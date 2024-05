Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT) vừa ra thông báo về việc thay đổi nhân sự. Theo đó bà Đặng Thị Ngọc Hân không còn đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc NVT từ ngày 17/5/2024 với lý do "cần tập trung cho các mục tiêu cá nhân khác".

Bà Đặng Thị Ngọc Hân được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 16/3/2022. Đây cũng chính là Hoa hậu Ngọc Hân, sinh năm 1989, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010.

Trong năm 2022, mức thu nhập của Hoa hậu Ngọc Hân là hơn 933 triệu đồng. Sang tới 2023, tổng thu nhập tăng gấp rưỡi lên khoảng 1,4 tỷ đồng, như vậy trung bình gần 117 triệu đồng mỗi tháng.

Song song với thông báo thay đổi nhân sự, HĐQT NVT cũng đề cử ông Đỗ Quang Hải tham gia HĐQT và 3 ứng viên tham gia Ban Kiểm soát gồm bà Đinh Thị Hạnh, ông Nguyễn Hồ Ngọc và ông Vũ Hà Nam.

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam.

Công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trong đó, Six Senses Ninh Vân Bay được xem là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty, là một trong những resort nổi tiếng nhất và năm trong số ít khu resort tại Việt Nam nhận nhiều giải thưởng của thế giới về du lịch. Khu nghỉ dưỡng này đã đi vào hoạt động từ năm 2005, có diện tích 55ha đất thuê ngoài đảo, 95ha mặt nước biển tại khu vực Bãi Lớn và Bãi Nhỏ, cách thành phố Nha Trang 8km.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2024, NVT ghi nhận mức doanh thu cao nhất trong vòng 15 năm với 114 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng, gấp gần 9 lần con số quý 1/2023, trong đó phần lớn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát với 13 tỷ, còn lại lãi ròng xấp xỉ 4 tỷ đồng.

Theo NVT, kết quả này là nhờ đẩy mạnh tiếp thị và kinh doanh với khách hàng nước ngoài. Đây là chiến lược mà công ty đang xây dựng cho năm 2024 với kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.