Cảnh nóng bị cắt bỏ của Đầu Xuân Tươi Sáng gây xôn xao MXH: Xem rồi mới hiểu không cắt đố qua kiểm duyệt

Bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả, trở thành một trong những tác phẩm ngôn tình hiện đại được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Mới đây, những hình ảnh hậu trường của bộ phim bất ngờ được chia sẻ rộng rãi. Đáng chú ý, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được cho là đã thực hiện một cảnh thân mật khá nồng cháy giữa hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào.

Tuy nhiên, khi Đầu Xuân Tươi Sáng chính thức lên sóng, khán giả lại không được chứng kiến trọn vẹn phân cảnh này. Điều đó khiến không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối, đặc biệt khi chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào vốn là yếu tố tạo nên sức hút lớn cho tác phẩm.

Kể từ những tập đầu tiên, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã nhận nhiều lời khen nhờ phản ứng hóa học tự nhiên. Những màn tương tác, ánh mắt hay cử chỉ giữa hai nhân vật đều tạo được cảm giác tình cảm và gần gũi. Chính vì thế, khi biết cặp đôi từng quay những khoảnh khắc thân mật hơn nhưng cuối cùng không xuất hiện trên màn ảnh, người hâm mộ càng có lý do để tiếc nuối.

Ảnh: Youku

Phản ứng hóa học của Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên phải nói là rất tốt (ảnh: Youku)

Dẫu vậy, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự thông cảm với ekip sản xuất. Với quy trình kiểm duyệt phim truyền hình tương đối chặt chẽ tại Trung Quốc, việc giữ nguyên những cảnh thân mật có thể gây khó khăn cho quá trình phát sóng. Bởi vậy, nhà sản xuất đôi khi buộc phải chủ động tiết chế hoặc cắt bỏ một số phân đoạn dù chúng có thể giúp câu chuyện tình cảm của các nhân vật trở nên trọn vẹn hơn.

Đầu Xuân Tươi Sáng kể về chuyện tình chốn công sở giữa Loan Niệm, một giám đốc sáng tạo tài giỏi nhưng nổi tiếng độc miệng, và Thượng Chi Đào, cô gái trẻ chân ướt chân ráo tới Bắc Kinh lập nghiệp.

(ảnh: Youku)

(ảnh: Youku)

Từ những va chạm ban đầu, cả hai dần nảy sinh tình cảm và trải qua nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Thế nhưng, khoảng cách về hoàn cảnh, tính cách cũng như những lựa chọn trong cuộc sống khiến họ cuối cùng lạc mất nhau. Sau những tổn thương và trưởng thành, Loan Niệm và Thượng Chi Đào mới có cơ hội tìm lại đối phương, viết tiếp câu chuyện tình từng dang dở.

Hiện tại, Đầu Xuân Tươi Sáng đang tạo được sức hút đáng kể không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở nhiều thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, bộ phim cũng nhận được nhiều sự quan tâm, trong đó chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào là một trong những chủ đề được khán giả bàn luận nhiều nhất.

nguồn: Youku