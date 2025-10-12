Hoa hậu Khánh Vân ngầm xác nhận đang mang thai con đầu lòng?

Thời gian gần đây, Hoa hậu Khánh Vân vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Tuy vậy, cô vẫn chưa chính thức chia sẻ tin vui với khán giả. Trong một đoạn clip mới đây, người đẹp sinh năm 1995 dường như đang xác nhận chuyện mang bầu.

Cụ thể, Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện cùng chồng trong một clip vui nhộn. Bên cạnh việc chơi trò chơi với chồng, người đẹp gây chú ý khi dùng gối che chắn kỹ phần eo. Nhiều người cho rằng đây là động thái Khánh Vân tránh gây sự chú ý. Có thể, cô đang mang thai ở những tháng đầu nhưng chưa thông báo tin vui với khán giả.

Hoa hậu Khánh Vân xuất hiện cùng chồng trong một clip vui nhộn.

Người đẹp dùng gối che chắn kỹ phần eo.

Trước đó, Hoa hậu Khánh Vân đã tổ chức buổi lễ giỗ Tổ tại nhà, thu hút sự tham dự của nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Nàng hậu xuất hiện trong bộ áo dài đỏ nền nã, tóc tết gọn gàng, tự tay chuẩn bị lễ vật và đón tiếp các khách mời.

Hoa hậu Khánh Vân ôm bụng, lộ nghi vấn mang thai con đầu lòng.

Tuy nhiên, thay vì tập trung vào nhan sắc hay cách bài trí bàn lễ, một số người hâm mộ tinh ý nhận thấy vòng 2 của Khánh Vân có phần lớn hơn so với thường lệ. Trong các video được cô chia sẻ trên mạng xã hội, Khánh Vân thường đặt tay lên bụng và dáng đứng hơi nghiêng về phía trước. Gương mặt cô cũng được nhận xét là tròn trịa, tươi tắn hơn so với trước đây.

Những chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó không ít người đặt nghi vấn Hoa hậu Khánh Vân có thể đang mang thai con đầu lòng. Một số bình luận phổ biến gồm: "Cái tay lúc chồm người đúng kiểu bà bầu luôn đó", "Mặt mũm mĩm, bụng to, chắc có tin vui rồi", "Nhìn dáng ôm bụng chắc có baby 2-3 tháng rồi, chúc mừng gia đình".

Hoa hậu Khánh Vân lộ dấu hiệu tăng cân, thường diện đồ dáng rộng.

Ở tuổi 30, Hoa hậu Khánh Vân đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, người đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu lập nghiệp. Anh hơn cô 17 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân và hiện có một con trai 11 tuổi.

Cô có cuộc sống viên mãn bên chồng nhiếp ảnh gia.

Cặp đôi gắn bó kín tiếng nhiều năm trước khi công khai mối quan hệ và vẫn duy trì lối sống giản dị, tránh sự phô trương. Nguyễn Long không chỉ là bạn đời mà còn là người hỗ trợ, quản lý công việc cho Khánh Vân, góp phần giúp cô giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp và ổn định trong làng giải trí.