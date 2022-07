Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ngọc Châu hé lộ tính cách thật: Dễ nổi nóng, hay bị cảm xúc chi phối

Trong buổi giao lưu mới đây, Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Ngọc Châu - Thảo Nhi - Thủy Tiên đã gây bất ngờ khi thú nhận tính cách có phần khác với những gì khán giả thường được thấy.

Hoa hậu Ngọc Châu - cô gái được nhận xét có vẻ ngoài hiền lành, tính cách ôn hòa. Tuy nhiên, nàng Hậu thừa nhận rằng bản thân khá nóng tính và dễ "nổi quạu". Ngọc Châu nói: "Tính cách Châu thất thường vì Châu hay "quạu", những người xung quanh còn không hiểu vì sao Châu "quạu". Đây cũng là điều mà mình cần phải điều chỉnh lại... Châu đôi lúc hay bị cảm xúc chi phối. Mình giận quá nói gì đó với những người xung quanh mà không nghĩ rằng câu nói đó gây tổn thương".

Á hậu 1 Thảo Nhi Lê thì bên ngoài thần thái, sang chảnh ngút ngàn nhưng thực ra lại là cô gái nhí nhảnh, vui tính. Những ngày qua, khán giả cũng đã quen với hình ảnh Thảo Nhi "tưng tửng", hài hước, luôn khiến mọi người bật cười trong các cuộc phỏng vấn. Nàng Hậu chia sẻ: "Nhi cũng là người nhiều cảm xúc bên trong. Hồi trước mọi thứ còn "khủng" hơn nữa, nhưng bây giờ Nhi đã trưởng thành hơn nhiều".

Trong khi đó, Á hậu 2 Thủy Tiên là em út nhưng cực kỳ chững chạc, điềm đạm. Người đẹp sinh năm 1998 chia sẻ: "Tiên khá lý trí. Ngược lại với hai chị, Tiên cần học cách bộc lộ cảm xúc của mình".

Cùng theo dõi trọn vẹn màn Q&A: Yes or No của Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 tại đây:

10 sự thật thú vị về Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

https://afamily.vn/hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-ngoc-chau-he-lo-tinh-cach-that-de-noi-nong-hay-bi-cam-xuc-chi-phoi-2022070414010863.chn