Thời gian gần đây, Hoa hậu Kỳ Duyên thường xuyên khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi vóc dáng thon gọn, nhất là vòng eo "thắt cổ chai" khiến nhiều cô gái tuổi 18 cũng phải ghen tị.



Chia sẻ về bí quyết giảm cân, giữ dáng, Hoa hậu Kỳ Duyên "bật mí" cô kết thân với một loại nước siết eo. (Ảnh: Internet)

Ít ai biết, vào năm 2019, Hoa hậu từng khiến không ít người bày tỏ sự thất vọng, lo lắng khi thân hình khá tròn trịa trong một chương trình thực tế. Ngay sau đó, mỹ nhân người Nam Định nhanh chóng điều chỉnh ăn uống và tập luyện để lấy lại thân hình thon gọn, săn chắc, nhất là chiếc eo thon đáng ngưỡng mộ.

Món nước giúp nhả nắng siêu đỉnh lại còn siết cân cực nhanh của Hoa hậu Kỳ Duyên

Đó chính là hỗn hợp đồ uống từ dứa, chanh vàng, gừng và bột ớt cayenne. Để làm món nước siết cân, sở hữu eo thắt cổ chai lại giúp nhả nắng tự nhiên, Hoa hậu Kỳ Duyên ép dứa và gừng lấy nước, vắt thêm chanh vàng, để hỗn hợp vào chai lắc đều cùng 1,25ml bột ớt cayenne. Sau đó đem hỗn hợp bảo quản tủ lạnh, chia thành 7 chai, mỗi chai đựng 90ml.

Kỳ Duyên chăm uống món nước có những thành phần là chống nắng từ bên trong cực tốt cho da, tốt không kém kem nhả nắng mà chị em rất cần để giữ da trẻ trung, mịn màng, bóng khỏe vào những ngày nắng nóng cực độ như hiện nay. (Ảnh: Internet)

Kỳ Duyên từng tiết lộ với truyền thông, cô uống mỗi ngày và khi làm chỉ làm một lần/tuần. Cô sử dụng chai nhỏ có dung tích 90ml để chia nhỏ lượng nước ra để mỗi ngày uống một chai. Tác dụng chính có trong loại nước này của chúng ta là giảm cảm giác thèm ăn, mỡ bụng và các loại đồ ăn cũng sẽ được hấp thụ nhanh hơn.

Chính món nước này dùng đều đặn cùng chế độ ăn khoa học, tập luyện thường xuyên đã giúp Kỳ Duyên sở hữu eo thắt cổ chai sau đó không lâu. Không chỉ vậy, đây còn là món nước có thành phần giúp nhả nắng cực tốt khi được hấp thụ qua đường uống.

Theo Healthline, trong quả dứa có nhiều thành phần có lợi cho làn da, nhất là khả năng chống nắng, nhả nắng cực hiệu quả. Vitamin C dồi dào trong dứa giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ sản xuất collagen, giúp làn da săn chắc và mịn màng. Vitamin C cũng có khả năng chống oxy hóa, giảm thiểu tác động của tia UV và ngăn ngừa tình trạng da bị sạm màu. Bromelain có khả năng chống viêm, giảm sưng, làm mờ các vết thâm do nắng gây ra.

Chính món nước này dùng đều đặn cùng chế độ ăn khoa học, tập luyện thường xuyên đã giúp Kỳ Duyên sở hữu eo thắt cổ chai sau đó không lâu. (Ảnh: Internet)

Tương tự, chanh vàng cũng giàu vitamin C, rất có lợi cho làn da trẻ trung, săn chắc. Axit citric giúp loại bỏ tế bào da chết, làm sáng da và có thể giúp giảm mụn. Chúng đều là những thành phần giúp nhả nắng cho da rất tốt.

Ngoài ra, gừng, bột ớt có trong đồ uống giúp tăng cường hương vị, đốt mỡ hiệu quả hơn, đồng thời chống viêm tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Lưu ý dùng loại nước nhả nắng, siết cân nhanh như Kỳ Duyên

Mặc dù món nước này tốt cho làn da cũng như vóc dáng như BS dinh dưỡng Vũ Đại Dương (làm việc tại Hà Nội) khuyên, chị em cần ghi nhớ một số điều quan trọng khi dùng:

Dùng loại nước nhả nắng, siết cân nhanh như Kỳ Duyên đừng quên những lưu ý quan trọng từ bác sĩ. (Ảnh minh họa)

- Nên sử dụng vào buổi sáng, sau bữa ăn bởi đây là thời điểm tốt cho việc tăng cường năng lượng, quá trình trao đổi chất, đồng thời phòng tránh các vấn đề về dạ dày.

- Nên pha loãng hỗn hợp với nước lọc trước khi uống để giảm bớt độ axit, độ cay nồng của gừng và ớt, tránh tổn thương niêm mạc dạ dày.

- Mỗi người có một cơ địa khác nhau, nếu bạn cảm thấy không thoải mái sau khi uống hỗn hợp này thì nên giảm liều lượng hoặc ngừng sử dụng nếu thấy cần. Thay vào đó, bạn có thể tìm những món nước giúp nhả nắng, giảm cân khác mà thấy dễ chịu hơn.

- Nếu bạn đang mắc các bệnh liên quan đến dạ dày hoặc có vấn đề sức khỏe khác, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi thêm chúng vào chế độ hàng ngày.