Trước giờ G, đông đảo người đẹp đã lần lượt xuất hiện trên thảm đỏ với những thiết kế dạ hội cầu kỳ, khoe sắc vóc và thần thái nổi bật. Đêm Chung kết Miss World 2026 diễn ra tại Nha Trang, khép lại hành trình tranh tài của 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong số những khách mời xuất hiện, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi đảm nhận vai trò Đại sứ Miss World 2026. Người đẹp từng đại diện Việt Nam tại Miss World cách đây 9 năm và cho biết cô đặc biệt vinh dự khi được chứng kiến cuộc thi lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam.

Sau nghi vấn sinh con thứ hai, Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, rạng rỡ khi xuất hiện tại Chung kết Miss World 2026.

Bên cạnh đó, thảm đỏ còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng nhan sắc Việt cùng các khách mời quốc tế. Sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu góp phần tạo nên không khí đặc biệt trước thời khắc tìm ra tân Miss World 2026.

Đáng chú ý, trước khi chương trình bắt đầu, Chủ tịch Miss World Vietnam - Thạc sĩ Phạm Kim Dung cùng Ban tổ chức đã chuẩn bị và phát 6.000 lá cờ Việt Nam cho khách mời và khán giả. Những lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay khán giả tại khu vực sự kiện, tạo nên hình ảnh giàu cảm xúc trong một đêm chung kết đặc biệt khi Miss World lần đầu được tổ chức tại Việt Nam.

Trước đó, Ban tổ chức cũng phát 6.000 vé miễn phí, tương đương 3.000 vé mỗi đêm cho hai sự kiện lớn tại Quảng trường 2 Tháng 4, trong đó có đêm Chung kết Miss World 2026.

Đêm Chung kết bắt đầu từ 19h, với sự tranh tài của 111 thí sinh. Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle và đương kim Mr World Daniel Mejía Romero đảm nhận vai trò MC sân khấu chính.

Một số hình ảnh dàn Hoa hậu, Á hậu trên thảm đỏ Chung kết Miss World 2026:

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata trên thảm đỏ Chung kết Miss World 2026.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy trên thảm đỏ Chung kết Miss World 2026 với váy tím nổi bật.

Á hậu Lê Phương Khánh Như.

Á vương Đinh Ta Bi trên thảm đỏ Chung kết Miss World 2026.

Á hậu Trương Tâm Như.

Hoa hậu Yến Nhi.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy diện váy hồng ngọt ngào trên thảm đỏ Chung kết Miss World 2026.