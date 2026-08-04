Mới đây, Đỗ Mỹ Linh - bà xã Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt hình ảnh đời thường ghi lại khoảnh khắc chăm chút tổ ấm mà cô gọi là "nhà mới". Trong bộ váy hoa nhí tông trắng xanh nhẹ nhàng, Hoa hậu Việt Nam 2016 xuất hiện với gương mặt mộc rạng rỡ, vừa sơ chế rau củ trong căn bếp hiện đại, vừa cắm hoa trang trí nhà.

Ở những bức ảnh được chia sẻ, nàng hậu đứng bên đảo bếp rộng với mặt đá trắng sang trọng, hệ tủ âm tường màu kem cùng không gian mở ngập ánh sáng. Cô tươi cười khi cầm chậu rau củ gồm bông cải xanh, ớt chuông và cà chua, sau đó tiếp tục cắm một bình hoa nhiều màu sắc để tô điểm cho không gian sống.

Điều khiến cư dân mạng bàn tán nhiều hơn cả lại không phải nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh, mà là bối cảnh phía sau. So với những hình ảnh từng xuất hiện tại căn biệt thự của gia đình bầu Hiển trước đây, không gian lần này có thiết kế khác biệt rõ rệt, từ hệ tủ bếp, cách bố trí phòng khách đến khu vực đảo bếp và nội thất. Cùng với lời khẳng định "nhà mới" của Đỗ Mỹ Linh, dân tình tin rằng vợ chồng Chủ tịch CLB Hà Nội đã chuyển sang một căn nhà riêng sau thời gian sống cùng gia đình bầu Hiển. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đây chỉ là một góc khác trong khối bất động sản của vợ chồng Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh mà thôi.

Sau khi kết hôn với Đỗ Vinh Quang vào cuối năm 2022, Đỗ Mỹ Linh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung chăm lo gia đình và công việc tại tập đoàn của nhà chồng. Người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị như nấu ăn, cắm hoa, chăm con hay cùng chồng tham dự các sự kiện của CLB Hà Nội.

Thời gian gần đây, nàng hậu ngày càng nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài đằm thắm, nhẹ nhàng. Dù đã trở thành mẹ hai con, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng làn da mịn màng. Những khoảnh khắc đời thường của cô luôn thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là cuộc sống sau khi trở thành con dâu của một trong những gia đình doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam.

Tú Tú.