Bị tố hẹn hò đàn ông có vợ, Thiên An lập vi bằng, gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng

Liên quan đến những thông tin bịa đặt hướng về mình thời gian qua, sáng ngày 20/12, Thiên An đã có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nộp đơn tố cáo.



Thiên An cho biết đã tiến hành lập vi bằng, nộp đơn tố cáo các cá nhân, tổ chức vu khống, cắt ghép, chà đạp nhân phẩm, danh dự của cô: "Tất cả những lời tôi nói đều là thật, tôi đã tiến hành gửi vi bằng cũng như các chứng cứ có liên quan để chứng minh sự trong sạch đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM (PA05), Bộ Thông tin truyền thông và Thanh Tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM".



Nữ diễn viên tiết lộ thời gian vừa qua, cô liên tục vướng vào những thị phi, các ồn ào liên quan đến đời tư, tình cảm hẹn hò với nhiều người. Một lần nữa, Thiên An lên tiếng phủ nhận thông tin này: "Mình chỉ là một người mẹ đơn thân đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con. Mình mong được bình yên, không muốn vướng vào những chuyện ồn ào.

Tuy nhiên, mình vẫn bị làm phiền bởi những tin đồn vô căn cứ và đặc biệt là từ 2 tuần trở lại đây, thông tin vu khống, cắt ghép, bịa đặt về chuyện mình có quan hệ tình cảm với người có vợ liên tục xuất hiện. Mình không liên quan đến những lời lẽ mạt sát đang xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Mình là nạn nhân của 1 vụ dàn dựng nhằm hạ bệ danh dự".

Lời cuối cùng, nữ diễn viên bày tỏ mong muốn mọi chuyện ồn ào vừa qua sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và cô có thể bình yên nuôi và chăm sóc con nhỏ. Phía dưới bài viết này, nhiều bạn bè và khán giả đã lên tiếng đồng cảm và ủng hộ quyết định này của Thiên An.



Mình là Thiên An đây, mình lại làm phiền mọi người thêm 1 lần nữa. Sáng 20/12, mình đã nộp đơn tố cáo các cá nhân, tổ chức vu khống, cắt ghép, chà đạp nhân phẩm, danh dự của mình. Tất cả những lời mình nói đều là thật, mình đã tiến hành gửi vi bằng cũng như các chứng cứ có liên quan để chứng minh sự trong sạch đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an TP.HCM (PA05), Bộ Thông tin truyền thông và Thanh Tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM. Mình chỉ là một người mẹ đơn thân đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi con. Mình mong được bình yên, không muốn vướng vào những chuyện ồn ào. Tuy nhiên, mình vẫn bị làm phiền bởi những tin đồn vô căn cứ và đặc biệt là từ 2 tuần trở lại đây, thông tin vu khống, cắt ghép, bịa đặt về chuyện mình có quan hệ tình cảm với người có vợ liên tục xuất hiện. Mình khẳng định lại một lần nữa mình không quen biết người tên T và không có bất cứ mối quan hệ tình cảm với VQT. Chuyện tin nhắn từ năm 2018 hay gì đó là bịa đặt, có ai đó hoặc những người nào đó đã tự dựng lên câu chuyện này. Mình không liên quan đến những lời lẽ mạt sát đang xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội. Mình là nạn nhân của 1 vụ dàn dựng nhằm hạ bệ danh dự. Đối với câu chuyện về bạn Th, mình cũng đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng có liên quan. Bạn Th đăng bài viết rồi xóa ngay nhưng những người không rõ đầu đuôi câu chuyện lại mang đi bêu riếu mình.

Mình thực sự cảm thấy những câu chuyện này nó quá là vô lí nhưng vẫn cứ bị bêu riếu trên khắp các diễn đàn, mình chỉ biết cầu cứu cơ quan chức năng để nhờ can thiệp và bảo vệ danh dự cho mình. Xin hãy buông tha cho mình, ngừng vu khống bằng lời lẽ vô căn cứ và độc ác này nữa. Không chỉ tấn công mình, những cá nhân trong vụ việc này còn nhắm đến người thân và các cá nhân, đơn vị đang làm việc cùng mình. Họ muốn triệt đường sống của mình, không cho mình được yên ổn làm việc nuôi con.

