Hoa hậu Jennifer Phạm, Ngọc Quỳnh cùng dàn sao khoe dáng trên sân Pickleball

Chiều 3/11 tại Hà Nội, buổi họp báo công bố Giải đấu S-tour Pickleball Vietnam 2025 Cup Kaitashi đã thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 Ngọc Quỳnh, Á hậu Tú Anh, NSƯT Việt Anh, ca sĩ Minh Quân, diễn viên B Trần.... Giải đấu nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Hoa hậu Jennifer Phạm

Sự kiện do Multistyle Media chủ trì, phối hợp cùng PinkTour và VPickleball Việt Nam, hứa hẹn mang đến một giải đấu chuyên nghiệp, quy mô và lan tỏa tinh thần sống năng động, tích cực. Giải sẽ diễn ra ngày 8/11/2025 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), quy tụ hơn 300 vận động viên ở ba nội dung: Doanh nhân – Nghệ sĩ/KOLs – Open, với các hạng mục Đôi Nam, Đôi Nữ và Đôi Nam Nữ phối hợp.

Hoa hậu Ngọc Quỳnh

Đảm nhận vai trò Đại sứ hình ảnh của giải đấu, Hoa hậu Ngọc Quỳnh gây chú ý với phong thái năng động và vẻ đẹp hiện đại. Cô tiết lộ đã gắn bó với Pickleball hơn nửa năm: “Ban đầu tôi chơi vì tò mò, nhưng càng chơi càng mê. Tôi đầu tư hàng trăm triệu đồng cho môn này, trong đó có học phí và trang phục ra sân. Pickleball giúp tôi khỏe mạnh, yêu đời và kết nối bạn bè hơn.”

Trước ý kiến cho rằng đây là môn thể thao dành cho giới nhà giàu, người đẹp thẳng thắn:“Tôi chơi vì đam mê và sức khỏe, không phải để gặp đại gia. Pickleball giúp mọi người gắn kết, chia sẻ và sống tích cực hơn.”

Hoa hậu Jennifer Phạm

Hoa hậu Jennifer Phạm cũng là gương mặt tích cực với bộ môn này. Sau nhiều năm gắn bó với golf, cô chuyển sang Pickleball để tìm cảm giác mới:“Mỗi khi có thời gian, tôi ra sân giao lưu cùng bạn bè. Môn này giúp tôi rèn luyện thể lực, giữ tinh thần tươi trẻ và tràn đầy năng lượng.”

Ông Đàm Phương Anh - Trưởng Ban Tổ chức

Á hậu Tú Anh cho biết cô chơi Pickleball 4–5 buổi mỗi tuần, thấy mình khỏe khoắn và bớt ốm vặt hơn. Ông xã cô ủng hộ vợ tham gia vì đây là cách vừa vận động, vừa giao lưu lành mạnh.

Theo Ban tổ chức, S-tour Pickleball Vietnam 2025 không chỉ là một giải thể thao phong trào, mà còn là hành trình kết nối doanh nhân, nghệ sĩ và người yêu thể thao, lan tỏa thông điệp “Vẻ đẹp lan tỏa – Kết nối đam mê”. Song song với các trận đấu, giải còn có đêm Gala và hoạt động thiện nguyện, tạo nên một mùa Pickleball sôi động, gắn kết và đầy năng lượng tích cực.