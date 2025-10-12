Tài năng piano Việt Nam tiến ra thế giới: Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 mở đường đến Nhật Bản

Sau hai mùa giải thành công rực rỡ, Festival Piano Talent Toàn quốc chính thức khởi động mùa thứ ba – năm 2026, với chủ đề “Lan tỏa cảm xúc – Kết nối đam mê”.

Không chỉ là sân chơi âm nhạc uy tín dành cho thế hệ trẻ yêu nhạc cổ điển, mùa giải năm nay đánh dấu bước tiến lớn khi mở ra cơ hội đưa tài năng piano Việt Nam đến với sân khấu quốc tế tại Nhật Bản. Cánh cửa hội nhập cho nghệ sĩ trẻ Việt Từ lần đầu tổ chức vào năm 2024, Festival Piano Talent Toàn quốc do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam khởi xướng đã nhanh chóng tạo dấu ấn trong cộng đồng nghệ thuật. Mỗi mùa giải thu hút gần 2.000 hồ sơ đăng ký trên toàn quốc, trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ bước vào con đường chuyên nghiệp.

Đại diện BTC

Năm 2026, Festival chính thức nhận được sự đồng hành của Cục Nghệ thuật Biểu diễn – Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, góp phần nâng tầm chất lượng và uy tín chuyên môn. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên cuộc thi mở rộng hợp tác quốc tế, khi các thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào Đội tuyển Piano Talent Việt Nam, tham dự vòng chung kết cuộc thi Piano quốc tế PIARA tại Nhật Bản vào tháng 7/2026. Cơ hội này không chỉ giúp các nghệ sĩ trẻ Việt được giao lưu, cọ xát cùng bạn bè quốc tế, mà còn là dịp để âm nhạc Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ thế Festival Piano Talent Toàn quốc chính thức khởi động mùa thứ ba – năm 2026, với chủ đề “Lan tỏa cảm xúc – Kết nối đam mê”.

Toàn bộ thí sinh góp mặt trong vòng chung kết quốc gia đều sẽ được nhận chứng chỉ quốc tế PIARA do Hiệp hội thẩm định Nhật Bản công nhận – minh chứng cho hành trình học tập và rèn luyện nghiêm túc của các em. Sân chơi đẳng cấp, quy mô toàn quốc Với chủ đề “Lan tỏa cảm xúc – Kết nối đam mê”, Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 hướng đến việc nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong thế hệ trẻ, đồng thời phát hiện và tôn vinh những tài năng triển vọng. Độ tuổi dự thi được mở rộng từ 5 đến 25 tuổi, chia thành 15 bảng thi với ba hạng mục: Tự do – Classic – Nghệ sĩ.

Nhà báo Ngọc Hà cùng thí sinh

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức – Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng âm nhạc là ngôn ngữ kết nối không biên giới. Festival không chỉ là nơi tìm kiếm tài năng mà còn là hành trình lan tỏa cảm xúc, giúp các em tự tin vươn ra thế giới với hành trang là đam mê, nỗ lực và lòng yêu nghệ thuật.”

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức – Chủ tịch Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

Cuộc thi năm nay được tổ chức qua ba vòng: Vòng Tìm kiếm tài năng (online): từ 1 đến 31/1/2026. Vòng Tỏa sáng (trực tiếp): diễn ra tại ba khu vực Bắc – Trung – Nam vào tháng 3/2026. Chung kết và Gala trao giải: dự kiến tổ chức ngày 28–29/3/2026 tại Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội). Hội đồng giám khảo uy tín – Giải thưởng hấp dẫn Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 quy tụ dàn giám khảo danh tiếng gồm các nghệ sĩ, nhà giáo, tiến sĩ và nghệ sĩ nhân dân đến từ những học viện âm nhạc hàng đầu như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Học viện Âm nhạc Huế, cùng các nghệ sĩ quốc tế đến từ Đại học Văn Lang, Đại học Nguyễn Tất Thành, Harmony School of Music…

Các thí sinh biểu diễn tại chương trình

Độ tuổi dự thi cũng được mở rộng từ 5 đến 25 tuổi

Các thí sinh xuất sắc sẽ nhận chứng chỉ PIARA quốc tế, cup vàng, huy chương, voucher, và phần thưởng tiền mặt. Đặc biệt, những đại diện của Việt Nam tại vòng chung kết ở Nhật Bản có cơ hội nhận tiền thưởng lên đến 100.000 yên Nhật, cùng nhiều phần thưởng âm nhạc giá trị khác.

Từ Việt Nam đến thế giới Với quy mô ngày càng mở rộng, sự bảo trợ của các cơ quan chuyên môn và định hướng quốc tế rõ rệt, Festival Piano Talent Toàn quốc 2026 không chỉ là nơi để tài năng trẻ Việt Nam thể hiện bản lĩnh, mà còn là bước đệm đưa âm nhạc Việt tiến xa hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu. Từ những phím đàn nhỏ bé, âm thanh của tuổi trẻ Việt Nam sẽ vang vọng tới thế giới — mang theo thông điệp về một thế hệ nghệ sĩ mới: bản lĩnh, sáng tạo và đầy khát vọng vươn tầm quốc tế.

