Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân và ông xã nhiếp ảnh Nguyễn Long tổ chức đám cưới vào tháng 12/2024. Cặp đôi có thời gian yêu đương bí mật trước khi công khai mối quan hệ với công chúng. Sau 8 tháng kết hôn, Khánh Vân vướng nghi vấn đang mang thai con đầu lòng.

Trong buổi lễ giỗ Tổ vừa qua, người đẹp sinh năm 1995 để lộ vòng 2 lùm lùm trước ống kính máy quay. Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải loạt ảnh du lịch cùng bạn trai doanh nhân Nguyễn Long. "Cùng anh đi khắp thế gian", cô viết. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng đặc biệt quan tâm là ngoại hình và trang phục có phần khác lạ của Hoa hậu.

Trong loạt ảnh, người đẹp sinh năm 1995 chủ yếu đăng tải các góc chụp cận mặt, hạn chế khoe vóc dáng như thường thấy. Cô diện những bộ trang phục dáng rộng, khéo léo che vòng hai. Không ít khán giả cho rằng so với thời gian trước, Khánh Vân trông tròn trịa hơn trước.

Hoa hậu Khánh Vân để lộ vòng 2 lùm lùm trước ống kính trong buổi lễ giỗ Tổ

Nàng hậu sinh năm 1995 mới đây chia sẻ hình ảnh đi du lịch với ông xã Nguyễn Long

Tuy nhiên, cô chỉ đăng tải hình ảnh cận mặt, mặc trang phục rộng và không để lộ rõ vóc dáng

Trước đó, nhiều sao nữ Vbiz cũng dùng chiêu thức quen thuộc này khi đang mang thai

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long đã có mối quan hệ gắn bó suốt nhiều năm trước khi công khai. Cặp đôi bắt đầu quen biết và đồng hành cùng nhau từ năm 2019, nhưng mãi đến tháng 8/2024, cả hai mới chính thức xác nhận tình cảm trước công chúng. Nguyễn Long sinh năm 1978, hơn Khánh Vân 17 tuổi.

Anh là nhiếp ảnh gia kỳ cựu, hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2004 và là gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, từng cộng tác với nhiều diễn viên, người mẫu, hoa hậu nổi tiếng của Vbiz. Được biết, chồng của người đẹp sinh năm 1995 hơn cô 17 tuổi và đã có con riêng. Hiện tại Nguyễn Long đang đảm nhận vai trò là quản lý của Hoa hậu Khánh Vân.

Cặp đôi có thời gian yêu đương bí mật trước khi công khai mối quan hệ với công chúng

Từ sau khi công khai tình cảm, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 được nhận xét ngày càng rạng rỡ, viên mãn. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện lớn nhỏ, không ngại bày tỏ tình cảm trước công chúng.

Người đẹp 9x từng chia sẻ cô không quan trọng việc bạn đời sẽ kiếm được thu nhập cao hay thấp mà quan trọng là tình cảm. "Tiền bạc thì mình có thể cùng nhau vun đắp, xây dựng nhưng tình cảm từ người đàn ông và sự trách nhiệm, yêu thương gia đình thì tôi nghĩ rất cần.

Về tài chính, tôi nghĩ chắc cần ổn định thôi. Bản thân tôi cũng phải cố gắng để cùng vun đắp. Tôi thấy bình thường nếu người đó thu nhập thấp hơn. Bởi như đã chia sẻ, cái tôi quan trọng vẫn là tình cảm. Mình cố gắng cùng nhau sẽ vượt qua", cô nói.