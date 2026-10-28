Jun Vũ, Hoa hậu Phương Khánh khoe nét sang giữa không gian sơn mài lấp lánh

Mới đây, sự kiện Hanoia "Light In Lacquer" Light in Lacquer tại HEC by UNIOS (TP.HCM) quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz và làng thời trang. Không gian được dàn dựng với ánh sáng vàng ấm hắt lên các món đồ sơn mài, bề mặt kim loại và rèm vải xám, khiến mỗi góc trưng bày trông như một set chụp tạp chí.

Sự kiện Light in Lacquer tại HEC by UNIOS (TP.HCM) quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Ảnh: Hanoia

Jun Vũ là gương mặt khiến ống kính bận rộn nhất. Nữ diễn viên chọn set denim tối màu gồm áo bustier cúp ngực dây bản to, khóa kéo vàng chạy dọc thân và quần ống rộng, tất cả được viền vải màu bò sữa tạo điểm nhấn. Mái tóc buộc đuôi ngựa cao, gọn gàng cùng dây chuyền mặt chữ và vòng tay vàng mảnh giúp tổng thể vừa trẻ trung vừa có độ chỉn chu. Cô tạo dáng bên chiếc bàn console sơn mài tông xanh cổ vịt, phần cạnh ánh bạc kim loại, đặt cạnh chiếc đèn nấm sẫm màu. Ở một góc khác, Jun Vũ đứng bên bộ sưu tập Aurify với chiếc bình và hộp trà phủ sắc vàng kẻ ô, ton-sur-ton với những chi tiết vàng trên trang phục.

Jun Vũ tạo dáng bên bộ bàn và đèn sơn mài tông xanh cổ vịt, ánh bạc kim loại. Ảnh: Hanoia

Set denim viền nâu của Jun Vũ ton-sur-ton với sắc vàng của bộ sưu tập Aurify. Ảnh: Hanoia

Nếu Jun Vũ chọn sự cá tính thì Hoa hậu Phương Khánh lại hướng đến vẻ đẹp tĩnh tại, nền nã. Người đẹp diện thiết kế lụa màu ngà lệch vai, phần vai được xếp nếp dày rồi buông rủ mềm mại xuống cánh tay. Tóc được vén một bên, cài trâm bạc, kết hợp đồng hồ dây da đen, vài chiếc nhẫn mảnh và móng tay sơn đen. Ngồi bên chiếc bàn tròn sơn mài bóng như mặt gương, cạnh linh vật năm Đinh Mùi dát vàng và chiếc túi Hermès Birkin đen, Phương Khánh có khung hình sang trọng nhưng không phô trương.

Hoa hậu Phương Khánh ngồi bên linh vật năm Đinh Mùi dát vàng. Ảnh: Hanoia

Cặp đôi Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn xuất hiện ăn ý với trang phục dệt kim cùng tông be, một người diện áo polo cổ mở, người còn lại mặc áo cổ tròn, cổ tay đeo đồng hồ mặt xanh. Cả hai dành khá lâu bên bộ cờ vua sơn mài tông vàng chủ đạo, cầm từng quân cờ lên ngắm nghía. NTK Lý Quí Khánh, diễn viên Hồ Thu Anh và stylist Hoàng Ku cũng góp mặt trong sự kiện.

Cặp đôi Adrian Anh Tuấn và Sơn Đoàn bên bộ cờ vua sơn mài tông vàng. Ảnh: Hanoia

Stylist Hoàng Ku. Ảnh: Hanoia

NTK Lý Quí Khánh và diễn viên Hồ Thu Anh. Ảnh: Hanoia

Diễn viên Hồ Thu Anh giữa không gian trưng bày nội thất sơn mài. Ảnh: Hanoia

Ánh sáng là chủ đề xuyên suốt của Light in Lacquer. Sơn mài vốn được bồi qua nhiều lớp, mài giũa và hoàn thiện bằng tay, nên khi gặp ánh đèn, màu sắc như đi sâu vào bên trong chứ không chỉ phản chiếu trên bề mặt. Loạt bình hoa của nhà thiết kế người Pháp Pierre Charrié gồm Prism với các ô màu hình học, Vita với hiệu ứng chuyển sắc, Axis với hai mảng màu đối lập và Becoming mang dáng dấp rất đương đại, khác hẳn hình dung quen thuộc về đồ sơn mài truyền thống.

Những chiếc bình sơn mài đỏ cam bắt sáng trên nền màn hình xanh. Ảnh: Hanoia

Bộ sưu tập Aurify phủ sắc vàng rực với bát lớn, đĩa trang trí, hộp trà, khay, bàn cờ vua và cặp chặn sách, những đường vân hình học trên bề mặt bắt sáng theo từng góc nhìn. Dòng Exotic đưa người xem vào thế giới nền xanh lục lam điểm hình chim vẹt, chim diệc, nơi tay nghề nghệ nhân thể hiện rõ qua từng nét vẽ, từng lớp màu chồng lên nhau. Tâm điểm khu sân khấu chính là bộ bình Vịnh lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long, với dáng cao và những đường uốn lượn gợi liên tưởng đến các khối núi đá giữa biển.

Bộ cờ vua sơn mài thuộc bộ sưu tập Aurify. Ảnh: Hanoia

Cặp chặn sách Aurify phủ sắc vàng bắt sáng. Ảnh: Hanoia

NTK Lý Quí Khánh bên bộ bình Vịnh lấy cảm hứng từ vịnh Hạ Long. Ảnh: Hanoia

Light in Lacquer nằm trong hành trình Hanoia theo đuổi nhiều năm: đưa sơn mài, chất liệu thủ công lâu đời của Việt Nam, bước vào không gian sống hiện đại. Nhìn cách các nghệ sĩ nán lại bên từng món đồ trong buổi tối hôm ấy, có thể thấy sơn mài đang dần được nhìn nhận như một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ, chứ không chỉ còn là đồ lưu niệm.