Hoa hậu Ngọc Châu: Tôi là độc nhất và có thế mạnh trở thành Miss Universe 2022

Chiều 20/12, ông Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - trao sash cùng giấy chứng nhận quyền đại diện Việt Nam cho Hoa hậu Ngọc Châu tham gia Miss Universe 2022, được tổ chức vào tháng 1/2023 tại Mỹ.

Với quyết tâm chinh phục vương miện, Ngọc Châu đã lên kế hoạch huấn luyện và đào tạo ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô xuất ngoại để huấn luyện bài bản với các chuyên gia quốc tế tại Philippines và Mỹ. Trong hành trình đến với Miss Universe , Ngọc Châu ngày càng hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, phong cách, trở nên xinh đẹp, tự tin và bản lĩnh hơn.

Hoa hậu chia sẻ: "Sau quá trình đi rèn luyện tại Philippines, tôi vui vì đã hoàn thành được 90%. Tôi cũng có thêm một người thầy, người bạn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Nhờ người thầy của mình, tôi mới thấy phụ nữ châu Á chúng ta rất đẹp. Ngọc Châu là độc nhất và hội tụ đủ những thế mạnh để trở thành Miss Universe".

Hoa hậu Ngọc Châu được trao sash cùng giấy chứng nhận quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2022.

“Tôi đã sẵn sàng 100% để đến nước Mỹ và đang rất hào hứng với mong ước được chinh phục giấc mơ Hoàn vũ của mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi rất hạnh phúc và tự hào khi nhận sash đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Sau quá trình huấn luyện khắc nghiệt và trang bị các kỹ năng đặc biệt, tôi cảm thấy tự tin, quyết tâm và sẽ nỗ lực hết mình với mục tiêu xác lập thành tích cao hơn cho Việt Nam", nàng hậu nói thêm.

Bộ trang phục dân tộc “Chiếu Cà Mau” mà Ngọc Châu mang tới Miss Universe 2022 cũng được giới thiệu. Đây là một sáng tạo của nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt, lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa và con người làng nghề dệt chiếu Cà Mau, một làng nghề thủ công lâu đời nằm ở cực Nam của Tổ quốc.

Để bộ trang phục nổi bật hơn và phù hợp với vóc dáng Ngọc Châu, nhà thiết kế đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều chi tiết so với bản gốc trước đó. Phần tay áo được may cách điệu dài hơn và in chữ “Lộc”, khi mở rộng tay sẽ thấy nguyên hình ảnh chiếc áo dài, đại diện cho sự tốt lành và may mắn.

Bộ trang phục mà Ngọc Châu diện trong buổi trao sash là tác phẩm được đính kết tinh xảo của nhà thiết kế Chung Thanh Phong, người đồng hành, đảm nhận thực hiện trang phục dạ hội trình diễn đêm bán kết và chung kết cho hoa hậu tại Miss Universe.

Bên cạnh quá trình chuẩn bị, Ngọc Châu còn tích cực tham gia nhiều chương trình thiện nguyện. Cô cũng là Đại sứ quỹ cộng đồng “Nâng bước tuổi thơ” với lịch trình đồng hành liên tục và mang tính lâu dài. Đây là dự án được Ngọc Châu đặt nhiều tâm huyết với mong muốn đóng góp nhiều hơn để giúp đỡ những người kém may mắn.

Miss Universe 2022 sẽ diễn ra tại New Orleans, Mỹ vào đầu tháng 1/2023. Dự kiến, từ ngày 26/12/2022, Ngọc Châu sẽ lên đường sang Mỹ tham gia khóa huấn luyện trước khi bước vào lịch trình của cuộc thi. Đêm chung kết sẽ tổ chức vào ngày 14/1/2023 (theo giờ Mỹ).