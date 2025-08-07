Vừa bước sang tuổi 37 vào ngày 6/8, Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy, khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi tiết lộ từng nhiều lần nhập viện vì đau tim, khó thở. Đó không phải là căn bệnh bẩm sinh hay di chứng thể chất, mà là hậu quả của căng thẳng kéo dài, áp lực công việc và lối sống không điều độ trong quá khứ.

Người đẹp tâm sự, đã có thời gian cô phải nhập viện vì những cơn đau tim đột ngột, cảm giác thở không nổi. Sau nhiều lần như vậy, người đẹp quyết định thay đổi hoàn toàn nhịp sống, lấy lại cân bằng cả về thể chất lẫn tinh thần bằng 2 bộ môn thể thao yêu thích: Yoga và tennis.

Yoga 3 buổi/tuần: Bí quyết vàng giúp Mai Phương Thúy lấy lại nhịp thở

Hiện tại, Mai Phương Thúy duy trì thói quen tập yoga 3 buổi mỗi tuần, xen kẽ với công việc. Với cô, mỗi buổi yoga là khoảng thời gian "chữa lành" cả thân và tâm. Không phải những động tác uốn dẻo cầu kỳ, cô tập trung vào yoga trị liệu nhẹ nhàng, chậm rãi, điều hòa hơi thở.

Theo Harvard Medical School, yoga đã được chứng minh có khả năng giảm căng thẳng, cải thiện chức năng tim, làm dịu hệ thần kinh giao cảm. Đây là thủ phạm gây ra tình trạng tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở ở người thường xuyên bị stress.

Ngoài ra, yoga còn giúp:

- Ổn định huyết áp, giảm cortisol (hormone căng thẳng)

- Cải thiện giấc ngủ, từ đó phục hồi hệ miễn dịch và sức khỏe tim mạch

- Tăng khả năng kiểm soát cảm xúc, giúp tinh thần thư thái hơn

Điều quan trọng là, Mai Phương Thúy không tập yoga theo kiểu "thách thức bản thân", mà lắng nghe cơ thể, chọn các bài tập phù hợp thể trạng, không quá sức.

Tennis giúp Mai Phương Thúy vận động toàn thân, giải phóng năng lượng tiêu cực

Bên cạnh yoga, tennis là bộ môn giúp Mai Phương Thúy duy trì vóc dáng săn chắc, đồng thời là "liều thuốc tinh thần" hiệu quả. Mỗi tuần, cô dành ít nhất 2 buổi ra sân tennis, bất kể thời tiết.

Tennis không chỉ giúp đốt cháy calo (gần 600 calo/giờ với người trưởng thành), mà còn là bài tập tuyệt vời cho tim mạch, hệ hô hấp và thần kinh vận động.

Theo nghiên cứu đăng trên British Journal of Sports Medicine, những người chơi tennis thường xuyên có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn 56% so với người không chơi thể thao. Nguyên nhân là do:

- Tennis giúp cải thiện sức bền tim mạch

- Tăng lưu thông máu và oxy lên não, giúp đầu óc tỉnh táo, minh mẫn

- Giải phóng endorphin - hormone hạnh phúc giúp giảm lo âu, trầm cảm

- Với một người từng chịu áp lực tâm lý nặng như Mai Phương Thúy, mỗi cú đánh bóng là cách giải phóng năng lượng tiêu cực, giúp tâm trạng trở nên tích cực, tự tin hơn.

Tập đúng để không phản tác dụng

Dù yoga và tennis đều có lợi, nhưng theo các chuyên gia sức khỏe, việc tập sai cách, tập quá sức hoặc không phù hợp thể trạng có thể gây phản tác dụng, đặc biệt là với người từng có vấn đề tim mạch.

Lời khuyên từ các huấn luyện viên:

- Yoga nên bắt đầu từ cấp độ cơ bản, ưu tiên các bài thở, giãn cơ nhẹ, yoga phục hồi

- Tennis cần được khởi động kỹ, tập trung vào độ bền hơn là cường độ

- Không tập khi đang đói hoặc ngay sau khi ăn no

- Uống đủ nước, nghỉ ngơi đúng cách giữa các buổi tập

Giờ đây, Mai Phương Thúy đã không còn phải nhập viện vì những cơn đau tim bất chợt. Ở tuổi 37, người đẹp không còn chạy theo vẻ ngoài hoàn hảo mà chú trọng vào một lối sống lành mạnh, bền vững. Yoga và tennis là 2 người bạn đồng hành không thể thiếu.

Nếu bạn cũng đang cảm thấy cơ thể mệt mỏi, tâm trí nặng nề vì công việc hay stress kéo dài, hãy thử "liệu pháp kép" như Mai Phương Thúy: Tập yoga nhẹ nhàng kết hợp chơi tennis rải đều trong tuần.

Đó không chỉ là cách giữ vóc dáng, mà còn là chìa khóa giúp bạn có tim khỏe, thở khỏe, thể chất và tinh thần đều dồi dào năng lượng tích cực, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.

