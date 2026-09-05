Tội cho mỹ nhân này: Bị 2 bảo vệ xua đuổi khỏi thảm đỏ, nhìn cảnh xấu hổ rời đi mà thương

Liên hoan phim Venice lần thứ 83 đang diễn ra tại Ý. Trong ngày thứ 2 diễn ra, nữ diễn viên Nina Dobrev trở thành tâm điểm bàn tán vì rơi vào tình huống khó xử, ngượng ngùng bị người của ban tổ chức xua đuổi trên thảm đỏ.

Theo đó, Nina Dobrev đã xuất hiện tại Liên hoan phim Venice trong bộ váy quây haute couture của nhà mốt Armani. Thiết kế ôm sát cơ thể giúp tôn lên vóc dáng của người đẹp phim The Vampire Diaries (Nhật Ký Ma Cà Rồng). Thế nhưng khi Nina Dobrev bước vào khu vực thảm đỏ trung tâm dành cho truyền thông và chuẩn bị tạo dáng trước hàng loạt ống kính, sự cố bất ngờ xảy ra. Một nhân viên an ninh bất ngờ tiến đến chỗ cô, người này liên tục chỉ vào đồng hồ rồi ra hiệu cho nữ diễn viên di chuyển sang khu vực khác.

Nina Dobrev bị đuổi trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice. Clip: Page Six.

Nina Dobrev diện váy quây haute couture sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice. Thiết kế ôm sát cơ thể giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người đẹp. Ảnh: FilmMagic.

Thế nhưng, cô đã gặp một tình huống khá khó xử tại thảm đỏ buổi công chiếu bộ phim Ink của đạo diễn Danny Boyle trong khuôn khổ Liên hoan phim Venice. Người đẹp đã bị nhân viên an ninh xua đuổi khỏi thảm đỏ. Ảnh: BACKGRID.

Nina Dobrev tỏ ra bối rối và cố phớt lờ nhân viên an ninh, tiếp tục đứng trên thảm đỏ tạo dáng trước các nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, ngay sau đó, một nhân viên khác lại tiến đến yêu cầu cô rời khỏi khu vực.

Lúc này, nữ diễn viên không thể che giấu vẻ hụt hẫng trên gương mặt. Trước những tín hiệu thúc giục liên tiếp từ nam nhân viên, nụ cười trên gương mặt Nina Dobrev dần biến mất, nét mặt cô sượng trân, lộ rõ sự bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, Nina Dobrev mím môi, nhíu mày rời khỏi thảm đỏ.

Vẻ mặt sượng trân, bối rối của Nina Dobrev khi bị đuổi như đuổi tà tại 1 sự kiện lớn. Ảnh: Toutiao.

Đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng quốc tế. Một số người cho rằng nếu bản thân rơi vào tình huống bị nhân viên an ninh công khai “đuổi” khỏi thảm đỏ như vậy, có lẽ họ sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ trốn và cho rằng Nina Dobrev là cô gái đáng thương nhất liên hoan phim.

Trong khi đó, một bộ phận khác đặt câu hỏi về cách tổ chức của liên hoan phim, cho rằng hiện vẫn chưa thể xác định rõ nguyên nhân là do khách mời đứng trên thảm đỏ quá lâu hay khâu điều phối, phân luồng và giao tiếp giữa các nhân viên tại hiện trường xảy ra vấn đề. Bởi hình ảnh hiện trường cho thấy khi Nina Dobrev bị đuổi lần đầu đã có 1 nhân viên nữ xuất hiện và trao đổi ngắn nam nhân viên an ninh, sau đó nữ diễn viên vẫn tiếp tục được đứng tạo dáng cho đến khi nhân viên an ninh thứ 2 đến xua đuổi.

Hiện, truyền thông Mỹ đã liên hệ với phía ban tổ chức Liên hoan phim Venice để hỏi về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi chính thức.

Khoảnh khắc nghệ sĩ bị đuổi trên thảm LHP Venice nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho biết họ không biết rốt cuộc bên nào mới là người sai trong tình huống này. Ảnh: Getty Images.

Nhắc đến Nina Dobrev, nhiều khán giả biết đến cô qua bộ phim truyền hình The Vampire Diaries (Nhật Ký Ma Cà Rồng). Trong phim, nữ diễn viên từng đảm nhận hai vai diễn, qua đó trở nên nổi tiếng trên toàn cầu.

Về chuyện tình cảm, Nina Dobrev từng có mối quan hệ lâu năm với cựu vận động viên trượt tuyết Olympic Shaun White. Hai người gặp gỡ và bắt đầu hẹn hò vào năm 2019, sau đó công khai mối quan hệ vào năm 2020. Năm 2024, Shaun White cầu hôn Nina Dobrev tại New York và được cô đồng ý. Cặp đôi sau đó tuyên bố đính hôn. Tuy nhiên, đến tháng 9/2025, cả hai quyết định chấm dứt hôn ước và chính thức đường ai nấy đi. Tháng 6/2026, Nina Dobrev bị bắt gặp xuất hiện trên đường phố New York cùng người mẫu nam Dougie Joseph, từ đó làm dấy lên tin đồn tình cảm mới.

Nguồn: Page Six