn và thường xuyên dùng vào buổi tối hoặc làm bữa ăn nhẹ là sữa chua không đường ăn kèm chuối và ngũ cốc nguyên hạt (granola hoặc yến mạch).

Thoạt nhìn, đây chỉ là một món ăn đơn giản. Tuy nhiên, sự kết hợp của ba nguyên liệu này lại tạo thành một "bộ ba vàng" vừa tốt cho làn da vừa hỗ trợ giữ dáng.

Bát sữa chua mát lạnh, thêm vài lát chuối chín và một ít granola giòn thơm giúp món ăn vừa đủ năng lượng, lại không gây cảm giác nặng bụng. Chính vì vậy, nó rất phù hợp làm bữa tối nhẹ hoặc món ăn vặt lành mạnh, thói quen nhiều người đẹp theo đuổi để duy trì vóc dáng.

Vì sao món ăn này giúp da đẹp và vóc dáng gọn gàng?

Điểm đặc biệt của món ăn này nằm ở giá trị dinh dưỡng từ từng thành phần.

Sữa chua: Hỗ trợ làn da mịn màng từ bên trong

Sữa chua không đường chứa nhiều protein, canxi và lợi khuẩn probiotic. Các lợi khuẩn này giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn và làn da cũng nhờ đó trở nên sáng khỏe.

Ngoài ra, protein trong sữa chua còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo mô và hỗ trợ sản sinh collagen, giúp da giữ được độ đàn hồi và săn chắc.

Chuối: Nguồn vitamin giúp cơ thể tổng hợp collagen

Chuối là loại trái cây quen thuộc nhưng lại rất giàu vitamin C, vitamin B6 và kali. Trong đó, vitamin C là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể kích thích quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, yếu tố quyết định độ căng mịn của làn da.

Không chỉ vậy, chuối còn chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế ăn vặt và góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Ngũ cốc nguyên hạt: Dưỡng chất cho làn da và vóc dáng

Granola, yến mạch hay các loại ngũ cốc nguyên hạt thường chứa chất xơ, vitamin nhóm B và các chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp:

Ổn định đường huyết

Hỗ trợ tiêu hóa

Làm chậm quá trình lão hóa da

Nhờ vậy, cơ thể vừa có đủ năng lượng cho các hoạt động hàng ngày, vừa hạn chế tích mỡ thừa.

Sự hấp dẫn của món ăn này nằm ở chỗ dễ chuẩn bị, ít calo nhưng giàu dinh dưỡng. Khi kết hợp đúng cách, nó không chỉ giúp giữ dáng mà còn cung cấp những dưỡng chất quan trọng cho làn da.

Có lẽ đó cũng là lý do nhiều người bất ngờ khi thấy Thanh Thủy vẫn duy trì được vóc dáng thanh mảnh cùng làn da mịn màng dù lịch trình hoạt động khá bận rộn. Đôi khi, bí quyết làm đẹp không nằm ở những phương pháp phức tạp, mà lại bắt đầu từ những thói quen ăn uống rất giản dị mỗi ngày.