Thảm xanh Miss World 2026: Đỗ Mỹ Linh khí chất ngời ngời đọ sắc Lương Thuỳ Linh, Tiểu Vy xuất hiện như nữ thần

Tối 5/9, mọi sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp trong nước và quốc tế đang đổ dồn về Nha Trang, nơi diễn ra đêm chung kết Miss World 2026. Đây là mùa giải đặc biệt khi cuộc thi lần đầu tiên tổ chức đêm thi quyết định tại Việt Nam. Hàng loạt người đẹp, khách mời và các nàng hậu Việt cũng có mặt để hòa chung không khí của ngày hội nhan sắc, đồng thời gửi lời cổ vũ đến đại diện Việt Nam - Lê Nguyễn Bảo Ngọc trước thời khắc quan trọng.

Trước khi sân khấu chung kết chính thức sáng đèn, thảm xanh Miss World 2026 đã trở thành điểm hẹn của dàn mỹ nhân đình đám. Hàng loạt Hoa hậu, Á hậu và những gương mặt nổi bật của showbiz Việt lần lượt xuất hiện trong những bộ cánh được đầu tư chỉn chu, tạo nên màn đọ sắc không kém phần náo nhiệt.

Đáng chú ý nhất phải kể đến màn hội ngộ của Đỗ Mỹ Linh và Lương Thuỳ Linh. Cả hai đều từng đại diện Việt Nam tham dự Miss World và nay cùng trở lại với cuộc thi trong một vai trò khác. Đứng chung trên thảm xanh, hai nàng hậu lập tức thu hút sự chú ý bởi hai sắc thái nhan sắc đối lập nhưng đều nổi bật.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ trên thảm xanh

Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trong thiết kế váy trắng lộng lẫy, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và khí chất ngày càng mặn mà. Sau nhiều năm đăng quang, nàng hậu sinh năm 1996 vẫn giữ được diện mạo cuốn hút, song phong cách hiện tại có phần trưởng thành và sang trọng. Đặc biệt, hình ảnh Đỗ Mỹ Linh trong bộ váy trắng cùng thần thái đằm thắm khiến cô toát lên vẻ quý phái của một phu nhân hào môn.

Khí chất ngời ngời của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội

Trong khi đó, Lương Thuỳ Linh cũng lựa chọn sắc trắng nhưng mang đến cảm giác sắc sảo và hiện đại hơn. Nàng hậu xuất hiện trong thiết kế có đường cắt xẻ cao táo bạo, khéo léo khoe đôi chân dài 1m22 trứ danh cùng vóc dáng cao ráo.

Chi tiết xẻ cao giúp tổng thể bộ váy thêm phần quyến rũ, trong khi thần thái lạnh lùng, gương mặt sắc nét của Lương Thuỳ Linh tiếp tục phát huy lợi thế. Đứng trên thảm xanh, nàng hậu nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo vừa sang trọng vừa đầy sức hút.

Một người mang vẻ đẹp đằm thắm, quý phái, một người sắc sảo và thời thượng, màn hội ngộ của hai nàng hậu từng chinh chiến Miss World khiến fan sắc đẹp đặc biệt thích thú. Sau nhiều năm, Đỗ Mỹ Linh và Lương Thuỳ Linh nay lại cùng xuất hiện tại một mùa Miss World tổ chức trên chính quê hương Việt Nam.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh sắc sảo trong chiếc váy trắng lộng lẫy

Trần Tiểu Vy cũng là một trong những mỹ nhân gây chú ý khi xuất hiện trên thảm xanh Miss World 2026. Nàng hậu lựa chọn thiết kế váy hồng pastel mang phom dáng mềm mại, được điểm xuyết những cụm hoa 3D cùng họa tiết lá xanh chạy dọc thân váy. Phần vai trễ nhẹ kết hợp chất liệu bay bổng càng tôn lên vẻ nữ tính, mong manh của người đẹp

Mái tóc được búi gọn phía sau, điểm thêm những lọn tóc buông lơi ôm lấy gương mặt, kết hợp layout makeup trong trẻo và bộ trang sức ngọc trai thanh mảnh. Tổng thể giúp Trần Tiểu Vy trông như một nàng thơ bước ra từ truyện cổ tích. Từng đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái nhẹ nhàng khiến nàng hậu ghi điểm ngay khi xuất hiện trước ống kính, mang đến một màu sắc ngọt ngào giữa dàn mỹ nhân đang thi nhau "chặt chém" trên thảm xanh.

Hoa hậu Tiểu Vy tại thảm xanh chung kết Miss World 2026

Không chỉ vậy, thảm xanh trước giờ G còn quy tụ nhiều mỹ nhân đình đám khác. Lê Hoàng Phương xuất hiện nổi bật với phong cách quyến rũ, trong khi Hà Kiều Anh tiếp tục ghi điểm với diện mạo sang trọng, quý phái. Phan Phương Oanh, Á hậu Khánh Như cùng nhiều người đẹp cũng lần lượt khoe những bộ váy được chuẩn bị công phu, tạo nên một "bữa tiệc visual" rực rỡ trước thềm chung kết.

Điểm chung của dàn mỹ nhân trên thảm xanh không chỉ nằm ở những màn lên đồ "chặt chém". Các người đẹp đều dành sự quan tâm và lời chúc tốt đẹp cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc, kỳ vọng đại diện Việt Nam sẽ có phần thể hiện ấn tượng trong đêm thi quyết định.

Hoa hậu Kiều Duy

Á hậu Khánh Như

Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hoa hậu Yến Nhi